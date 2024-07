El mediocampista Piero Quispe era el llamado a ser el conductor de la selección peruana en la Copa América de Estados Unidos, sin embargo no se cumplió una buena presentación y fue autocrítico con su rendimiento.

Incluso en el último partido ante Argentina no fue considerado por el entrenador Jorge Fossati.

“Tristeza más que todo porque teníamos buen grupo. Pero esto es así. A seguir. Me sentí tranquilo. Capaz no fui el de siempre, pero voy a tratar de mejorar en mi club. Siento que no he jugado mal ni bien”, dijo a los medios de prensa a su llegada a Lima.

“Todos tienen un partido malo. Voy a seguir trabajando y dar todo de mí”, agregó Quispe.

El atacante de 22 años también espera tener mejores presentaciones en los duelos claves de setiembre ante Colombia y Ecuador.

“Esto es fútbol. Capaz en las Eliminatorias me va mejor. Sé lo que valgo y sé lo que juego. Siempre va a haber críticas y para eso tenemos que trabajar en lo mental”, apuntó.

Perú quedó en el último lugar del Grupo A de la competición y quedó eliminado junto a la selección de Chile.