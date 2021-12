Pocos peruanos han tenido la oportunidad de compartir momentos con Ronaldinho durante su paso por AC Milan. Juan Manuel Vargas sí tuvo el placer de enfrentarlo cuando era referente de la Fiorentina, inclusive se quedó con una anécdota inolvidable junto al crack brasileño.

En una charla amena con ‘Cuto Guadalupe, el exdefensor habló sobre su experiencia en la Serie A italiana y recordó el día que ‘Dinho’ le ofreció un inesperado recibimiento en San Siro. Pensó que iba a pasar irreconocible en territorio de los ‘Rossoneri’, pero terminó llevándose una agradable sorpresa.

“Llegamos jugar con AC Milan y estábamos por entrar a los vestuarios y yo pensé: estos qué me van a reconocer. Pero tu sabes que todos los ‘sudacas’ se reconocen y escucho: ‘Ey peruano, Vargas’, me dijo. Me estiró la mano ¿Cómo estás? nos saludamos. Uyyy sentí una vaina en el estómago”, contó Vargas en el programa ‘La fe de Cuto’, emitido por el canal de YouTube de Trome.

Juan Vargas recuerda anécdota con Ronaldinho (Video: Trome)

“Al final del partido me acerqué y le dije: me puedes dar tu camiseta y me la entregó. Son campeones del mundo y tienen esa humildad. Es lo que hay pues, eso es su esencia”, resaltó el ‘Loco’, orgulloso de su experiencia con Ronaldinho.

Vargas marca a Ronaldinho en San Siro (Noviembre de 2010). | Foto: AFP

