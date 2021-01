La FIFA es dueña del fútbol profesional y lo demuestra cada vez que lo requiera. Eso quedó claro este jueves cuando emitió el comunicado donde prohíbe la realización de la Superliga Europea de Clubes. Esta idea fue concebida por equipos como Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, Liverpool, Manchester United, Bayern, entre otros, y se trata de un mega torneo entre los grandes de Europa como competencia a la Champions League.

Ante esto, la UEFA no dio su apoyo en ningún momento y a esto ayer se sumó la FIFA con una medida contundente. “Tal competición no sería reconocida ni por la FIFA ni por la confederación correspondiente. A todo club o jugador implicado en una competición así, como consecuencia, no se le permitiría participar en ninguna competición organizada por la FIFA ni por su confederación correspondiente”, se lee en el comunicado.

Esto quiere decir que el jugador que participe en la Superliga Europea de Clubes no podrá disputar en los torneos UEFA ni FIFA, es decir ni en la Champions, Eurocopa ni en el Mundial de fútbol.

Pero no es la primera vez donde la FIFA muestra su poder ante iniciativa de los clubes y federaciones y a continuación presentamos algunos casos en los que se vio involucrado el fútbol peruano.

-Las temidas desafiliaciones-

Es conocido ya en el Perú la constante ‘amenaza’ “si se mete la política, la FIFA nos desafilia”. En efecto, la FIFA tiene en sus Estatutos que las federaciones miembros deben declararse neutral en cuanto a política y religión y deben mantener la independencia y prevención de injerencias políticas (Artículo 14, de las Obligaciones de las federaciones miembro).

Eso quedó ejemplificado en el 2018 en el Perú cuando en el Congreso se buscaba modificar la Ley de Fortalecimiento de la FPF -para que se recorte el mandato de la Junta Directiva hasta ese año y no sea hasta 2020 como establece la Ley-. LA FIFA envió una carta en la cual señalaba que, de aprobarse, la FPF podía ser suspendida.

“Advertir a la FPF que, si la Ley se modificaba en contravención de los requisitos del a FIFA y la Conmebol, el asunto se trasladaría ante el Bureau para que adoptase las medidas oportunas conforme a los Estatutos de la FIFA, incluida una posible suspensión a la Federación Peruana de Fútbol (FPF)”, se lee en la carta.

Finalmente, la Ley no se modificó, por lo que el mandato de la Junta Directiva elegida a fines del 2014 se mantuvo hasta el 2020 e incluso logró ampliar su estadía por un año más luego de que la Asamblea de Bases aprobara que se quede para cumplir la Hoja de Ruta establecida por la FIFA.

-Terceros dueños de jugadores-

“Ningún club concertará un contrato que permita al/los club(es) contrario(s) y viceversa o a terceros, asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club”, se lee en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores

Esto está en vigencia desde el 2015 y quiere decir que terceros no pueden tener propiedad en los derechos de los jugadores. Solo los clubes podrán ser duelos de los pases y comercializarlos entre ellos, salvo que el jugador quede libre.

Justamente el año pasado Alianza Lima recibió una multa de más de 10 mil dólares por incumplir con este punto y uno por información incorrecta en la compra de Luiz da Silva.

El tercero en cuestión se trataría de Tigres UANL de México, club que tendría el 50% de los derechos del delantero, por lo que tendría poder de decisión en una futura venta del peruano.

Esto pasó hace uno años con el traspaso de Christofer Gonzales de Universitario a Colo Colo. La FIFA multó a ambos clubes porque la venta involucraba una repartición de porcentajes del pase, algo que ya estaba prohibido.

Cuando aún no se regulaba esta norma, teníamos que José Carlos Fernández fue comprado por un grupo inversor que compró el 70% del pase a Alianza y que lo colocó en los clubes que quiso. Sobre los derechos de los jugadores, la FIFA también limitó la cantidad de movimientos por fichajes o préstamos en un mismo club, medida que se aplicará desde el 2022.

Según la nueva disposición, un club solo podrá hacer seis préstamos a nivel local, esto para garantizar que las cesiones tengan un propósito deportivo y no comercial. De igual forma, solo se podrá realizar ocho movimientos por club, ya sea de incorporación o salida de futbolistas.

-Jugar en altura-

En el Perú siempre se ha discutido si la selección nacional debe ser local en el Cusco para aprovechar la altura a nuestro favor -como lo hace Bolivia jugando en La Paz-. Sin embargo, en el 2007 se dictó una medida en la que se prohibía jugar partidos de fútbol internacionales en estadios ubicados a más de 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar.

Esta decisión se tomó luego de una protesta formal del Flamengo de Brasil luego de jugar un partido de Copa Libertadores en Potosí ante el cuadro local, a 4.000 metros de altura.

“Por razones médicas y para proteger la salud de los jugadores, el Ejecutivo resolvió que, en el futuro, no se deberá disputar partidos internacionales a una altura superior a los 2.500 metros”, declaró la FIFA en un comunicado.

Se tenía pensado que esta medida se aplicara de modo inmediato para las Eliminatorias de Sudáfrica 2010. Esto perjudicaba claramente a selecciones como Bolivia (La Paz - 3.600 msnm), Ecuador (Quito - 2.850 msnm), Colombia (Bogotá - 2.600 msnm) y no dejaba opción a Perú de jugar en el Cusco (3.300 msnm).

Además, esta medida afectaba al Cienciano del Cusco, que estaba clasificado para la Copa Libertadores 2008 y no podía ser local en su ciudad. El cuadro peruano aseguró que, si se mantenía la disposición, analizaba no participar en el torneo internacional.

La selección de Bolivia se sintió discriminada por la medida por lo que elevó su sentir ante la Conmebol, quien pidió a la FIFA que esta se aplique después del 2010. Incluso el presidente de ese entonces del país altiplánico Evo Morales envió una carta muy dura a Blatter.

Ante ello, tan solo cinco meses de esa disposición, la FIFA dio marchar atrás y dejó sin efecto de manera provisional tal medida, aunque el presidente de la institución Joseph Blatter aseguró que seguirían analizando el caso.

Al día de hoy, se sigue jugando en altura y se toman medidas en cuanto a los partidos que se juegan en ciudades con temperaturas altas ya sea con el horario de programación y con tener un minuto durante cada tiempo del encuentro para que los jugadores puedan refrescarse.

