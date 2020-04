El martes 2 de enero del 2018, ante gran expectativa de la prensa local, Mario Salas arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para ser presentando como el flamante técnico de Sporting Cristal. Sin saber que alcanzaría la gloria doce meses después, tras conseguir el título nacional con los celestes, el chileno comenzó los trabajos en el Rímac lo más rápido posible. Meticuloso y apasionado, así es quien fue oficializado el último jueves como nuevo entrenador de Alianza Lima. Aunque claro, su llegada de Salas al Perú estará supeditada a las nuevas medidas que se tomen en el país a causa de la pandemia del coronavirus.





Sin embargo, en aquella oportunidad, Salas también supo mostrar caballerosidad y gentileza para hablar absolutamente de todo en una de sus primeras entrevistas en territorio nacional. Después de concluir su primera semana de prácticas con los rimenses, el ‘Comandante’ se sentó y declaró en exclusiva para El Comercio. Él tocó temas de suma importancia sobre los que no negocia sin importar el club a donde le toque ir: la disciplina, la cercanía que busca tener con el jugador y cuestiones netamente futbolísticas. A continuación, repasamos lo más importante que dijo Salas en ese momento.

Sobre el sistema a utilizar

Salas llega Alianza tras haber dirigido al Colo Colo de su país. (Foto: GEC)

Bajó la dirección del uruguayo Pablo Bengoechea, Alianza utilizó esta temporada un sistema táctico de 5-2-2-1. Dicho dibujo fue muy criticado por parte de la prensa. ¿La razones? a los jugadores nunca se les notó de todo cómodos, el equipo se mostró poco ensamblado entre líneas y lo más importante, que los resultados no acompañaron. ¿Pero qué pensaba Salas dos años atrás sobre este aspecto?

—Usted utiliza siempre el sistema táctico 4-2-3-1 así pierda o gane. ¿Es verdad que es muy rígido en ese aspecto?

Me gusta mucho pero tengo algunas mutaciones a partir de ese sistema. Igual el sistema solo me permite distribuir a los jugadores. No soy rígido, solo me aboco mucho a que se cumpla el plan.

Alianza Lima será el sexto club que dirigirá Mario Salas en su carrera como técnico. (Foto: GEC





—Entonces, si es necesario meterse atrás para cuidar un resultado, ¿lo haría?

Como todo profesional, me baso en una esencia y nunca renuncio a mis ideas o convicciones. Sin embargo, sí respondo a los distintos momentos que te plantea el juego. No se trata de quedar bien con todo el mundo. Se puede tomar estrategias para defender el marcador e ir igual hacia adelante, que es lo que me gusta.

—¿Se considera un técnico obsesivo de la táctica?

Ponerse el cartel de obsesivo no es lo correcto. Trato de ser feliz en la vida, pues ser obsesivo no es bueno en ninguna profesión y es peligroso. Y soy romántico porque sigo entendiendo que el fútbol te otorga muchos valores, que hay que mojar la camiseta, que el equipo es más importante que las individualidades y que no hay que perder nunca el espíritu amateur.

—¿Necesitará tiempo para plasmar su idea? Porque casi siempre lo que no sobra es paciencia...

Como todo proceso deberemos tener paciencia todos. Pero tengo confianza en que todo comenzará bien y terminará igual. Puede haber altibajos y los caminos no son perfectos, pero podemos reforzar la confianza en el camino.

—En Chile le han criticado porque sus equipos reciben muchos goles...

Hay un ideal que se busca respetar, ese de ser equipos con muchos goles a favor y pocos en contra. Sin embargo, a mí me gusta ganar, así sea 1-0, 3-0 o 4-3, lo importante son los tres puntos, el resto es estadística.

Clubes que dirigió Mario Salas Año Barnechea (CHI) 2010-2012 Huachipato (CHI) 2014 Universidad Católica (CHI) 2015-2017 Sporting Cristal (PER) 2018 Colo Colo (CHI) 2019 Alianza Lima (PER) 2020-presente

Sobre la indisciplina y los referentes de un equipo

El futuro de Jean Deza en Alianza Lima todavía es incierto. (Foto: GEC)

Los equipos de Salas no solo son reconocidos por sus virtudes futbolísticas, sino también por lo que transmiten con la actitud. Para nadie es un secreto los famosos actos de indisciplina de los que fueron protagonistas en los últimos meses Carlos Ascues y, sobre todo, Jean Deza. Este último todavía tiene un futuro claro. No se sabe a plenitud si el atacante seguirá o no será tomando en cuenta por Salas. ¿Pero qué piensa el chileno sobre la disciplina y papel que deben desempeñar los referentes en el equipo?

—En Chile tuvo varios roces con la prensa por defender a sus jugadores de problemas extradeportivos...

Con el tiempo uno va mejorando. A mí me gusta hablar solo de fútbol y los límites que tiene mi profesión. No hablo de lo que hacen los jugadores en sus tiempos libres. Sin embargo, si esta conducta afecta negativamente en su rendimiento, tendré que hablarle y aconsejarlo.

—¿Se considera estricto o paternal en su trato con el plantel?

Los dos. El liderazgo va acorde con eso. Soy paternalista y también pongo límites.

—¿Es posible hacer que dos veteranos como Cazulo (35 años) y Lobatón (37) jueguen con la intensidad que busca?

Hay que hacerlos vivir una segunda juventud [risas]. Es cuestión de motivarlos. Además, la cuestión de ser intenso no va de la mano con cuánto corres, sino con el cómo corres, y ellos lo hacen muy bien, pues tienen calidad.

Sobre la participación en torneos internacionales

En la actual edición de la Copa Libertadores, Alianza Lima logró cero puntos de seis posible. Sin embargo, dentro de todo lo negativo, es que a los blanquiazules le quedan doce puntos por disputar en adelante. Este será otro desafío interesante que afrontará el chileno. En aquel entonces, Salas ya dejaba en claro cuáles son las herramientas que necesita a la mano para llevar a un club peruano a tener una campaña aceptable en el rubro internacional.

—Cristal tiene una carga pesada en los torneos internacionales en los últimos años. ¿Cómo afrontará la Sudamericana?

Vengo de una realidad muy similar que es el fútbol chileno. Cuando los equipos van a afrontar una copa internacional requieren inversión, buena logística y una buena idea de juego para enfrentar a los equipos de igual a igual.

—¿Qué es lo que busca de su equipo?

Busco que Cristal sea ofensivo e intenso en cualquier cancha.





Si bien Cristal y Alianza son dos clubes muy distintos, las exigencias son las mismas para ambos grandes del fútbol peruano. Se conoce cómo trabaja Mario Salas y se espera que sus formas calen en el jugador blanquiazul, por el bien de esta institución y del fútbol nacional.

