Internacional vs. Atlético Paranaense EN VIVO EN DIRECTO se miden este miércoles 18 de septiembre por la final de la Copa de Brasil. El partido se jugará en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre, desde las 7:30 p.m. (hora peruana), y será transmitido por Gol TV para todo Latinoamérica, además de SporTV y Globo para territorio brasileño.

Siete días después de la primera final en Coritiba, que terminó con victoria por 1-0 a favor del cuadro local gracias al gol de Bruno Guimarães, Atlético Paranaense le devolverá la visita a Internacional, con la tranquilidad de tener una ligera ventaja para levantar la copa.

Internacional vs. Atlético Paranaense: horarios del partido



México - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Paraguay - 8:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Chile - 9:30 p.m

Uruguay - 9:30 p.m.

España - 2:30 a.m. (jueves 19 de septiembre)

Internacional está obligado a ganar, mínimo por una diferencia de dos goles, para asegurar el título. En caso de que el elenco colorado gane por la mínima ventaja, la definición se extenderá a tanda de penales. A Atlético Paranaense le basta un empate para coronarse campeón de la Copa de Brasil por primera vez.

La última vez que Internacional levantó el trofeo fue en 1992, cuando se impuso a Fluminense. El deseo, entonces, por alcanzar ese objetivo es evidente, además porque, de ganar esta competencia, se clasificará a la próxima edición de la Copa Libertadores.

"Estamos aprendiendo a controlar la ansiedad, he participado en algunas finales y juegos importantes. No podemos interponernos, somos profesionales y tenemos que controlarlo. Llegará el momento del juego, por lo que no tenemos que omitir los pasos", afirmó en la previa el jugador de Internacional, Rodrigo Lindoso.

Internacional se apoyará en sus buenos números de local, donde no pierde desde marzo pasado. El cuadro que comanda Odair Hellmann viene motivado por la victoria de 3-1 ante Atlético Mineiro, en su última presentación en la liga brasileña.

Por su parte, Atlético Paranaense, que eliminó al complicado Gremio en la etapa previa, llega de perder 1-0 contra Avaí en la liga doméstica.

"Los dos clubes tienen trayectorias diferentes. El Internacional ya ganó todos los títulos, mientras que el Atlético Paranaense aún no ha ganado títulos importantes como Libertadores, el Mundial y la Copa de Brasil. Entonces el hambre de Athletico es grande, es enorme", advirtió el DT de Paranaense, Tiago Nunes.

Internacional vs. Atlético Paranaense: probables alineaciones



Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Cuesta y Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D’Alessandro (Rafael Sobis o Wellington Silva) y Nico López; Guerrero.



Atlético Paranaense: Santos; Khellven, Robson Bambu, Léo Pereira y Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães, Léo Cittadini, Nikão y Rony; Marco Ruben.

Internacional vs. Atlético Paranaense: ¿dónde se ubica el estadio?