Debilitado físicamente en los últimos meses por una lesión en la rodilla, Paolo Guerrero puso fin a su ciclo con el Internacional y, por ahora, también a su etapa en Brasil. Aún faltaban dos meses para que acabara su vínculo con la institución de Porto Alegre, pero el goleador peruano decidió que lo mejor es estar libre para centrarse plenamente en sanarse al cien por ciento.

“Sport Club Internacional y el deportista Paolo Guerrero, tras mutuo interés, ajustaron la extinción anticipada del contrato de trabajo”, informó el club a través de un comunicado sobre el delantero que marcó 32 goles en 72 partidos con el ‘Colorado’.

Ya como jugador libre, Paolo, de 37 años -el 1 de enero cumple 38-, regresará a Lima en los próximos días. Su intención es recuperarse en la Videna, a cargo de los médicos de la selección peruana, con el objetivo de llegar a los partidos de Eliminatorias en marzo del próximo año .

El goleador histórico de la Bicolor ha quedado totalmente descartado de la fecha doble de noviembre (El 11 ante Bolivia en Lima y el 16 frente a Venezuela en Caracas). El técnico Ricardo Gareca dará la lista de convocados este viernes sin el ‘9′, que estuvo presente en el clásico ante Chile y luego fue desafectado. “¿Cuánto falta para volver a mi nivel? Primero resolver el tema de mi rodilla, que parece que no me quiere dejar jugar”, dijo, entre gestos de impotencia y resignación, tras la victoria ante los sureños.

La noticia de su salida del Inter disparó un sinfín de rumores sobre su futuro. Aunque Paolo piensa plenamente en su recuperación -si no está al 100% no tiene chances de jugar-, ya hay varios equipos detrás suyo.

Alianza Lima con ventaja sobre Boca

“Es mi anhelo volver a Alianza Lima. Hoy en día no sé cuándo voy a regresar. Todavía me siento bien y me gustaría seguir jugando un tiempo más en el exterior. Con Jefferson Farfán siempre hablamos y nuestro sueño es volver al club para sacarlo campeón y también luchar por la Libertadores ”, confesó Paolo Guerrero en una entrevista en 2016, cuando aún era jugador del Flamengo.

Hoy, cinco años más tarde, todos los escenarios para su posible vuelta se están dando. Jefferson, su compadre, ya está en el club y disputará las finales ante Cristal en noviembre. Además, el próximo año el elenco victoriano disputará la Copa Libertadores.

“Está cerca, cada vez más”, afirmó hace una semana Diego Gonzales Posada, miembro del Fondo Blanquiazul, sobre la posibilidad de tener la ‘9′. Una declaración que ilusiona al hincha que también tiene en mente las constantes palabras de Farfán, el hombre clave para convencer al ‘Depredador’. “El otro año lo traigo de los pelos”, dijo el ‘10′ en su presentación a inicios de temporada. “Estoy haciendo todo lo posible, pero no es fácil”, comentó hace algunos días a través de Instagram.

El deseo de todos en Matute es que Paolo se retire con la azul y blanca puesta, disfrutando sus últimos días en el fútbol con Jefferson Farfán. Los mejores amigos nunca han podido jugar juntos en Primera con Alianza, todos sueñan con que se cumpla en el 2022.

Por otro lado, en Argentina también vienen relacionando el nombre de Guerrero con Boca Juniors, club que estuvo interesado en él en más de una ocasión. “ Creo que todos coincidimos en que es uno de los mejores nueve de Sudamérica ”, aseguró en 2019 Juan Román Riquelme, en ese entonces candidato y hoy vicepresidente del ‘Xeneize’.

“Él me llamó y me invitó a jugar un partido a beneficio en el Perú. Después yo le pregunté si le gustaría jugar en nuestro club, me dijo que sí y que le gustaría jugar en La Bombonera”, agregó contando que sí hubo un contacto con el peruano.

Han pasado dos años y la chance de ir a Boca, por ahora, parece lejana. Nicolás Migliavacca, periodista argentino que cubre al club de la Rivera para el diario Olé, nos aclaró un poco el panorama. “Son rumores nada más”, arranca diciendo. “ Boca tiene dos 9 en estos momentos: Nicolás Orsini, que llegó desde Lanús, pero desde que arribó sufrió dos desgarros y se está recuperando de uno; y Luis Vásquez, un juvenil que viene haciendo goles y abriéndose campo en el primer equipo ”, agregó sobre la institución xeneize que hoy tiene a dos peruanos: Carlos Zambrano y Luis Advíncula.

Nada, ni una lesión en la rodilla, le quitará el sueño de ir a Qatar a Paolo Guerrero. El goleador histórico quiere estar nuevamente en un Mundial y para eso quiere recuperarse. Su rodilla determinará si llega o no. Mientras tanto, la carrera de distintos clubes para tenerlo en sus filas el próximo año ha empezado.

