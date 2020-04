Una sensación de sorpresa y emoción embargó a Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas en el vestuario del estadio del FC Barcelona (que aún no se llamaba Camp Nou). Antes de la charla técnica, Omar Sívori, entrenador de la selección de América, le entregó el cintillo de capitán a ‘Chumpi’ y al ‘Nene’ le dio la camiseta ‘10’. Y ahí estaba Roberto Rivelino, campeón mundial en 1970 y heredero del ‘Rey’ Pelé en el Scratch, pero esa noche debió lucir un dorsal que, seguramente, nunca había usado: el ‘12’.

La ‘9’, la de los goleadores, estaba destinada para Hugo Sotil. El ‘Cholo’ jugaría ‘de local’, pues esa temporada había llegado al Barcelona junto al holandés Johan Cruyff, quien sería el líder y capitán de la selección de Europa.

El 31 de octubre de 1973 se disputó el singular partido organizado por la FIFA para promocionar el Día Mundial del Fútbol. El evento se transmitió por televisión para el Viejo Continente por las cadenas Eurovisión y la OTI, aunque no fue un éxito de taquilla: solo asistieron 25 mil personas al estadio. Ahí, pues, en un gran escenario, los tres cracks peruanos tendrían la oportunidad de mostrar su clase.

PURA MAGIA

Héctor Chumpitaz fue el capitán de la selección de América. Por parte de Europa, el gran referente fue el histórico Johan Cruyff. (Foto: archivo)

El equipo americano convocó a sus estrellas A-1, y solo faltaron el argentino Rubén ‘Ratón’ Ayala y el brasileño Jairzinho (Pelé ya había dejado la alta competición). El cuadro europeo tenía a Cruyff, al italiano Giacinto Faccetti y al portugués Eusebio como estrellas, pero sintió la ausencia del inglés Bobby Moore y de los alemanes Sepp Maier, Franz Beckenbauer y Gerd Müller.

El partido, como se esperaba, fue un placer para los ojos del buen hincha: mucho ataque y escasas precauciones defensivas. Por un lado, el tridente Brindisi-Rivelino-Cubillas. Por el otro, la sociedad Cruyff-Eusebio. El exquisito toque americano frente a la velocidad y precisión europea.

Los goles llegaron pronto. A los 13 minutos Brindisi explotó a Paulo César, quien desbordó y centró justo para el pie de Sotil. Y el ‘Cholo’, de zurda, abrió la cuenta. Apenas un minuto después, Cruyff centró a la cabeza de Eusebio, quien se lanzó como pantera para poner el 1-1.

De los pies del genio holandés también nació el segundo gol europeo, convertido por un africano: el maliense Salif Keita. La respuesta no se hizo esperar. El ‘Nene’ Cubillas, sacerdote prominente de la religión del toque, armó una pared con Espárrago, en la que participó Paulo César. Todo a ras del verde. Así, el ‘10’ peruano quedó mano a mano con Viktor y lo derrotó con derechazo cruzado.

SHOW DE GOLAZOS

Chumpitaz, Cubillas y Sotil, tres de las máximas estrellas del continente americano en aquel entonces. (Foto: archivo)

Para el complemento, los técnicos hicieron variantes. Por ejemplo, Cruyff fue reemplazado por Karl Odermatt, entonces compañero de Cubillas en Basel de Suiza.

Pese a la salida del elegante astro holandés, la selección de Europa ganó profundidad y convirtió a través del español Asensi y el austríaco Kurt Jara.

A los 15 minutos, el técnico argentino Sívori sacó a los agotados Cubillas y Sotil, y apostó por el colombiano Willington Ortiz y el mexicano Enrique Borja. De inmediato empezó el show de Rivelino. El brasileño impuso la magia de su zurda para nivelar el juego. Como la cosa estaba difícil, apeló a su creación: la ‘elástica’ (‘Riva’ la hizo antes que Julio César Uribe y Ronaldinho) y dejó como postes a sus marcadores para dejar solo a Brindisi, quien descontó. A la falta de 10 minutos para el final, otra vez el genio brasileño se metió al área y fue derribado: penal.

Para la ejecución se requería un hombre de temple y nervios de acero. Por eso Chumpitaz pidió la pelota y ajustició. El ‘Gran Capitán’ no lanzó un fierrazo como se esperaba, solo la colocó a la derecha del portero. ‘Chumpigolazo’ para el 4-4.

EN MANOS DE ‘CHUMPI’

Pese a que el estadio no se llenó, lo que se vio en la cancha en aquella oportunidad fue un verdadero placer para los ojos. (Foto: archivo)

El ganador del trofeo de la FIFA se resolvería en la tanda de penales. Ahí, la gran figura fue el portero argentino Daniel Carnevalli, quien detuvo los disparos de los españoles Pirri y Asensi, y del sueco Edstrom. Mientras que el mexicano Borja (fácil, el ‘Chavo del 8’ lo celebró), el uruguayo Fernando Morena y el chileno Carlos Caszely sellaron el triunfo del equipo americano.

Final feliz. Héctor Chumpitaz -‘Capitán de América’ desde entonces y para siempre- accedió al palco de honor. Ahí lo esperaban sir Stanley Rous, presidente de la FIFA, el peruano Teófilo Salinas, titular de la Conmebol, y Agustí Montal, presidente del Barcelona. Sin poder ocultar su sonrisa, ‘Chumpi’ levantó el trofeo que luego mostró a sus compañeros.

En aquel partido, la selección de América tuvo como figura al 'Nene', quien llevó la '10' pese a que el equipo contaba con el campeón mundial Rivelino. (Foto: archivo)

“He ganado varios trofeos en mi carrera, pero ese fue especial. Por todo lo que significó y por ser el único que pude levantar en Europa”, nos contó con orgullo Chumpitaz, quien aún conserva casi esa camiseta blanca que sudó hace 47 años.

El siguiente partido América vs. Europa debía jugarse en Lima, en 1974, pues la FIFA tenía planeada la disputa anual del trofeo. Lamentablemente, el proyecto no prosperó. Recién en 1995 se reeditó el clásico, también en el Camp Nou, pero organizado por la UNICEF. El cuadro americano contó aquella vez con dos peruanos –‘Chemo’ del Solar y Alfonso Dulanto- y ganó 4-3. ¿Volverán a enfrentarse alguna vez América vs. Europa?

Al final, por penales, la selección de América se terminó imponiendo al combinado de los mejores futbolistas europeos. (Foto: archivo)

Este trofeo fue muy especial para 'Chumpi'. Como él mismo lo dijo, fue la única copa que pudo ganar en Europa. (Foto: archivo)

}Ficha del partido

SELECCIÓN DE AMÉRICA:

Miguel Santoro (ARG)

Marco Antonio (BRA)

Luis Pereira (BRA)

Héctor Chumpitaz (PER)

Kike Wolff (ARG)

Víctor Espárrago (URU)

Rivelino (BRA)

Teófilo Cubillas (PER)

Miguel Brindisi (ARG)

Hugo Sotil (PER)

Paulo César (BRA)

SUPLENTES:

Daniel Carnevalli (ARG)

Félix Lasso (ECU)

Carlos Caszely (CHI)

Enrique Borja (MEX)

Willington Ortiz (COL)

Fernando Morena (URU)

Saturnino Arrúa (PAR)

T: Omar Sívori.

GOLES:

Sotil (13’), Cubillas (28’), Brindisi (64’) y Chumpitaz (80’).

SELECCIÓN DE EUROPA:

Ivo Viktor (CHE)

Petar Krivokuca (YUG)

Juan Cruz (ESP)

Miroslav Pavlovic (YUG)

Giacinto Facchetti (ITA)

Juan Asensi (ESP)

Kurt Jara (AUS)

Johan Cruyff (HOL)

Ferenc Bene (HUN)

Eusebio (POR)

Keita (MALÍ)SUPLENTES:

José Iribar (ESP)

Tamagnini Nene (POR)

Karl Odermatt (SUI)

Ralk Edstrom (SUE)

Anthimos Kapsis (GRE)

Dimitrios Dimitrou (GRE)

Pirri (ESP)

T: Ladislao Kubala (ESP/HUN)

GOLES:

Eusebio (14’), Keita (22’), Asensi (51’), Jara (54’).

PENALES

AMÉRICA (3): Espárrago (falló), Borja (gol), Ortiz (falló), Morena (gol), Caszely (gol).

EUROPA (2): Pirri (falló), Odermatt (gol), Asensi (falló), Edstrom (falló), Facchetti (gol).





