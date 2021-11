André Carrillo volvió a celebrar con Al Hilal. Este martes, el extremo conquistó la Champions League de Asia por segunda vez en su carrera. ‘El Líder’, como se le conoce al equipo del jugador nacional, se impuso por 2-0 al surcoreano Pohang Steelers en la final disputada en Riad, Arabia Saudita.

Tras el nuevo éxito, la selección peruana compartió una publicación mediante las redes sociales para reconocer al integrante de la Blanquirroja. “Felicitamos a André Carrillo por coronarse campeón de la AFC Champions League con Al Hilal por segunda vez. ¡Que sigan los éxitos, ‘Culebra’!”, dice el post.

El artillero, que estuvo con la Bicolor en la jornada de FIFA en noviembre, no estuvo en la cancha ni entre los suplentes por un tema de cupo de extranjeros (no nacidos en Asia). De hecho, el ex Alianza Lima estuvo en las tribunas del estadio King Fahd International alentando a sus compañeros y gritando los goles marcados por el volante Nasser Al Dawsari y el delantero Moussa Marega.

André Carrillo recibió mensaje de la selección peruana. (Foto: Captura de Twitter)

Durante la temporada de la Champions League asiática, Carrillo estuvo en seis partidos y colaboró con un gol contra Shabab Al-Ahli Dubai de los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, el delantero de la selección peruana podrá participar nuevamente en el Mundial de Clubes, torneo que ya jugó en la campaña 2019.

También festejó con ‘Cuevita’

Desde Arabia Saudita, la ‘Culebra’ no olvidó el cumpleaños de Christian Cueva, su amigo y compañero en la selección peruana, y le envió un peculiar saludo a través de una de sus historias de Instagram.

“Disfruta tu día mi ‘soli’. Feliz cumpleaños, forancho, bandido, terrible faite, ensalada de caigua, pe*** de Challapalca”, escribió el futbolista Al Hilal. Además, el ex Sporting Lisboa aprovechó el momento para subir la foto del cumpleañero usando su llamativo buzo amarillo.

André Carrillo y Christian Cueva compartieron equipo con la selección peruana desde la categoría Sub-20. Ambos participaron en ese recordado sudamericano que se disputó en Arequipa en 2011 al mando el entrenador uruguayo Gustavo Ferrín. La Bicolor se quedó en la fase de grupos en ese campeonato.