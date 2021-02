Conforme a los criterios de Saber más

Jefferson Farfán quiere ponerse la franja. Solo falta definir si es la de la selección peruana o la de Deportivo Municipal. O las dos. Para tal, debe recibir el alta médica y preparase para disputar las Eliminatorias, y de paso terminar por decidirse a regresar o no a la Liga 1. La novela de la ‘Foquita’ sigue deshojando margaritas en verano.

Lo inmediato en la vida de Jefferson Farfán es que apareció hoy por la tarde en la Videna de San Luis, que fue reabierto por la FPF para que algunos seleccionados -entre ellos la ‘Foquita’- puedan seguir entrenando. No es la primera vez que el delantero utiliza las instalaciones para no perder ritmo, y si no consigue equipo pronto todo indica que seguirá siendo su refugio.

El domingo, en redes sociales, aparecieron dos rumores gigantes: Farfán es jugador de Municipal, y cobrará 38 mil dólares. En la ‘Academia’, los mensajes en Whatsapp cayeron por montones buscando que la posible noticia sea confirmada. Nada de nada, dijeron en la interna.

Fue importante que la voz de Renato Ricci, director deportivo de Municipal, saliera a aclarar en qué punto está la situación entre el club y el futbolista. “Si bien he visto una noticia sobre una posible contratación de Farfán al ‘Muni’, eso no es cierto . Todavía sigue en lo mismo, esperemos que todo salga bien, pero por ahora todo sigue igual”, dijo el directivo en Ovación.

Hay que entender ese “sigue en lo mismo” como que ya hubo un acercamiento entre Farfán y Municipal, primero a través de Franco Navarro y luego de parte de la misma gerencia deportiva. En la ‘Franja’ saben lo que significa contratar a un jugador de la talla de Jefferson , pero no pueden comprometer económicamente las arcas de la institución y la cifra que circuló está lejos de ser una oferta que pueda ponerse sobre la mesa.





Farfán reaparece en Videna

Volver a casa

Esta información se publicó en El Comercio a inicios de julio del año pasado cuando el fútbol aún no se reiniciaba en el Perú. “Que en la FPF se apresuren a cumplir con los protocolos en la Videna no solo responde a que algunos clubes de provincia podrán utilizar los campos para alistar su vuelta en la Liga 1. Una de las prioridades de Ricardo Gareca y compañía es acondicionar el establecimiento para que jugadores como Christian Cueva no pierdan tiempo en su preparación a dos meses de iniciarse las Eliminatorias a Qatar 2022”.

No es novedad. Cada vez que la FPF se ha movido en conjunto -Oblitas, Gareca, jugadores- el Estado ha prestado una mayor atención. Hace una semana, el fútbol tenía las puertas cerradas al igual que los demás deportes del país. El tema parecía finiquitado hasta que el viernes en una reunión cumbre con el presidente y algunos ministros -Salud, Interior, entre otros- permitió la reactivación del deporte en el Perú.

Jugadores que militan en la MLS empezaron a trabajar en la Videna. (Foto: FPF)

La urgencia también radica en la posibilidad de que los seleccionados que estaban entrenando antes de la cuarentena en la Videna de San Luis puedan retomar sus trabajos. Algunos futbolistas que militan en la MLS junto a Jefferson Farfán y Christian Cueva estuvieron en el mes de enero bajo las órdenes del comando técnico de Ricardo Gareca, mientras el ‘Tigre’ se encontraba en Argentina.

La llegada de la cuarentena decretada por el gobierno y la chance de no tener una burbuja sanitaria puso fin a los trabajos de estos seleccionados . Además, dos de los seleccionados de la MLS dieron positivo en prueba COVID-19 junto a otros integrantes de la FPF.

Con el regreso de las actividades, la Videna se volverá a convertir en el ambiente de trabajo de estos seleccionados. Hace unos días, Pedro Gallese fue captado junto Óscar Ibáñez trabajando en el patio de su casa por no poder ir a San Luis. Además, otros seleccionados -Marcos López y Alexander Callens- pudieron entrenar junto a Jefferson Farfán .

La ‘Foquita’ está en la fase final de la recuperación de una limpieza en el cartílago de su rodilla izquierda. Solo le falta el alta médica, pudo conocer El Comercio días atrás. Con este permiso, asimismo, el delantero podrá pasar todos los exámenes médicos de rigor si se concreta su fichaje en Deportivo Municipal o en cualquier club que decida contratarlo.

El antecedente

La lesión en el cartílago de la rodilla izquierda sufrida por Jefferson Farfán consiguió que sea el único seleccionado que no estuvo presente en la premiación de la final de la Copa América 2019 fue Jefferson Farfán. El delantero se lesionó en la última fecha de la fase de grupos (derrota 5-0 ante Brasil) y vio en Lima la definición del torneo.

La ‘Foquita’ tuvo que pasar por el quirófano para ser intervenido por una osteocondritis disecante, popularmente llamado desprendimiento del cartílago. La operación se realizó en Barcelona con éxito. A su vuelta a Lima estuvo en muletas por algunas semanas y poco a poco fue dando muestras de recuperación.

Jefferson Farfán fue segudido por Adrián Vaccarini, segundo preparador físico de la selección peruana, tras su lesión en la Copa América 2019. (Foto: Instagram)

Farfán se perdió, entonces, los cinco amistosos FIFA que disputó la selección peruana tras la Copa América. Sin embargo, utilizó las sedes de la Videna y la asesoría del comando técnico de Gareca, Santín, Solano, Bonillo y Vaccarini para continuar con su tratamiento.

“Motivado. Por buen camino, feliz y motivadísimo”, decía Jefferson en su cuenta de Instagram mostrando sus trabajos dentro del gimnasio de la Videna en octubre del 2019.

Luego, retornó a Rusia para la fase final de su rehabilitación. Justo cuando parecía que podía volver a las canchas, se confirmó una tendinitis por parte del departamento médico del Lokomotiv. La noticia también llegó al comando técnico de Gareca, que pensaba utilizarlo para la posible fecha doble de marzo del 2020, la cual se terminó cancelando por la pandemia del coronavirus.

Así llegó Jefferson Farfán a La Videna este jueves. (Foto: Captura)

Farfán, tras poner fin a su vínculo con el Lokomotiv, regresó a Lima y nuevamente la Videna estuvo a su disposición. Por esa razón no se hizo extraño que Ricardo Gareca lo utilice en la primera fecha doble de las Eliminatorias contra Paraguay (2-2) y Brasil (2-4).

Fue después de estos partidos que Jefferson volvió a ser intervenido para realizarle una limpieza en el cartílago a inicios de noviembre. Tres meses después, la Videna se volvió a convertir en su casa para pensar seriamente en la franja. Habrá que saber en las próximas cuál de las dos llega ponerse. O quizás sean las dos, finalmente.

