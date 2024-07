El futbolista peruano Renato Tapia no continuará su carrera deportiva en Celta de Vigo y el club de Galicia se despidió, agradeciendo sus servicios.

A través de una publicación en su cuenta de X (ex Twitter) reconoció la entrega del seleccionado nacional por cuatro temporadas.

¡𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒, Renato! 👏🇵🇪@RenatoTapiaC inicia unha nova etapa deportiva tras catro tempadas de entrega e compromiso no RC Celta.



Sempre serás un dos nosos! 🩵 pic.twitter.com/RwE1WdSOec — RC Celta (@RCCelta) June 30, 2024

Como se recuerda, Tapia decidió dejar el plantel de la selección peruana que disputó la Copa América de Estados Unidos.

El mediocampista blanquirrojo argumentó que no podía poner en riesgo su futuro deportivo y que la Federación Peruana de Fútbol no cumplió con lo pactado respecto a su seguro deportivo.

“Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”, añade uno de los referentes del plantel”, escribió hace algunas semanas en un comunicado.