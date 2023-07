México vs. Jamaica en vivo y gratis por la semifinal de la Copa Oro 2023 se jugará este miércoles 12 de julio, desde las 20:00 (hora mexicana). El encuentro se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, un recito con capacidad para 65 mil espectadores. La última vez que ambos se enfrentaron en el certamen de la Concacaf fue en la misma instancia (semifinal), en aquel 2017 los caribeños salieron victoriosos y eliminaron al ‘Tri’. La selección mexicana irá en busca de la revancha, no te pierdas este partidazo y sintoniza las señales de ESPN y Star Plus, para Latinomaérica; y Canal 5, TUDN y Azteca 7 para todo México.

