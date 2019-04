Los millonarios Juventus y PSG y su premio consuelo

Este fin de semana, la Juventus y el PSG pueden tocar el cielo en sus ligas locales. Premio a tener los mejores planteles en cada uno de sus países, pero que no les alcanzó para la gloria europea.



Este sábado la Juventus puede celebrar el primer título de la era Cristiano Ronaldo. Mientras, el domingo el PSG busca volver a reinar en Francia.

CRISTIANO, LA GRAN APUESTA

La Juventus de Turín sorprendió en el mercado pasado con el fichaje de Cristiano Ronaldo. El portugués dejó el Real Madrid para ser la nueva estrella de la Serie A.



Ciento doce millones de euros pagó la Juventus por el luso, y además, se reforzó con Joao Cancelo, Douglas Costa y marcó el retorno de Leonardo Bonucci, entre los más destacados y que tienen espacio en el equipo titular.

Fichaje Costo* Ex Club Cristiano Ronaldo 112 Real Madrid Joao Cancelo 40 Valencia Douglas Costa 40 Bayern L. Bonucci 35 Milan * En millones de euros

Una inversión de más de 250 millones de euros en la temporada 2018-2019 que lo ha llevado a estar a un punto de ganar la Serie A a falta de cinco puntos, y nada más por ahora. En la Copa Italia cayó en cuartos de final ante el Atalanta (0-3) y en la Champions League se quedó en cuartos igual, a manos del Ajax.



Este sábado celebrará su primer título de la temporada - solo necesita un empate de local ante la Fiorentina (11:00 a.m.)-, un éxito que significará el récord de tener ocho campeonatos de manera consecutiva, pero que no compensa la inversión millonaria que tenía mira europea.



Si la 'Vieja Señora' no pierde, conquistará su 35º 'Scudetto' e igualará, a cinco fechas del final de la liga, el récord de precocidad en la consecución del título establecido por el Torino en 1948, que comparte con la Fiorentina (1956) y con el Inter de Milán (2007).

Torneo Puesto/Fase Serie A Líder Copa Italia Cuartos/Atalanta Champions Cuartos/Ajax

Juventus cayó 2-1 ante Ajax en Turín y fue eliminado de la Champions. (Video: FOX Sports / Foto: AFP)

PARÍS, SIN MUCHA LUZ

Dos derrotas consecutivas (Lille 5-1 y Nantes 3-2) han postergado la coronación del PSG, pero este domingo una buen resultado sobre el Monaco le dará su octavo campeonato en la liga francesa.



Los dirigidos por Tomas Tuchel solo han sumado un punto de los últimos nueve posibles, pero pese a ello tiene todas las chances para campeonar. Está a dos puntos de lograrlo, pero un empate ante el Monaco el domingo (2:00 p.m.) le daría el título gracias a la enorme diferencia de goles que tiene sobre el segundo, el Lille: +66 ante +26.



Sin embargo, puede celebrar antes de jugar si a las 8:00 a.m. dominical, el Lille no puede ganar en su visita al Toulouse. La diferencia de 17 puntos que lleva lo coronaría a falta de 15 por disputarse.



Con una inversión de más de 215 millones de euros para la presente campaña, 135 de ellos en Kylian Mbappé, el PSG se presentó a la temporada dispuesto a ganarlo todo, y era claro candidato para la Champions con su tridente Neymar, Cavani, Mbappé y con Buffón en el arco, pero solo podrá celebrar en casa.

Fichaje Costo* Ex club Kylian Mbappé 135 Monaco Leandro Paredes 40 Zenit Thilo Kehrer 37 Schalke Juan Bernat 5 Bayern G. Buffón Libre Juventus E. Choupo-Moting Libre Stoke * En millones de euros

Así, a la Ligue 1 que pueda conquistar este fin de semana, el PSG puede sumar la Copa de Francia, en la que va a disputar el título ante el Rennes el próximo 27 de abril.



En la Copa de la Liga cayó en cuartos de final ante el Guingamp, colero del certamen local. Mientras que en la Champions se vio sorprendido por el Manchester United en octavos al caer en casa.



Clasificará a la Supercopa de Francia, torneo que ha ganado en las últimas seis ediciones, y podrá sumar un título más, pero nada ocultará su mal paso a nivel continental.

Torneo Puesto/Fase Ligue 1 Líder Copa de Francia Final por disputar vs. Rennes Copa de la Liga Cuartos / Guingamp Champions Octavos / Manchester United