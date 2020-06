Los sobrevivientes de la generación más exitosa de nuestra historia, la que predicó la religión del toque y patentó un estilo que dejó huella en el fútbol sudamericano, buscaban su última hazaña. Rubén Toribio Díaz, César Cueto, José Velásquez y Juan Carlos Oblitas -dos veces mundialistas y campeones de América- lideraban a la inolvidable selección dirigida por Roberto Chale, que estuvo cerca de clasificar al Mundial de México 1986. Pero apareció Ricardo Gareca y su pie derecho lo impidió.

El 30 de junio de 1985, el 2-2 clasificó a Argentina y mandó a Perú al repechaje. El resultado fue el punto de quiebre para ambas selecciones.

A 35 años de aquel vibrante partido, presentamos el ‘abecedario’ de la ‘batalla’, que tuvo cuatro goles, terribles faltas, muchas emociones y a un Diego Armando Maradona irreconocible.

A

ARGENTINA: Sufrió demasiado para lograr el punto que le faltaba para clasificar al Mundial. Sin Maradona en su real dimensión, el cuadro albiceleste era un equipo vulnerable. Al final, se vio favorecido por los puntos que Colombia le arrebató a Perú. Nada hacía presagiar que un año después, el equipo de Carlos Salvador Bilardo alzaría la Copa en México.

B

BARBADILLO: Mostró mucha astucia, precisión y sangre fría para anotar un gol que pudo ser histórico. Gerónimo Barbadillo, sin embargo, no pudo desarrollar su mejor juego por el pésimo estado de la cancha. Colaboró cubriendo las proyecciones de Garré.

C

CIRUGÍA: Julián Camino jugó sus únicos 60 minutos con la albiceleste. Fue su debut y despedida. “Se lo recuerda más que nada por una patada. ‘la’ patada... Cirugía mayor. Cuál otra sino la que le pegó a Franco Navarro al minuto de juego. Camino le dio tal planchazo que lo sacó de la cancha”, publicó el año pasado la edición digital de El Gráfico de Argentina, en su especial ‘Los cirujanos del fútbol’. El lateral de Estudiantes no hizo otra cosa para destacar, hasta que fue reemplazado por Gareca. Quedará la duda sobre quién lo envió a ‘destruir’ al ‘9′ peruano, si Bilardo o Passarella.

(Foto: Archivo Histórico El Comercio)

D

DEFENSAS: El capitán Rubén Toribio Díaz y Jorge Olaechea, siempre correctos, tuvieron mucho trabajo, especialmente en el segundo tiempo cuando un rival sin ideas se dedicó a lanzar centros al corazón del área. Al igual que en Lima, una semana antes, el ‘Mango’ tomó el papel de Reyna en los minutos finales, y Javier Chirinos ocupó su lugar en la zaga.

El 'Panadero' en el saludo de capitanes con Maradona. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

E

ESTADIO: Desde la final del Mundial de 1978, el estadio ‘Antonio Vespucio Liberti’ no ofrecía un marco tan espectacular para recibir a la selección argentina. Más de 70 mil hinchas llenaron las tribunas para alentar a Maradona y pifiar a Reyna. De hecho, un reducido grupo de peruanos también dijo presente.

F

FILLOL: El mítico arquero, considerado como uno de los mejores de la historia, falló en el primer gol, pues no salió a cortar un balón en el área chica y fue fusilado de cerca por Velásquez. Pero Matildo Ubaldo Fillol se reivindicó con creces, salvando su arco en el segundo tiempo ante los disparos de Barbadillo y Uribe.

G

GARECA: Muy oportuno para empujar un balón que se paseaba por el arco desguarnecido. Ricardo Gareca le inyectó fuerza al ataque argentino y le dio muchas complicaciones a la defensa visitante. Pese a anotar el gol de la clasificación, Bilardo decidió no llevarlo al Mundial y en su lugar incluyó a Sergio Almirón.

Celebración de Gareca. (Foto: El Gráfico)

H

HUESO: Después de recibir la brutal falta de Camino, Franco Navarro fue conducido a una clínica local. Por la violenta entrada, se temía algo peor, pero no hubo fractura: solo una pequeña fisura en tibia y peroné de la pierna izquierda. Por ‘suerte’, el argentino no le pegó en el pie de apoyo, porque ahí sí, hubiera sido más grave. En octubre, Franco Navarro jugó los partidos del repechaje y anotó dos goles.

I

IDÉNTICO: Una curiosidad. En el segundo enfrentamiento histórico entre peruanos y argentinos por Eliminatorias se repitieron los resultados de 1969. Triunfo bicolor 1-0 en Lima y empate 2-2 en Buenos Aires. La diferencia fue que el empate de 1985 solo fue festejado por los locales.

(Foto: Revista Onze)

J

JUEZ: El brasileño Romualdo Arppi Filho dio una clase magistral de cómo arbitrar de manera parcializada. Apenas sancionó con tarjeta amarilla a Camino por su brutal entrada contra Navarro y permitió que Barbas -quien ya estaba amonestado- estampe violentamente sus toperoles en el abdomen de Uribe. ¿Y el gol de Gareca? Probablemente no vio el jalón de Pasculli a Chirinos. Sospechosamente, la FIFA lo premió: dirigió la final del Mundial de 1986.

K

KIOSKO: “Mama mía, cómo sufrimos”, tituló la revista El Gráfico de Argentina y comentó: “Vamos a otorgarle al cuadro peruano el mérito que merece, por su fidelidad a una línea de juego, su capacidad de reacción, la inteligencia con la que luchó en un partido donde no tenía otra alternativa que la victoria”. “Todo fue difícil”, rotuló Clarín, que en su comentario elogiaron a la volante visitante: “Cueto, Velásquez y Uribe gambeteaban y tocaban, y volvían a pedirla para reiterar la película. Se apoyaban y creían en ese fútbol que arrastran desde siempre. Tenían convicción de jugar a la peruana”. ¿Y por casa? El Comercio tituló “Perú mereció mejor suerte”.

L

LATERALES: Leo Rojas y Hugo Gastulo cumplieron una labor sacrificada en la marca y siempre respetaron el libreto de asociarse con paredes y asegurar el balón. Ambos goles se iniciaron por el sector derecho, que custodiaba Rojas. Y Gastulo no estuvo afortunado en los cierres: al igual que Díaz se resbaló frente a Pasculli y fue sorprendido por Passarella (no era su ‘marca’) en la jugada previa al tanto de Gareca.

Rojas superando a Gareca. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

M

MARADONA: Apenas un centro que Pasculli cambió por gol y una gran jugada -ya no estaba Reyna- en la que Oblitas evitó el gol a un metro del arco fue la producción de Diego Armando Maradona en el partido decisivo. Muy poco para quien era el mejor jugador del mundo. Luis Reyna volvió a someterlo a una marca implacable -esta vez sin malas artes- y no supo liberarse. “Los dos partidos contra Perú, los que definían la historia, fueron terribles, ¡terribles!”, escribiría el ’10′ en su libro “Yo soy el Diego” (2000).

N

NARIGÓN: Carlos Salvador Bilardo tomó todas las precauciones para la ‘final’. Hizo debutar a Julián Camino, un modesto lateral de Estudiantes, famoso por haber fracturado a sus colegas Jorge Martín y Óscar Acosta en la liga argentina. Y puso al delantero Pedro Pasculli desde el vamos en reemplazo del volante Miguel Russo. Y para impedir que el toque peruano aparezca, el ‘Narigón’ ordenó mojar la cancha para convertirla en un lodazal.

O

OBLITAS: En su penúltimo partido con la bicolor, el experimentado Juan Carlos Oblitas volvió a destacar por su gran capacidad táctica. Fue un volante más, que apoyó al lateral Gastulo y otorgó la salida por el sector izquierdo. Y las pocas veces que atacó, llevó peligro.

(Foto: Archivo Histórico El Comercio)

P

PERÚ: Los puntos que perdió ante Colombia le costaron la clasificación directa al Mundial. Después de sus buenas presentaciones ante Argentina, la bicolor disputó el repechaje en calidad de favorito. Pero muchos jugadores llegaron a esa instancia sin la preparación adecuada y perdió los dos partidos ante Chile. A partir de entonces, Perú ingresó en un periodo de decadencia que llegó a su fin con la clasificación a Rusia 2018.

(Foto: Archivo Histórico El Comercio)

R

REYNA: El ‘villano’ de los argentinos esta vez no golpeó ni jaló de la camiseta a Maradona. Luis Reyna, con las manos atrás, lo vigiló y -al igual que en Lima, solo una vez perdió en el ‘mano a mano’. Salió de la cancha cuando Perú ganaba 2-1. La prensa argentina aprobó su labor. “Le pido disculpas, Reyna, pero debo elogiarlo por ese trabajo”, escribió Osvaldo Ardizzone, en su columna del diario El Tiempo. “El cuco peruano no usó malas artes. Lo corrió a Maradona, lo encimó, pero no le respiró en la nuca”, publicó Diario Popular.

Reyna era el encargado de marcar a Maradona, pero también jugaba con el equipo. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

S

SUFRIMIENTO: Nueve minutos restaban para que se cumplan los 90′ y Argentina se fue con todo al campo peruano. Un pase de Burruchaga encontró a Passarella libre de marca. El caudillo sacó el derechazo que, en medio del fango, no pudo contener Acasuzo. El balón dio en el poste de Pasculli -con un jalón de camiseta- impidió que Chirinos llegue antes que Gareca. Ahí terminó el sueño peruano.

T

TERRIBLE: Roberto Challe repitió la formación con la que ganó 1-0 en Lima, pero tuvo que modificar su once apenas a los dos minutos por la lesión de Franco Navarro. El ‘Niño terrible’ de los años 70 volvió a asustar a Argentina, pero el empate no fue suficiente. Chale siguió al frente de la selección, pero le fue mal: perdió en los amistosos ante México, Paraguay y River Plate, y empató en la revancha ante México y también frente a Santos de Brasil. En el repechaje, Perú cayó ante Chile (4-2 y 1-0) y así perdió la opción de clasificar al Mundial de México 1986.

U

URIBE: El ’10′ peruano apenas tuvo tiempo de calentar, porque tuvo que ingresar apenas a los dos minutos. Julio César Uribe participó en las jugadas de los goles, primero con un certero pase de cabeza a Velásquez, y luego, participó con Cueto en la jugada previa a la anotación de ‘Patrulla’. Impuso su habilidad y recibió duro castigo. Barbas, por ejemplo, le lanzó una patada de karate que el juez Arppi Filho no quiso ‘ver’. Tuvo en sus pies la posibilidad del tercer gol y obligó al máximo a Fillol.

V

VELÁSQUEZ: José Velásquez, el mejor volante de contención de nuestra historia, ofreció un partido perfecto. El ‘Patrón’ mandó en las dos áreas, pues defendió con mucho orden y también convirtió luego de imponer su potencia física para deshacerse fácilmente de Daniel Passarella, quien debía marcarlo.

Velásquez marcó el primero de Perú. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Z

ZURDO: “Cueto venció las leyes de la física”, dijo el recordado periodista Emilio Laferranderie, el ‘Veco’, al analizar la jugada previa del segundo gol peruano. Ni el barro, ni las piernas desafiantes de Garré, Giusti y Burruchaga detuvieron la marcha del ‘Poeta de la zurda’, quien salió airoso para levantar la cabeza y meter el pase exacto para que Barbadillo convierta el transitorio 2-1 que ponía a Perú en México 1986. César Cueto luchó de manera incansable para buscar una victoria que no llegó.

Argentina 2 Perú 2 1 Ubaldo Matildo Fillol

2 Julián Camino

6 Daniel Passarella

3 Enzo Trossero

4 Oscar Garré

8 Ricardo Giusti

14 Juan Alberto Barbas

7Jorge Burruchaga

10 Diego Armando Maradona

9 Pedro Pasculli

11 Jorge Valdano 1 Eusebio Acasuzo

4 Leonardo Rojas

16 Jorge Olaechea

15 Rubén Toribio Díaz

14 Hugo Gastulo

17 Luis Reyna

6 José Velásquez

8 César Cueto

7 Gerónimo Barbadillo

9 Franco Navarro

11 Juan Carlos Oblitas Técnico Carlos Salvador Bilardo. Roberto Chale Goles Pasculli (12′) y Gareca (83′). Velásquez (23′) y Barbadillo (39′) Cambios 16 Ricardo Gareca por Camino 60′, 17 Marcelo Trobbiani por Barbas 75′ 10 Julio César Uribe por Navarro 2′, 20 Javier Chirinos por Reyna 68′ Árbitro: Romualdo Arppi Filho (Brasil).

Estadio: Monumental de Buenos Aires.

