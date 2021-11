El último miércoles, Boca Juniors consiguió su pase a la final de la Copa Argentina 2021 tras superar a Argentinos Juniors. El ‘Xeneize’ celebró con Carlos Zambrano y Luis Advíncula en el campo de juego. Sin embargo, el ‘Kaiser’ fue blanco de críticas por su desempeño y recibió un comentario negativo de Martín Liberman.

“Que flojo es Zambrano. Es insólito q juegue él y no López”, fueron las palabras que usó el reconocido periodista argentino en su cuenta de Twitter.

Un día después de esas palabras, Marco Zambrano, hermano de Carlos Zambrano, le respondió por la misma red social. “Martín Liberman, alguien que sabe de mucho de fútbol: ‘Carlos Zambrano juega muy mal’. Y Juan Román Riquelme, alguien que no sabe nada de fútbol dice: ‘Cada vez que juega Zambrano lo hace de maravilla’. El chiste se cuenta solo”, posteó.

El hombre de prensa no se quedó callado y le volvió a responder: Me importa un pito la opinión de Riquelme sobre el particular. “Para mí Zambrano es flojísimo y fin”. Luego agregó lo siguiente: “¿Vos sos el representante de Zambrano? ¡Ahora entiendo todo! Jajajajaa, tenés intereses creados para opinar. ¡Yo haría lo mismo que vos! Te entiendo”.

Publicación de Marco Zambrano en Twitter | Foto: Captura de pantalla.

Cabe mencionar que Carlos Zambrano volvió al titularato en Boca Juniors en la Copa Argentina 2021 en lugar de Marcos Rojo, quien no estaba disponible. El zaguero de la selección peruana jugó casi todo el cotejo y tuvo que ser reemplazado por una molestia física.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...