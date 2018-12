Leeds vs. Aston Villa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Leeds vs. Aston Villa por la fecha 23° del English Championship en el Estadio Villa Park, este domingo desde las 14:30 horas (hora local, 8:30 am. hora peruana) y por transmisión de ESPN 3. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Dos equipos con historia y mucha tradición en la Premier League se enfrentan este domingo, pero en el torneo de ascenso inglés. Uno, el Leeds United, es líder con un punto de ventaja sobre Norwich, y el otro, Aston Villa que marcha octavo con 33 puntos, sigue en la pelea por meterse en el top 3 y pelear el ascenso a la Premier League.



Aston Villa llegará al cierre de la primera rueda de la Championship, último encuentro previo a la navidad, motivado por los ocho partidos consecutivos que lleva sin perder (4 triunfos y 4 empates) pero sabiendo que al frente estará el poderoso cuadro blanco de Marcelo Bielsa que busca su sexto triunfo consecutivo en el torneo de ascenso.

Si hay algo que puede darle confianza a Aston Villa de lograr un resultado importante ante Leeds son los 21 goles que ha anotado en los últimos siete partidos. Una media de tres tantos por cotejo, hacen del ataque del cuadro 'villano' el segundo más goleador del certamen.

Y la tarea será vulnerar el duro cerco defensivo de Leeds United, que en 22 partidos del torneo solo ha recibido 18 goles, lo que lo convierte en la defensa menos batida gracias al extremo trabajo de Marcelo Bielsa. El argentino es un entrenador obsesionado por el equilibrio en sus equipos y eso se refleja en números: solo ha perdido tres partidos.

El favoritismo en el Leeds vs. Aston Villa es claramente para el equipo blanco, que atraviesa su mejor momento de la temporada. Cinco triunfos al hilo es algo que este año solo se ha visto en la Premier League, que es a donde claramente aspira el elenco de la ciudad de Yorkshire.