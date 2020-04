No son amigos. “Nos entendemos bien, pero no somos amigos. No porque seamos rivales, sino porque mis amigos son los amigos de Mallorca”. Rafael Nadal se lo dice al periodista Sebastián Fest, autor del libro “Sin Red”, la historia que describe la rivalidad entre ambos.

Pues esa rivalidad nació cuando Rafa incursionó en el circuito ATP, y se hizo notar cuando apenas tenía 17 años con una sorprendente victoria sobre Federer por doble 6-3 en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami el 28 de marzo del 2004. Sin embargo, un año después ya este duelo empezó su camino por las fases finales y con títulos en juego. Tras ese juego en la ronda 32 del caluroso torneo de Florida, pasaron 24 enfrentamientos entre semifinales y finales hasta la fase de grupos del Finals del 2011, y 26 hasta los cuartos de final en Indian Wells del 2013.

(Video: ATP Tenis TV)

Fue un 3 de abril del 2005 cuando disputaron la primera de las 24 finales en las que se han enfrentado. En Crandon Park de Key Biscayne -ahora la sede de Miami es el Hard Rock Stadium- se vivió la primera lucha por un título y la victoria fue para Roger Federer. El suizo, de 23 años, llegaba a ese encuentro ya como el número 1 del ATP -con 26 títulos individuales-, frente al español, fuera del Top 30 pero que se seguía consolidando con 3 títulos individuales (Sopot 250 en el 2004, y Costa Do Sauipe 250 y Acapulco 500 en el 2005), aunque no dejaba de ser una sorpresa juvenil de 18 calendarios.

(Video: ATP Tenis TV)

Rafa ganó los dos primeros sets, por 6-2 y 7-6, pero el tercer set fue para Roger en el tie-break en el que vio cómo estaba a dos juegos de caer. Luego se impuso por 6-3 y 6-1 en tres horas y 43 minutos de juego, llevando el trofeo para sus vitrinas, el título número 18 de manera consecutiva.

“Hoy he visto el peligro que representa Nadal”, confesó Roger tras el partido. Tanto fue el esfuerzo, no solo físico y tenístico del suizo sino también mental, que tuvo una reacción de esas que ya no se le veían en sus partidos. Arrojó la raqueta contra el suelo ante el dolor de cabeza que le estaba significando Rafa, algo que se pensaba había controlado ya con siete años en el circuito.

“Es un atleta extraordinario. Se mueve de un modo completamente distinto a la mayoría de los jugadores. Es veloz y, al ser zurdo, cambia muchísimas cosas”, siguió el suizo sobre Nadal. "Lo veremos mucho en el futuro. Para mí ha sido un enorme partido porque sé el gran jugador que será Rafa algún día”, reconoció.

(Foto: ATP)

RIVALIDAD POR AÑOS

El tiempo le dio la razón. Se considera la rivalidad más grande en el tenis, por encima de las que protagonizaron John McEnroe-Bjorn Bjorn, Boris Becker-Stefan Edberg o Pete Sampras-Andre Agassi, con encuentros que van más allá de lo que las emociones pueden soportar, como aquella final de Wimbledon 2008, considerada el mejor partido de tenis de la historia.

Se han enfrenado en 40 ocasiones y Nadal tiene la ventaja de 24 victorias contra 16 de Roger. La misma proporción es la que llevan en finales ganadas. Se midieron en 24 ocasiones en busca de un título y 14 veces la victoria correspondió al español y 10 fueron para el suizo.

