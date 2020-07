“No hay nada más lindo que ver a los peruanos y aliancistas por donde he ido. Por ejemplo, a Chévez lo hallé en Miami, lo mismo a Marco Lovera y Jerry Tamashiro en Los Ángeles. Fueron gratos reencuentros”. Es Jorge Luis Pinto en el 2014. Sin duda que eso reencuentros más allá de gratos han sido fructíferos. Hoy, el técnico colombiano es entrenador de la selección de fútbol de Emiratos Árabes Unidos y ya trabaja junto al peruano Jerry Tamashiro, a quien conoció en el plantel campeón de Alianza Lima en 1997.

Ahora es de noche en Emiratos Árabes Unidos y la conversación con Jerry Tamashiro se corta. Primero, tiene que leer un texto que le ha enviado Jorge Luis Pinto. Luego, tiene que acostarse. Al siguiente día hay que despertarse temprano, que el trabajo así lo demanda. El ex delantero peruano forma parte del comando técnico que buscará llevar a la selección de Emiratos Árabes Unidos a su segundo mundial, luego de la presencia que tuvieron en la Copa del Mundo Italia 1990.

Jorge Luis Pinto y Jerry Tamashiro. (Foto: Archivo personal)

El comando técnico de Jorge Luis Pinto. (Foto: Facebook Jorge Luis Pinto)

-Tamashiro en el torneo local-

Jerry llegó al cuadro blanquiazul luego de destacar en Municipal, pero nunca pudo encontrar un puesto en el cuadro íntimo plagado de delanteros. Waldir Sáenz, Bujica, David Chévez, ‘Balán’ Gonzales, ‘Loverita’ Ramírez ya formaban parte del equipo, pero el nikkei permaneció. Algunas presencias y goles en amistosos fueron su producción.

“Jerry no tuvo oportunidad porque había otros jugadores que estaban mejor en su puesto”, explicaba Alberto Masías, presidente del club en ese entonces. Pero lo buenos hombres nunca se olvidan. Si bien Tamashiro fue incluido en la lista que no continuarían en el equipo para 1998, el técnico Jorge Luis Pinto no se olvidó de él.

El fútbol peruano tampoco lo olvida. Se despidió del profesionalismo en el 2001 con un registro que pocos pueden tener: el haber sido campeón tanto con Universitario -en 1990- y con Alianza Lima -1997-, curiosamente en los únicos años en los que vistió esas camisetas.

Tamashiro, el cuarto de los hincados. (Foto: Facebook)

El plantel campeón de Alianza 97. Jerry, el segundo de los sentados. (Foto: Facebook)

“A la ‘U’ llegué después de un Sub 20 cuando estaba Juan Carlos Oblitas, pero se va a Cristal y quedó el profesor Cuéllar. Era muy joven. En Alianza en el año del título no jugué mucho porque habían muy buenos jugadores”, recuerda el propio Jerry, ahora asentado en Medio Oriente, donde busca otro registro en su carrera: clasificar al Mundial. “Del profesor Pinto aprendí a ver el fútbol mucho más táctico, metodologías, diferentes formas de entrenamientos y ahí empiezas a ver cosas para tu trabajo”, nos dice ahora.

Tras vestir la camiseta del Muni en su último año de carrera, decidió emigrar a Estados Unidos. A California, específicamente. “Mi esposa tenía una visa de trabajo y decidimos mudarnos. Acá hice algunas cosas y una vez un amigo me invitó a ver jugar a su hijo y me propuso trabajar en el fútbol. Allá saqué todas las licencias”, nos cuenta, aunque acá en el Perú ya había llevado algunos cursos.

Con Iniesta. (Foto: Facebook)

Fue justamente Alberto Masías, el presidente que lo llevó a Alianza, quien lo acercó a su actual relación con Jorge Luis Pinto luego de una conversación en el 2011. El directivo no pierde relación con el técnico colombiano y le propuso a Jerry contactarlo cuando dirigía a la selección de Costa Rica. “Le comenté a Alberto de mi carrera y me dijo: “por qué no buscas al profe”. Me puso en contacto y el profesor Jorge Luis me invitó a ver algunas de sus prácticas”, recuerda el ex delantero peruano.

“El profesor no se ha olvidado de Alianza. Fue su primer título y tiene los mejores recuerdos de todos. Cuando yo empezaba como entrenador pude visitarlo. Antes del Mundial 2014 me invitó para que lo ayude filmando toda la temporada”, nos cuenta ahora Tamashiro.

Cuando trabajaba con Costa Rica. (Foto: Facebook)

Así, Jerry acudió a ver algunos entrenamientos y como vivía en California y ahí llegaban a jugar algunos rivales del seleccionado centroamericano, Pinto lo contactó para que sea su colaborador, primero analizando a los rivales y luego haciendo scouting-experiencia que ya tenía cuando trabajó para la Federación Estadounidense de Fútbol. La figura se repitió cuando Pinto pasó a dirigir a Honduras en 2014, pos mundial de Brasil.

Rumbo a Qatar 2022-

Así fue que hace un mes Pinto llamó a Tamashiro para que se encaminen en esta aventura llamada Qatar 2022. Emiratos Árabes Unidos contrató al técnico colombiano para lograr la clasificación al mundial y el cafetero decidió contactar con el peruano para hacerlo parte del equipo.

“Hace un mes me invitó para venir con él luego de todo este tiempo trabajando. Estoy muy agradecido por ello”. Por eso, ya desde hace unos días están en el país asiático trabajando en el objetivo.

En las instalaciones donde entrena. (Foto: Facebook)

Emiratos Árabes Unidos ocupa actualmente el cuarto puesto del Grupo D de las Clasificatorias de Asia, a tres puntos del segundo lugar, puesto que lo puede clasificar a la segunda fase –tiene que ser uno de los cuatro mejores segundos entre los ocho grupos-. “El equipo está complicado, cuarto puesto pero con un partido menos. De los cuatro que quedan, tres son de local. Confiamos plenamente que vamos a clasificar a la siguiente etapa”, nos dice desde Medio Oriente.

El último miércoles el comando técnico fue presentado. “Estoy muy emocionado de asumir este reto. Cuentan con el compromiso y trabajo incansable de mi parte y de todo el cuerpo técnico”, publicó en sus redes sociales Jorge Luis Pinto.

-Jerry Tamashiro, historia en el Miami Fusion-

El delantero emigró en 1998 a la insipiente MLS, aunque no tuvo mucha fortuna en el Miami Fusion. De todos modos, dejó su sello para la historia. El peruano marcó el primer gol de la historia de este cuadro norteamericano, que apareció ese 98 para disputar el torneo estadounidense.

Ahí compartió equipo con Carlos Valderrama pero pese a la presencia del crack colombiano, perdieron sus dos primeros partidos. Luego le ganaron por ‘shoutouts’ al Tampa Bay, tras el 0-0 en tiempo regular. Recién en el cuarto partido, ante New England Revolution pudieron celebrar. Tamashiro marcó el primer tanto en el minuto 27 en un partido en el que el ‘Pibe’ fue expulsado a los 13′.

“Quedé en los videos, como se dice. Lamentablemente, ese equipo desapareció porque el dueño devolvió esa franquicia. El ‘Pibe’ era una figura mundial, pero también estaban Diego Serna y Marcelo ‘Popeye’ Herrera, que había estado en Vélez”, nos cuenta sobre ese paso en la MLS.

Hoy, ese Miami Fusion vendría a ser el Inter Miami de David Beckham, ya que la MLS es dueña de todos los equipos y dicha franquicia había quedado vacante hasta que llegó el inglés a comprarla hace dos años y ahora ya compite en el torneo estadounidense. No tuvo una buena temporada –con 3 goles en 12 partidos-, pero Jerry supo que su futuro estaría en tierras estadounidenses. Ahí se forjó como técnico y ahora busca cumplir, también, en sueño mundialista.

