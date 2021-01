En la conferencia de prensa previo al UFC 257, Conor McGregor se tomó un tiempo para hablar acerca de su revancha pendiente contra el ruso Khabib Nurmagomedov, contra quien perdió en el evento UFC 229, uno de los más vistos en la historia de las artes marciales mixtas.

“Han pasado cosas en su vida personal. No le deseo ningún mal. Como dije, fue en 2018. Ha pasado mucho tiempo. El mundo sabe que esta rivalidad no ha terminado. Esta guerra no ha terminado. El deporte necesita que suceda; la gente necesita que suceda. No voy a perseguirlo si él no la quiere. Y eso es todo. Mantendré la calma y seguiré adelante. Y eso es lo que estoy haciendo”, indicó Conor McGregor en conferencia sobre su ansiada revancha ante Khabib.

Recordemos que esta rivalidad entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov es, quizás, la que más repercusión trajo fuera del octágono, pues hubieron cruce de palabras con los familiares del ruso e incluso después del TKO de Khabib, se enfrentaron ambas esquinas a las afueras del octágono.

De otro lado, McGregor señala que Khabib viene esquivando la revancha: “Yo diría que si ese hombre continúa esquivando esto y eludiendo el compromiso de competir nuevamente, el título debería ser dejado vacante y (Poirier y yo) deberíamos estar participando en una pelea por el título”, dijo McGregor, quien pronosticó que el título quedará vacante después de su pelea en UFC 257.

