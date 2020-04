Durante su larga carrera, Luis Guadalupe siempre ha sido sinónimo de liderazgo para sus compañeros y de alegría para los aficionados. En casi todos los lugares en donde le tocó estar, aún guardan un grato recuerdo de él. Y esto último tiene que ver con una razón principalmente: su carácter alegre, sumado al éxito que alcanzó con las camisetas que vistió. Al Juan Aurich, como capitán, le dio el único título nacional de su historia en el 2011, con Real Garcilaso alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores 2013 y con Universitario, su gran amor, fue parte importante del inolvidable tricampeonato (1998-1999-2000). Así podríamos seguir seguir enumerando sus logros. Pareciera que la carrera del buen ‘Cuto’ estuvo abordada solo de celebraciones y momentos épicos. Sin embargo, su extensa trayectoria también tuvo situaciones incómodas y tristes que él preferiría olvidar. Pero, a solas con El Comercio, ‘Lucho’ se sinceró para hablar de estos temas. El exfutbolista siempre fue así. En la cancha no se guardaba nada nada, afuera tampoco.

-¿A qué te dedicas actualmente?

Tengo mi restaurante, que ya tiene buen tiempo y ha tenido buena acogida. También estoy como forjador de talentos, trabajando para la región Callao. Estamos ahí con un grupo de élite: están Roberto Farfán, 'Punchungo’ Yáñez, Miguel Rebosio, Roberto Valenzuela, entre otros. Trabajamos con todos los colegios estatales del Callao. Todos somos de la zona y hablamos el mismo idioma de los jóvenes que viven allí.

-¿Por qué no fuiste técnico?

Es algo que siempre me han dicho. Uno como futbolista pudo lograr cosas que, en lo personal, me siento satisfecho. Fue muy duro el camino, pero le doy gracias a Dios que siempre tuve a mi madre, a mis hermanos y a la gente que me apreciaba. Que el ‘Puma’ Carranza me haya dejado el legado de ser capitán en Universitario, para mí fue un sueño cumplido. Tuve una experiencia en el Juan Aurich, cuando estuvo a punto de descender. Fue una algo muy positivo, pero me di cuenta que dirigir es complicado. Es una labor muy estresante y los tiempos van cambiando. El futbolista no es el mismo de antes. Ya no hay ese respeto del jugador hacia el técnico. Hoy tienes que ser un entrenador de mucho carácter. Llevar a todo un grupo hacia un objetivo es muy complicado.

Con la selección, Guadalupe fue internacional con la selección de fútbol del Perú en 16 ocasiones. (Foto: Reuters)

-Para los que no te vieron jugar de delantero, ¿cuáles eran tus características en esta posición?

Yo me formo como central, pero debuto como delantero. Fue Markarián quien me puso como atacante. Lo que pasa es que, en ese momento, se lesionaron todos los delanteros y Markarián me preguntó si me gustaría jugar como delantero. El ‘profe’ me hace jugar en la reserva y fui uno de los goleadores. Alex Rossi me fue ayudando a ser un mejor atacante. Debuté en Cerro de Pasco y luego viene el partido contra Cristal. Era un delantero fuerte y rápido. No hice tantos goles, pero hice goles que marcaron la historia. Con Pepe Basualdo pasó lo contrario. Él me dijo que necesitaba un central y yo le dije que yo era central. Me quedó mirando (risas).

-¿Que hay detrás de cierto que te vendieron al Malinas de Bélgica con los videos de Eduardo Esidio?

Ya sabía que me ibas a preguntar eso (risas). Así fue el tema. Yo me voy a Bélgica con ‘Chemo’ del Solar y Eddie Fleischman me llama para decirme que en mi transferencia había pasado algo raro. Es decir, una plata nunca llegó. Me molesté. Lo que me cuentan los periodistas, es que Guillermo Cuéllar les dijo: “qué tanto reclama ‘Cuto’ si lo he vendido con los videos de Esidio” (risas). A un club europeo no le puedes vender a un jugador con un video mudo, me cuesta creer que hayan pensando que fue verdad ese cuento. Fue una joda y luego quedó ese rumor.

-Jugando con el Juan Aurich, le cometiste una épica falta a Neymar. ¿Es verdad que el brasileño, como dicen otros futbolistas, es ‘teatrero’?

En el caso mío si lo agarro... (risas). Mi intención era ir al balón, pero el pique es diferente en el campo sintético y lo agarro con todo. En ese tiempo era flaquito y me acuerdo que me decía: “tranquilo, Guadalup, tranquilo Guadalup”. Era un chico bien respetuoso, solo se revolcó en el piso y no me dijo nada.

Guadalupe enfrentó al Santos de Neymar por la Copa Libertadores. (Foto: Reuters)

-¿Cómo fue marcar al ‘Fenómeno’ Ronaldo?

Fue una experiencia inolvidable y ocurrió en el 2005 por las Eliminatorias. Gracias a Dios pude enfrentar con Perú a ese equipazo que tenía a Kaká, Robinho, Roberto Carlos, etc. Fue algo muy jodido, no sabía por dónde iba a salir. A él sí no lo agarré, porque el hombre era potente. Me hizo la bicicleta en una jugada, imagínate.

-El técnico colombiano Luis Fernando Suárez dijo en su momento que te sacó del Juan Aurich por borracho. ¿Cómo fue ese tema?

Suárez llega cuando estábamos punteros con Franco Navarro. Teníamos un equipazo. Franco le dice al presidente Oviedo para que renueve a la base del equipo, algo que no logró. Deja el cargo y allí llega Suárez, un técnico de selección y de mucho prestigio en ese sentido, nadie lo puede negar. Tuvimos algunos encontrones. Por ejemplo, en el campo sintético yo no podía entrenar a veces, porque me cargaba una parte de la rodilla. El doctor, que ya me conocía, me pedía que parara mejor. Suárez lo tomaba a mal y pensaba que no quería entrenar. Yo siempre he entrenado de la mejor forma pero él no entendía.

-¿Pero por qué te sacó de esa manera?

García Pye, que era presidente del Juan Aurich en ese entonces, me citó y me dijo que Oviedo quería hablar conmigo. Es allí donde Oviedo, con la cara pálida, me dice que Suárez no quiere contar conmigo. El técnico llegó al extremo de hacer decidir a Oviedo entre él yo. Eso de que éramos borrachos, no lo dijo públicamente, fueron cosas que se lo dijo a los directivos a nuestras espaldas. El destino se encargó de que él pagará esa situación.

-¿A qué te refiere con eso último?

A mí me llama Eddy Linares en ese tiempo y me dicen que había dos opciones para ser técnico de la ‘U’: Diego Umaña y Suárez. Yo le dije que lo llame al ‘viejo’ Umaña porque había campeonado con nosotros en el 2011 y es un zorro viejo. Además, es extraordinario como persona. Y le dije que, si contratas a Suárez, la ‘U’ iba a pelear el descenso. Al final eso terminó pasando. Suárez no sabe llegar al jugador, es arrogante y todo le apesta. Eddy me llama al tiempo, después que lo sacan a Suárez. Nos juntamos para almorzar y él estaba con Paolo Maldonado. Llegué y él se para de su silla, me abraza y me dice: "tenías razón”. Así como en el Aurich, Suárez no quería irse del club sin que le den toda su plata. El perfil de Suárez era para selección, no para el día a día. Luego le preguntaron por mí en una entrevista y, prácticamente, me pasó la franela.

Guadalupe confesó que vivió de forma especial la final del 2011 ante Alianza. Él nunca ha ocultado su hinchaje por Universitario. (Foto: Leronardo Fernández- GEC)

-¿Cómo reaccionarías como referente si te hubiera tocado tener un compañero como Jean Deza?

Si yo lo hubiera tenido, lo agarramos entre todos los referentes y lo metemos en un cuarto. Los tiempos cambian, pero en mi época era así. El ‘Puma’ te mandaba a llamar al cuarto tal, ibas y te decía las cosas en tu cara pero crudamente. Y te ganabas un ‘matamoscazo’, a lo que yo llamó al cachetadón. El futbolista antes captaba rápido. Yo he tenido a varios así como Deza.

-¿Pasó algo parecido cuando te tocó tener de compañero a Reimond Manco en el Juan Aurich?

Claro. Una vez Roberto Guizasola me hizo el pase para poder hablar con él. Yo le dije a Manco que hemos venido a hacer esto, lo otro y que, lo que él pensaba hacer, nosotros ya lo habíamos hecho. Ese año, Manco no tuvo ninguna indisciplina y jugó en un gran nivel futbolístico. A esos chicos tienes que apretarlos. Si tienes un día libre, enciérrate. Antes había referentes malos, como Jayo, Garay, Soto. Digo malos en el buen sentido de la palabra. Ya no hay referentes así.

-¿Qué tanta responsabilidad tiene el técnico cuando estos chicos problemáticos no deciden cambiar?

Uno tiene que cortar la cabeza desde el comienzo. Te cuento, Umaña borró a dos amigos en Juan Aurich: Israel Kahn y Josimar Atoche, que eran chicos en ese entonces. Estamos hablando del 2011. Umaña me dijo que tenía que cortar dos cabezas para que él resto vea. Anda mira el grupo después, todos finitos. En el momento indicado, uno tiene que cortar la cabeza y enseñársela al resto. Acá en el Perú, el técnico no puede dar la mano al futbolista, porque se te va hasta el codo. Cuando se les acabe la carrera a estos chicos que no quieren cambiar, ni el perro les va a ladrar.

-¿Hubo argolla antes en la selección, como tanto se decía?

Era un grupo bien especial. Cuando veo grupos así, a mí me encantaba. Yo nunca tuve problemas. En esa época estaban Reynoso, ‘Ñol’ Solano, etc. Era un grupo muy cerrado. No era argolla, sino que algunos ni socializaban y ni hablaban. Algunos se creían menos y otros superiores. Pero, en lo personal, no creo que haya sido argolla. En su momento, también pasaba eso con la selección de Markarián. Algunos llegaban con su Ferrari y los otros se sentían menos. Con Gareca eso cambió y se rompen todos los esquemas. Sobre todo cuando le da la cinta a Paolo [Guerrero], quien fue un capitán al que el grupo lo respaldó. Cuando tienes un capitán que contagia, las cosas cambian.

-¿Claudio Pizarro fue un buen capitán?

El capitán debe marcar una distancia con su equipo. No me gustaba esas bromas frente a cámaras que le hacían algunos. Las jodas deben ser en la interna. No me agradaba ese tipo de confianzas que tenían con él. Yo era capitán y estaba con todos en la ‘U’. Paraba con el utilero, con el otro. Los más chicos quieren que los mimes, pero con él no se veía eso. Igual no es todo su culpa, también de quienes lo rodeaban y no lo ayudaban a ser mejor capitán.

Hoy Luis Guadalupe se dedica a administrar su restaurante y a enseñar fútbol a los chicos de los colegios estatales del Callao. (Foto: GEC).

-¿Por qué dijiste que Alianza fue soberbio en la final del 2011?

Ellos nos ganan en Chiclayo en la final de ida. Por eso, resulta que ellos no pensaban que iba a haber un tercer partido. Umaña nos dijo que, en caso llegar al tercer partido, podíamos elegir la localía y nos dio las opciones entre Trujillo y Chimbote. Nosotros le dijimos que el Estadio Nacional, sin haber jugado el segundo partido. Umaña nos dio una información que algunos jugadores de Alianza ya habían comprado sus pasajes a Cancún, Punta Cana, etc. Ellos ya estaban pensando en vacaciones, pero mis guerreros estaban con hambre. Luego, el mismo día del tercer partido, llega el presidente Oviedo y nos dice que no habían garantías y que el encuentro no se iba a jugar. El mismo Oviedo nos contó que ellos estaban moviendo sus fichas, porque el paraguayo Ovelar, su delantero estrella, estaba un poco sentido. O sea, querían un poco más de tiempo para recuperarlo a él y a otros jugadores. Ellos pensaban que nos iban a pasar por encima.

-¿Por qué Juan Vargas no rindió como se esperaba en Universitario en su última etapa?

Me puso triste. Lo conozco al ‘Loco’ desde chico, es mi compadre espiritual. Lo conozco a él y a su familia, es un ser humano extraordinario. El hincha se entusiasmó y esperó quizá un mejor desenlace. Creo que tenía para seguir jugando afuera.

-¿Cuál fue la raíz del problema de la famosa pelea con Johan Fano en los vestuarios después de un León vs. Real Garcilaso en el 2013?

Son cosas que a veces pasan. A mí me gusta la verdad por delante. Con Johan no tengo inconvenientes. Todo pasó por el tema de Nunes. Fano se va a Colombia y salen unas declaraciones mías en CMD. Peredo le consulta por lo que yo dije. Él responde que venía de una familia bien constituida y que yo, como capitán, me molestaba con quienes no hacían lo que yo quería. Me dejó como que yo imponía todo. Todo comienza allí. Yo lo llamó para conversar y él lo negó. No terminó la conversación y le dije que debíamos hablarlo. Incluso, cuando yo estuve en la ‘U’, yo lo recibí como capitán. La marca que me viste hasta ahora, que es Adidas, me preguntó por él en ese momento y yo lo recomendé. Me pareció mal de su parte lo que dijo. Ahora, lo que dije después estuvo mal, pero en caliente a veces uno dice cualquier barbaridad. Tenemos una conversación pendiente.

-¿Cómo es la relación actual con tu sobrino Jefferson Farfán?

Ninguna relación tengo. Hace cinco años que no hablamos. La última vez que lo vi fue el Perú vs Croacia en Miami. De allí no he tenido ningún tipo de acercamiento por un tema netamente familiar. La gente piensa que es por la que ahora le dice su amiga, pero no es así.

-¿Existe la ‘camita’ en el fútbol profesional?

Es algo fuerte. Más que todo, todo depende del técnico. Si el técnico maneja bien el grupo y es justo, no pasan esas cosas. Pero pasa. El jugador es muy especial. Hay técnicos que te maltratan, no te dan tu lugar y cuando al futbolista le toca ingresar, pues entra de mala gana. Incluso no juegan al 100%. Gracias a Dios nunca he llegado a ese extremo. Eso pasó en un equipo de acá. Por eso te digo que hay que sacar un par de cabezas.

Con los cremas, Guadalupe participó también de torneos internacionales como la Copa Libertadores. (Foto: Reuters)

-Hace poco, Jorge Amado Nunes dijo que tú y un grupo de futbolistas le tenían celos y por eso tuvo que sacarlos del plantel crema del 2006. ¿Qué tanto hay de cierto en ello?

La directiva comandada por Noli y Nunes aprovecharon un partido que perdimos ante la San Martín para hablar y dar a entender que nosotros nos habíamos echado. Es entonces cuando ellos toman la decisión, me refiero a la directiva de Noli y el presidente Jaime León, al que lo conozco desde hace años, y en complot con Nunes sacan a siete jugadores: Piero Alva, Alex Magallanes, Gregorio Bernales, ‘Chemo’ Ruiz y no recuerdo quiénes más.

-¿Por qué querían sacarlos del plantel?

En una última entrevista, ¿él habla maravillas de Mayer Candelo, no? (risas). Y, después de nuestra salida, Candelo fue capitán. Los que vivimos esa historia sabemos cómo fue la cosa. A ese señor lo he tenido frente a frente, años después de lo que pasó. Me lo encontré en el cumpleaños de mi tío ‘Ñato’ Ortiz en la esquina del prepago. Por respeto a mi tío, no hice algo que tuve que haber hecho. Lo único que atiné a decirle fue, en su cara, en su cara, la maldad que nos había hecho a nosotros. Nunes se prestó para todo eso. Aparte, esa directiva sabía que yo era ‘alfredista’ y teníamos liderazgo.

Como capitán de varios clubes, a Guadalupe le ha tocado enfrentar a Universitario. (Foto: Fernando Sangama- GEC)

-Entonces, ¿nos das a entender que Nunes quiso quedar bien con la directiva y por eso los sacó?

Pero lógico. Acá todo se paga. Cuando tú revisas cómo lo sacan a Nunes, esa misma directiva, es porque él siempre manejaba un doble discurso: uno con los jugadores y otro con los directivos. Yo me acuerdo todo. Hay un partido que la ‘U’ gana en Cusco y Nunes, al llegar al aeropuerto, un periodista lo entrevista y él se expresa mal del tema logístico. Los directivos, incluidos Noli, lo citan a Nunes. Ya estaban cansados de tanto doble discurso de él. También lo citan al periodista que lo grabó. El periodista llega con su cámara y los directivos descubren que esa información sobre los problemas con el hospedaje se filtró en la prensa por él. Nunes siempre ha querido quedar bien con todos. Es una persona tan falsa que a mí me decepciona. Es allí cuando los directivos se dan cuenta que no sirve y lo sacan.

-Él mencionó que ustedes tenían celos…

¿Por qué voy a tener celos de él? Yo ya era Luis Guadalupe cuando él llegó. No va a venir un extranjero a hablar mal, eso no lo voy a permitir.

-¿Nunes nunca les dio una explicación sobre lo sucedido?

Te cuento, yo tenía dos años de contrato cuando él nos sacó. Yo le pregunté a Jaime León, quien me hizo mi primer contrato profesional, y me dijo que se tenía que respetar la decisión que había tomado Nunes. Pero luego dijo que ellos podían hacer que él analice la situación. Fue así que nos citan por la Universidad San Martín. La conversación con Nunes fue uno por uno con cada futbolista que sacó. Yo les iba preguntando a los que ya habían conversado, y me decían que Nunes ya tomó su decisión. Yo me preguntaba, ¿para qué nos cita si ya tomó su decisión? Uno no puede ilusionar a una persona. El verdadero técnico con jerarquía se mantiene en lo suyo y ya. Cuando estuve frente a frente, le dije en su cara que había un solo Dios y tarde o temprano la va a pagar. Nunes, desde que lo sacaron de la ‘U’, nunca más agarró equipo.

Nunes es considerado uno de los máximos ídolos de la historia del club merengue. (Foto: GEC)

-Pero él dice que fue porque los directivos de otros equipos no lo llamaban por su identificación con Universitario...

No, hermano, que no venga a vender su humo. Acá las cosas como son. En esa reunión que te dije, de mi tío Miguel Ortiz, yo le dije: “Dime en mi cara cómo fueron las cosas”. Él me respondió que así no eran las cosas, que fue un malentendido. Le dejé mi número para que me llamara y conversáramos. Por eso me parece una bajeza que tire la granada cuando no está acá. De Guadalupe pueden decir lo que quieran, pero no que he sido desleal o una mala persona. En el fútbol sabemos quién es quién como futbolista y como persona. Esa clase de personas no valen la pena. Él alaba a Mayer y a Galván, pero a ninguno de los nacionales los alaba. Respeto guarda respeto. He tenido una relación buena con extranjeros y son grandes personas, pero este tipo, por algo está como está. Dirigió a la ‘U’, ¿demostró su capacidad? Dice que nosotros le teníamos celos, pero cuando está frente a uno es un gatito.

-¿Pero esa mala relación con Nunes se dio desde el principio?

Cuando él se presentó por primera vez, nos dijo que jamás haría algo que le hicieron. Él vivía resentido con lo que pasó con Sergio Markarián. A él lo sacaron de un momento a otro y también nos sacó así. Él sentía envidia de nosotros. Nosotros viajábamos, hablábamos con la Trinchera, pero él estaba del otro lado. Igual la hinchada le tenía cariño y nosotros no teníamos problemas.

-¿Ningún futbolista del resto del plantel reclamó por ustedes?

Es allí cuando yo tengo problemas con Candelo. Él ya era capitán, Fano seguía también y nadie reclamó por nosotros. Fue el momento más duro de mi carrera. La 'U' era mi casa.

-Cambiemos de tema. ¿Hay futbolistas que le tiemblan las piernas en la Libertadores?

Es un tema mental. El futbolista peruano está para dar pelea y quedó demostrado. Pero hay jugadores que se sienten inferiores, se tensionan tanto que terminan acalambrados hasta la punta del pelo, yo los he visto. Con Garcilaso llegamos a cuartos de final de la Copa sin tener tantas figuras, pero llegamos metiendo. Acá veo jugadores que tienen una barriga increíble y el físico también tiene mucho que ver en la alta competencia.

'Cuto' defendió varios clubes de provincia en su carrera. Entre ellos, jugó por la Universidad César Vallejo en el 2014. (Foto: Celso Roldán- GEC)

-¿Reimond Manco desperdició su talento o todavía hay que esperarlo?

Desde que Manco, un jugador de su categoría, no juega los 90 minutos con la edad que tiene, ya te dice mucho. Cuando tú tienes hambre de gloria, uno se prepara pensando en su familia. ¿Tú crees que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo terminan de entrenar y duermen? No, se siguen preparando. Por eso, los que están en la selección no solo tienen talento, sino que son ambiciosos y profesionales. Te puedes equivocar una vez, dos, ¿pero tantas veces? ¿Cuánto tiempo les quedará para jugar? Al final les queda poco tiempo y no trascendieron.

-¿Esta ‘U’ está para ser campeón?

Le basta con lo que tiene. Uno apuntaba a Alianza y Cristal, por sus refuerzos. Pero, para mí, la 'U' hizo una Copa digna. Además, trajeron buenos extranjeros. Esta 'U' es distinta a la del año pasado, se ve la mano del técnico. Tienen un entrenador de mucha jerarquía al que los jugadores lo respetan mucho.

PREGUNTAS PING PONG

'Lucho' fue parte del plantel de Universitario tricampeón del fútbol peruano (1998-1999-2000). (Foto: Andrés Valle-GEC)

-El mejor técnico que te dirigió fue…

Roberto Chale.

-¿El técnico más lisuriento que tuviste?

Franco Navarro.

-¿Matute?

Me divertí mucho.

-¿En qué equipo del fútbol peruano te hubiera gustado jugar?

Cristal. Solo para comprobar si eran tan fríos como dicen.

-¿Y del extranjero?

Siempre he sido hincha del Real Madrid.

-¿Universitario?

Mi vida. Una gratitud eterna.

-¿Qué opina de los jugadores que están todo el día en sus redes sociales?

Que se desgastan por las puras.

-¿Prefieres jugar con la hinchada en contra o a favor?

En contra.

-¿Es verdad que dentro de una cancha todos son ‘guapos’?

Sí, es verdad. Varios de esos son gatitos afuera de la cancha (risas).

-¿Cuál fue el mejor amigo que te dio el fútbol?

Miguel Rebosio.

-¿El mejor central con el que jugaste?

El paraguayo Edgard Balbuena.

-¿La ‘U’ campeón de la Libertadores o Perú campeón de una Copa América?

Que la 'U' gane la Libertadores.

-De los actuales centrales de Universitario, ¿con quién le gustaría hacer dupla si pudieras regresar en el tiempo?

Con Quina. Jugamos en Juan Aurich y lo conozco.

-¿Cántico favorito de la Trinchera Norte?

“Ole ole ole ole, Cuto, Cuto”.

