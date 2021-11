Conforme a los criterios de Saber más

Las alarmas se encendieron en Matute. A tres semanas de jugarse las finales de la Liga 1 frente a Sporting Cristal, Alianza Lima dio a conocer un contagio masivo de COVID-19 en el plantel. Son en total diez jugadores, entre titulares habituales, suplentes y juveniles, los que dieron positivo a las pruebas de descarte que se realizaron el lunes con el objetivo de arrancar los trabajos para la definición del campeonato este martes.

“ El Club Alianza Lima informa que diez jugadores del primer equipo han dado positivo en las pruebas de COVID-19 y actualmente se encuentran aislados, bajo el monitoreo del departamento médico de la institución”, informó la entidad blanquiazul en un comunicado.

Los futbolistas que, hasta el momento han dado positivo, son: Ricardo Lagos, Erick Canales, Miguel Cornejo, Javier Navea, Arley Rodríguez, Axel Moyano, Carlos Montoya, José Gallardo, Sebastián Gonzáles y Óscar Pinto. De ellos, Arley, Navea y Pinto jugaron el último viernes frente a Cienciano en la última fecha de la Fase 2.

Los jugadores contagiados se encuentran por ahora sin síntomas, guardando cuarentena para evitar propagar el virus y siguiendo las indicaciones de los médicos. Asimismo, el entrenamiento de este martes quedó suspendido y el área de fútbol pasará por nuevas pruebas de descarte.

¿Qué pasará ahora con los futbolistas contagiados?

A falta de pocas semanas para disputarse las finales, la preocupación en el plantel aliancista es máxima. Por la salud de sus futbolistas, familiares y sus trabajadores, y porque llegarán en desventaja para el choque ante Sporting Cristal.

De acuerdo al doctor Julio Grados, exmédico de la selección peruana y clubes como Melgar y Cienciano con los que ya vivió el mismo caso de Alianza, “la Federación Peruana de Fútbol tiene sus protocolos establecidos y son dos semanas los que los futbolistas deben aislarse para tener el alta epidemiológica y médica”. Aunque eso dependerá de cada paciente y la carga viral que tengan. “ He tenido casos en Melgar y en Cienciano, que en diez días ya estaban listos para volver a entrar pero aún no tenían el alta epidemiológica ”.

En tanto, el protocolo que elaboró la Federación Peruana de Fútbol para la vuelta de los entrenamientos dice lo siguiente:

“1.2.2 Si algún jugador refiere el antecedente de haber sido diagnosticado de COVID-19 (aún siendo asintomático) o se contagiara después de iniciados los entrenamientos, el médico del club deberá recabar la documentación de que el jugador, así como las personas de su entorno cercano, han recibido el alta clínica y/o epidemiológica por la autoridad sanitaria correspondiente. Dicho jugador será sometido a un examen clínico completo (tipo evaluación preparticipativa), incidiendo en la evaluación cardiovascular y respiratoria (deberá incluir Electrocardiograma, Ecocardiograma, saturación de oxígeno, tomografía computarizada de tórax y otro que considere el médico evaluador), y recibir el “alta médica epidemiológica” para el retorno a la actividad física de alto rendimiento (documento con firma, número de colegiatura y registro de especialidad de los médicos evaluadores)”.

Pese a ello, Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (Safap), indicó que los pasos a seguir son los siguientes: “ el jugador que da positivo será sometido a una prueba en cinco días y luego en el día 10. Si en la última prueba da negativo, puede volver a reincorporarse a los entrenamientos ”.

¿Corre peligro la final de la Liga 1?

Después de informarse el contagio masivo en la institución victoriana, el rumor de una posible postergación de la final de la Liga 1 2021 empezó a propagarse. Sin embargo, eso no ocurrirá. Fuentes de la Liga 1 confirmaron a El Comercio que, por ahora, no hay ninguna intención de aplazar los partidos que se jugarán el 21 y 28 de noviembre .

Sin embargo, el elenco de Carlos Bustos llegará con cierta desventaja al no contar con el plantel completo en los trabajos de campo. Incluso, aún no podrán entrenar hasta que tengan el permiso de la Federación Peruana de Fútbol. Esto pasará cuando se presenten las mejores condiciones médicas y no haya más casos positivos.

De otro lado, Sporting Cristal arrancó con los trabajos de cara a la gran final este martes. El club rimense no ha reportado ningún problema médico y tampoco han sido comunicados de nada, por lo que seguirán trabajando con normalidad.

