Vuelve la acción de las MMA en Vancouver. La peleadora brasieña Amanda Nunes, vigente campeón del peso gallo femenino, defenderá su título ante la mexicana Irene Aldana en el combate estelar del UFC 289 a realizarse este sábado 10 de junio (23:00 horas de CDMX; 1:00 a. m. ET, 11/06 | 10:00 p. m. PT, horario de Estados Unidos) en la jaula de acero del Rogers Arena de Canadá. Revisa los horarios, los canales de TV, los servicios streaming y la cartelera completa para ver las mejores peleas del evento de artes marciales mixtas.

Nunes recuperó el cinturón de los gallos en su revancha contra la venezolana Julianna Peña. Cuando se esperaba por completar la trilogía, la Venezuelan Vixen sufrió una delicada lesión en la zona de las costillas a principios del 2023. Por esta razón, Aldana será su siguiente rival. La mexicana espera sorprender a una de las mejores peleadoras de la historia de UFC.

Ante la ausencia de Peña, la Leona dejó en claro su pensamiento sobre la mexicana y, también, explicó el motivo por lo que decidió continuar en el UFC: “Decidí no retirarme, porque si me retiro, le dejo mi cinturón a Julianna. De ninguna manera. De ninguna manera. Puede ser con otra persona, pero con Julianna, no. Ella no es tan buena. Eso fue más difícil de tragar. Está loca. Ella avanza y golpea, y simplemente es dura, y tiene el cinturón. Ella puede ser golpeada. Sabía que volvería allí y obtendría ese cinturón nuevamente. En la segunda pelea, supe que recuperaría mi cinturón y lo hice”, indicó.

¿Dónde ver UFC 289: Nunes vs. Aldana?

Detalles de uno de los eventos más esperados por los fanáticos del UFC 289.

Nunes vs. Aldana UFC 289 1. ¿Cuándo es la pelea? Sábado 10 de junio de 2023 2. ¿Dónde se realiza el evento de UFC? Rogers Arena de Vancouver, Canadá 3. ¿Qué canal transmite? ESPN, FOX Sports, Eurosport, ESPN Plus, UFC Fight Pass y Star+ 4. ¿Quién es la actual campeona de peso gallo? Amanda Nunes

La lucha coestelar estará a cargo de del brasileño Charles Oliveira y el asirio-estadounidense Beneil Dariush. Do Bronx espera recuperar su mejor versión tras aquella derrota que sufrió a manos del ruso Islam Makhachev durante el UFC 280.

Canales de televisión para seguir UFC 289: Amanda Nunes vs. Irene Aldana

La transmisión oficial de las peleas del UFC 289: Amanda Nunes vs. Irene Aldana se podrá ver EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por los canales de ESPN, FOX Sportss, ESPN+ y DAZN (Eurosport); También por streaming con Star+, Eurosport Player, UFC Fight Pass y FOX Sports Premium.

Seguir evento UFC 289 por canales de televisión

Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico – ESPN+

– ESPN+ Perú, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador – ESPN

– ESPN España – DAZN, Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD

– DAZN, Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala – ESPN

– ESPN México – FOX Sports

Seguir evento UFC 289 vía live streaming por Internet

Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico – UFC Fight Pass y ESPN PPV

– UFC Fight Pass y ESPN PPV Perú, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador – Star+ y UFC Fight Pass

– Star+ y UFC Fight Pass España – Eurosport Play y UFC Fight Pass

– Eurosport Play y UFC Fight Pass Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala – UFC Fight Pass y ESPN PPV

– UFC Fight Pass y ESPN PPV México – FOX Sports Premium y UFC Fight Pass

Horarios para ver pelea Amanda Nunes vs. Irene Aldana por UFC 289

Estos son los horarios para seguir los combates del UFC Fight Pass, las preliminares y las estelares del UFC 289:

Peleas estelares : 10:00 p. m. ET/7:00 p. m. PT de Estados Unidos; 8:00 p. m. ET/ 5:00 p. m. PT de Estados Unidos; 22:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 21:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 20:00 horas de México; 04:00 horas de España

: 10:00 p. m. ET/7:00 p. m. PT de Estados Unidos; 8:00 p. m. ET/ 5:00 p. m. PT de Estados Unidos; 22:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 21:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 20:00 horas de México; 04:00 horas de España Peleas preliminares : 20:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 21:00 horas de Argentina y Uruguay; 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 18:00 horas de México; 02:00 horas de España

: 20:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 21:00 horas de Argentina y Uruguay; 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 18:00 horas de México; 02:00 horas de España Peleas del Fight Pass: 7:00 p. m. ET/ 4:00 p. m. PT de Estados Unidos; 19:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 20:00 horas de Argentina y Uruguay; 18:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 17:00 horas de México; 01:00 horas de España

Cartelera oficial del UFC 289

Estas son las peleas que podrás ver en la cartelera del UFC 289: Nunes vs. Aldana.

Cartelera Estelar (10:00 p. m. ET/7:00 p. m. PT)

Por el Título de Peso Gallo Femenino: Amanda Nunes (c) vs. Irene Aldana

Peso Ligero: Charles Oliveira vs. Beneil Dariush

Peso Welter: Mike Malott vs. Adam Fugitt

Peso Pluma: Dan Ige vs. Nate Landwehr

Peso Medio: Marc-André Barriault vs. Eryk Anders

Cartelera Preliminar (8:00 p. m. ET/ 5:00 p. m. PT)

Peso Medio: Nassourdine Imavov vs. Chris Curtis

Peso Gallo Femenino: Miranda Maverick vs. Jasmine Jasudavicius

Peso Gallo: Aiemann Zahabi vs. Aori Qileng

Peso Pluma: Kyle Nelson vs. Blake Bilder

Cartelera Fight Pass (7:00 p. m. ET/ 4:00 p. m. PT)

Peso Mosca: David Dvořák vs. Stephen Erceg

Peso Paja Femenino: Diana Belbiţă vs. Maria Oliveira