El último fin de semana Carlos Zambrano fue el foco de la noticia por anunciar que viene pensando en el retiro. “Le digo a mi pareja: ‘No quiero levantarme, quiero ya acabar esto’. Tengo 32, 33 años casi, ya tengo casi la mitad de mi vida fuera del país. Quiero relajarme, disfrutar todo lo que he podido lograr (...) Me encantaría aprender a tocar el piano, siempre me ha gustado (...) No quiero ser mago, pero sí aprender a tener una base”, fueron sus citas textuales en una nota con Willax TV.

Dichas palabras sorprendieron a más de uno en Perú y en Argentina, sobre en todo en el universo de Boca Juniors a solo unos días de enfrentar a Always Ready en la Copa Libertadores 2022.

De acuerdo al diario ‘Olé’, “la confesión sorprendió y preocupó” porque el ‘Kaiser’ es una pieza importante en el equipo ‘Xeneize’ ante las bajas de Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo. “No lo esperaban, cayó como un balde de agua fría”, habrían dicho desde el Centro de Entrenamiento de Ezeiza.

Asimismo, el citado medio agrega que en Boca Juniors “tomarán cartas en el asunto y lo hablarán personalmente con él para aclarar lo que dijo”. Eso sí, agregan que las esferas del club saben que Carlos Zambrano es “impulsivo, espontáneo y no suele tener reparos a la hora de estar frente a los micrófonos”.

CARLOS ZAMBRANO ACLARA SUS PALABRAS

El también defensor de la selección peruana salió al frente para explicar sus declaraciones. “Increíble, me sorprendieron los títulos que salieron. Yo nunca me quiero retirar ya, mis palabras están muy claras en la entrevista: a un paso del retiro, tengo 32, 33 años en unos meses, y claro el futbolista juega hasta los 35 ó 36, hasta que se sienta cómodo. Tengo contrato hasta diciembre, después tengo un paso para jugar el Mundial, no es que me retire ya. La prensa pone cosas”, comenzó diciendo para radio La Red.

“Lo digo por la edad, lo normal es jugar hasta los 35 o 37 exagerando, después tiene que dar un paso al costado porque vienen pibes con mucho talento y uno tiene que ser consciente de eso”, sentenció.