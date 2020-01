En una apacible tarde familiar en el Boulevard de Asia, Mariano López descubrió la adrenalina de un circuito con apenas 3 años. Era muy pequeño para experimentar el amor, pero es lo que inmediatamente sintió al entrar al kartódromo del lugar. No era solo un juego para él; la pasión de correr lo sedujo. Ya estaba encaprichado con el pequeño circuito. Ahora, con solo 8 abriles y los objetivos bien plantados, sueña con ser una estrella de la Fórmula 1. Ser premiado en los últimos FIA Awards es la señal de que está en el camino correcto.

“Me subía con él al kart. Cuando terminaba el turno, teníamos que bajarnos, pero él no quería bajarse. Se ponía a llorar y se sujetaba fuerte del timón. Tenía que explicarle que debíamos salir, volver a pagar y hacer la cola nuevamente. Eso era un circo, porque no quería irse nunca y nos pasábamos toda la tarde en el kart”, explica Óscar López, su padre. Así iniciaría la gran aventura de Mariano en el kartismo.

Así fue la premiación de Mariano López

Cinco años después, Mariano ya puede presumir de haber sido premiado en la ceremonia de los FIA Americas Awards, que condecoró en Panamá a los mejores pilotos del continente en la temporada 2019. El pequeño peruano, quien se coronó campeón nacional del Rotax Max Challenge en Colombia y del Rok Cup en Ecuador, y fue subcampeonato panamericano, también puede jactarse de haber corrido ya en el mítico circuito de Le Mans, en Francia.

Con el incondicional apoyo de sus padres y de diferentes instituciones promotoras del kartismo, Mariano salió adelante. Sus padres le consiguieron un kart y el niño comenzó a competir en la categoría ‘baby’ desde los 4 años. “Esperamos un año para que crezca un poco más y le dimos un kart. Íbamos al kartódromo de la Chutana y de Santa Rosa. Entonces, empezó a conocer el circuito y aprendió a manejar. Desde que subió a ese carro nunca más se bajó de él. A corta edad ya te das cuenta que el tema sí va en serio por cómo lleva su disciplina, entrenamientos y sacrificios”, remarca el padre orgulloso.

La preparación de López en el kartismo fue compartida con otros deportes, como la natación y el taekwondo, que le permiten entrenarse físicamente. “Nada dos veces por semana y está en la preselección de taekwondo en el Club Regatas Lima, donde entrena tres veces a la semana”, explica Óscar.

Pese a ser muy pequeño, aprender no fue un problema para Mariano. Su enorme curiosidad lo llevó cada vez más lejos. Enfrentó circuitos nacionales e internacionales, compitiendo a nivel sudamericano, panamericano e incluso mundial. En todos dejó el nombre de nuestro país muy alto.

Desde que se subió a un kart a los 3 años, Mariano López no ha dejado de lado su pasión por el automovilismo.

-Un futuro prometedor-

Campeón nacional en el Perú el 2017, en Ecuador y Colombia el 2019, campeón sudamericano en el 2016 y panamericano en el 2018 y, subcampeón panamericano 2019. Esos son solo los primeros capítulos de una enorme historia en el automovilismo que está escribiendo un niño peruano. “Siempre lo invitan a competencias internacionales. Cuando él ganó el panamericano, una de las empresas más grandes de chasises en Europa lo invitó a correr un Campeonato Mundial. Mariano tenía 6 años. Entonces, compitió en el Circuito de Siena y quedó quinto entre alrededor de 80 niños que participaron. Fue la mejor experiencia en su corta carrera”, rememora su padre.

Nada parece frenarle. Ahora Mariano espera volver a disputar un Mundial y ganarlo. Para ello, primero debe volver a conquistar el campeonato colombiano. “Si triunfa nuevamente en el torneo de Colombia, agarrará un cupo para correr en el Mundial de Dubái a finales de este año. De las 10 fechas que tiene que disputar, ya ganó dos. Ël está concientizado en ir al Mundial, porque quiero ganarlo”, añade Óscar.

Mariano muestra el trofeo que recibió en la reciente premiación de los FIA Awards en Panamá.

-Un sueño en la F1-

Mariano compite en las categorías ‘Micro’ y ‘Mini’ de kartismo, pero muy posiblemente no seguirá siendo así en poco tiempo. Y es que su máximo sueño es correr en la Fórmula 1 y no parará hasta lograrlo. Mientras, la promesa peruana seguirá edificando su camino inspirándose en las carreras que siempre ve en casa del tres veces campeón mundial de la F1, el brasileño Ayrton Senna.

“A sus 8 años, él te responde con total seguridad que su objetivo es correr en la Fórmula 1. Ayrton Senna es su máximo ídolo. En casa siempre busca sus videos en Youtube y se queda viendo todo sobre él”, segura el padre de Mariano.

Tanto talento está demostrando el pequeño peruano que incluso ha sido comparado con su referente. “Una vez en el canal capital de Colombia, que siempre transmite en directo cuando mi hijo compite en ese país, el narrador de la carrera dijo que en Mariano veía la reencarnación de Ayrton Senna”, cuenta con mucho orgullo Óscar.

El amor inocente de Mariano por el automovilismo es muy especial. Lo expresa no solo entrenando o corriendo, sino también jugando y pintando, como cualquier niño de su edad suele expresar lo que siente. “Un día estábamos en un restaurante y le dieron un papel para que pinte un animal. Cuando lo miró, me doy cuenta que había volteado la hoja y había dibujado un circuito. ‘¿Te acuerdas el trazado de Siena?’, le digo. Entonces, lo dibuja y me enseña. Pienso que me está tomando el pelo, pero al revisar en mi celular, era igual. Ahí te das cuenta de lo especial que es para él”, finaliza el papá del pequeño piloto que sueña en grande.

Con 8 años, a Mariano López todavía le espera un largo recorrido. Pero va en la misma dirección que el camino que lo conduce a su sueño dorado, la Fórmula 1