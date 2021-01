El regreso de Conor Mcgregor al octágono será el principal atractivo del UFC 257, en la que el luchador irlandés tendrá al frente a Dustin Poirier, un viejo conocido. Como antesala del evento del sábado 23 de enero, este viernes se realizará el habitual pesaje previo y a continuación te contamos todos los detalles de la ceremonia para que no te la pierdas.

Horario de pesaje: ¿a qué hora es la ceremonia del UFC 257: McGregor vs. Poirier?

Un día después del primer careo, ‘The Notorious’ se volverá a ver con ‘The Diamond’ en el tradicional pesaje. El encuentro será en el Fight Island de Abu Dabi, este viernes 22 de enero desde las 19:00 horas (hora local).

Perú : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. México : 09:00 a.m.

: 09:00 a.m. Argentina : 12:00 p.m.

: 12:00 p.m. Colombia : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Chile : 12:00 p.m.

: 12:00 p.m. España: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos: 10:00 horas (EDT) / 07:00 (PDT).

Dónde ver en vivo y en directo el pesaje del UFC 257: McGregor vs. Poirier

Tal como lo hace siempre, la UFC ofrecerá la transmisión del pesaje en vivo y totalmente gratis. Para seguir la ceremonia en directo bastará conectarse a una de las redes sociales de la empresa (Facebook, YouTube o Twitter).

Otra de las opciones para seguir la ceremonia previa a la pelea entre Conor McGregor y Dustin Poirier será la APP oficial, UFC Fight Pass, que llevará todo lo que suceda en el evento previo al combate del sábado. Además, en Estados Unidos el pesaje se podrá ver a través del canal ESPN.

Así fue el careo entre McGregor y Poirier

En la previa al esperado UFC 257, ambos peleadores asistieron a la conferencia de prensa y tuvieron su primer careo. Antes de mirarse fijamente a los ojos, ‘The Notorious’ y ‘The Diamond’ dejaron algunas frases.

“Mi amor por competir es lo que me tiene de vuelta, y Dustin Poirier viene haciendo bien las cosas [...] Lo he hecho bien en las otras divisiones, pero me siento muy bien en esta. Siento que este es mi mejor versión”, declaró McGregor, quien buscará ganar en menos de un minuto.

“Sé lo que significará vencer a Conor McGregor luego de que haya vuelto. Y sé que el que gane irá por el título”, afirmó Poirier.

