El regreso de Paolo Guerrero a las canchas como titular despertó la alegría de los peruanos luego de superar una lesión que lo alejó de las canchas. De esta manera, ‘El depredador’ arrancaría para el partido contra Goiás por el Brasileirao pero lograría completar los 90 minutos de juego.

Cursaba los 80 minutos del cotejo y a poco de culminar la cita en el Estadio da Serrinha, el delantero de la selección peruana sufriría un fuerte barrido por uno de los rivales. Cabe precisar que segundos antes el jugador nacional pretendía realizar una jugada individual.

Aquel goleador nato no pudo levantarse del gramado y Eduardo de Souza Barroca, técnico de Avaí, no dudaría en cambiarlo para no generar peligro en la integridad del deportista.

Finalmente, el partido acabaría en un empate (1-1) y de momento, Avaí se encuentra en la posición 17 con 23 puntos. Es bueno acotar que el club de Florianópolis está ahora mismo en zona de descenso.

CUÁNDO JUEGA AVAÍ, EQUIPO DE PAOLO GUERRERO

El próximo partido de Avaí será ante Internacional de Porto Alegre en condición de local el próximo lunes 22 de agosto por la jornada 23 del Brasileirao.