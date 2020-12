Recuerdo el titular de un artículo publicado en un coleccionable llamado “Copa 82”, que apareció previo al Mundial de España 1982 y que decía: “La vida comienza a los 40”. El artículo escribía sobre en el gran arquero italiano Dino Zoff quien, a los 40 años, era el capitán y figura del seleccionado de fútbol de Italia. Él defendía la portería, mientras el ‘Bambino’ Paolo Rossi se encargaba de marcarlos en el arco contrario. La partida del goleador del Mundial de España 82 marcó la semana que pasó.

Y claro, nos llevó a echar una mirada al deporte peruano y vaya que si hay muchos que a los 40… o incluso a los 50… continúan demostrando con el ejemplo, que el deporte es un elixir de la juventud.

Una publicación en Facebook el domingo, en la madrugada, llamó la atención. Jessica Galdos, quizá la mejor motivadora que tiene hoy el deporte peruano, escribía unas palabras de elogio para su esposo, Francisco Boza. ‘Pancho’, el deportista, el medallista olímpico en Los Ángeles 1984, rompía platillos y esquemas y a sus 56 años se consagró campeón en su prueba favorita, fosa olímpica, durante el Nacional disputado en el renovado polígono ubicado en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Boza en acción. (Foto: Federación Peruana de Tiro)

Con el pulso firme, y los reflejos intactos, sigue vigente el ocho veces olímpico por Perú (vaya, comenzó a los 15 años compitiendo en Moscú 1980 y logró su última participación en Río 2016, tras haber competido en Los Ángeles 84, Seúl 88 –donde fue cuarto-, Barcelona 92, Atlanta 96, Sídney 2000 y Atenas 2004 –fue séptimo-).

El tiro, a diferencia de otras disciplinas, es un deporte longevo. Es cierto. La prueba es que el peruano de mayor edad en competir en Juegos Olímpicos fue precisamente un tirador, Pedro Puente, quien lo hizo en Tokio 1964 cuando tenía 57 años y 159 días de nacido.

MADUREZ Y EJEMPLO

El sábado que pasó, en Villa María del Triunfo, entrenó por última vez en este extraño 2020, el seleccionado de hockey. Y corriendo, subiendo y bajando y lanzándose como un chiquillo estaba Félix Mafferetti, el arquero de la selección. Lleva, aunque él mismo no lo recuerda, casi 100 partidos defendiendo los colores del Perú. A sus 45 años, recién cumplidos, es el primero en llegar y de los últimos en irse; y mantiene una vitalidad y energía que es un ejemplo para el resto del grupo que, en su mayoría, son chicos que aún no cumplen los 20 años.

Félix en los entrenamientos en Villa María. (Foto: Federación Peruana de Hockey)

Hace un año y medio, en plenos Juegos Panamericanos, sobresalió la figura de Claudia Suárez. En Lima 2019 fue la atleta con mayor experiencia. 20 años consecutivos campeona nacional de paleta frontón y en los Juegos lo dominó de tal forma que hubo partidos en los que ni siquiera se sacó la casaca. Y claro, ganó la medalla de oro. Fue una de las 11 preseas doradas alcanzadas por Perú… ¡Y fue campeona panamericana a los 50 años! ¡Qué tal energía!

En el deporte no profesional –aunque entrenan y son 100% más responsables que muchos aquellos que dicen ser profesionales- hay también numerosos ejemplos. Destaco uno por encima del resto, por lo que ha alcanzado: Gonzalo Rodríguez Larraín, quien cada año, durante los últimos, no sé, 12 o 15 años, o quizá más, ha completado Maratones como panetones podría comerse en Navidad. Hoy, a sus sesenta y pico, ni la pandemia ha logrado detener su ímpetu de estar cada mañana, a las 6 a.m., en la puerta del Country, en San Isidro, listo para ‘comerse’ la ruta.

Los Panchos, los Félix, las Claudias o los Gonzalos son el ejemplo vivo de cómo el deporte puede mantenernos jóvenes, aunque el almanaque diga que han pasado los años. Salud campeones.

