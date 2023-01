La reina es la pieza mayor en el ajedrez y en el Perú quieren silenciarla y Deysi Cori no está dispuesto a eso de ninguna manera. La Gran Maestra Femenina peruana viene teniendo una lucha con la Federación de Ajedrez en busca de entender el por qué no le dejaron jugar ante España en las Olimpiadas de Ajedrez de agosto pasado, una situación que ella considera le ha causado mucho daño emocional y deportivo.

En agosto del año pasado Perú compitió en las Olimpiadas de Ajedrez de Chenai, India, a donde viajaron como parte del equipo femenino Deysi Cori, Ann Chumpitaz, Mitzy Caballero, Paula Paredes y Azumi Bravo, capitaneadas por Marco Pacheco. Tras 9 jornadas, llegó el día de enfrentar a España en la penúltima fecha del torneo y aun cuando el entrenador le había dicho la noche anterior a Deysi que iba a jugar -hay capturas de pantalla de whatsapp- por la mañana le comunicó que no estaría en el equipo de las 4 representantes. En los chats mostrados por la ajedrecista se ve que Marco les dije que juegan Daysi, Paula y Azumi, y que entre todas decidieran quien es la cuarta integrante, o Ann o Mitzy. Finalmente Marco decidió no alinear a la mayor de los Cori.

“El capitán me confirma y al último momento pasó todo eso. Y es un evento de carácter mundial. No solo me perjudica a mi como deportista, sino también a Perú, porque uno busca el mejor resultado y se tiene que presentar al mejor equipo”; nos dice Deysi. A ella no le gustó que la saquen de la partida y pidió explicaciones a David Pimentel, delegado del equipo. Le dijo que mande una carta pidiendo la explicación técnica.

“Cuando el capitán me dijo que no iba a jugar, me dijo que lo había consultado con Olarte (presidente de la Federación), con Pimentel. Me dijo que no estaba jugando bien, que no estaba saliendo bien en las aperturas”. No satisfecha con esa explicación, Deysi pidió la explicación del caso vía mail como se lo pidieron.

Cruce de cartas y comentarios

Envió la carta el día 19 de setiembre. El 28 de setiembre le informan que el pedido será derivado al área técnica. La respuesta del equipo técnico llegó el día 14 de octubre, días después de su participación en los Juegos Odesur, donde le dicen que “faltó consistencia en el repertorio con las piezas negras… su repertorio con las negras no garantizaba una buena performance ante una rival con un repertorio teórico y versátil como la WGM Sabrina Vega”, según se lee en el documento. Que se cuestione su capacidad molestó mucho a Deysi, y es cuando empieza a quejarse en distintas entrevistas y publicaciones en redes sociales. Y dos hechos coinciden a inicios de noviembre. Primero, la Federación le comunica a Deysi que no tiene presupuesto para cubrir su participación en el Continental de las Américas mediante una carta del día 9 y al día siguiente el pleno de la directiva de la federación salió en una transmisión en vivo a hablar del tema. En el portal de Facebook Torre 64 – Ajedrez Internacional, el entrenador Marco Pacheco se refiere a la participación de Deysi en las Olimpiadas que perdió de “manera estrepitosa” ante Zenia Corrales de México, un día antes había perdido ante Países Bajos.

En conversación con DT, el entrenador asegura que las conversaciones por whatsapp mostradas son reales pero no oficiales. Argumenta que él se encontraba mal de salud y si bien puso en el chat que jugaría Deysi luego cambió de decisión. “Más lúcido tomé decisiones tras un análisis, reflexión y criterios objetivos y matemáticos”, nos dice.

Sobre el calificativo que usó para graficar la derrota ante México, aseguró que se refiere a que la “derrota fue bastante dura, sin atenuantes. Estoy describiendo lo que sucedió en la partida porque nuestra Gran Maestra tiene más ELO, más Olimpiadas y tiene que hacer una mejor partida. Obviamente puede perder, pero no de una manera como se dio”, se defiende.

La respuesta Ajedrez: Marco Pacheco responde a Deysi Cori | Video: Christian Cruz Valdivia

La forma como la trataron fue lo que más indignó a Deysi. “Me sentí maltratada porque menoscaba mi juego. Me hizo dudar de mí, me preguntaba si quizás no debía estar ahí [en las Olimpiadas] porque menosprecian mi juego, pero me di cuenta de que debía seguir”, nos dice la ajedrecista. Pero más allá del maltrato a la persona, Deysi considera que también fue un perjuicio contra el país. “Es un evento importante y no han presentado a su mejor alineación”, nos comenta.

La defensa de parte de la directiva de la federación de ajedrez asegura que cada requerimiento de Deysi ha sido respondido. “Se le ha reemplazado por motivos técnicos. El entrenador tiene la potestad y el asunto debió quedar zanjado”, nos dice Jaime Ortega, presidente de la federación. “Acá no hay estrellas, cualquiera puede ser reemplazada”, agrega Víctor Pimentel, delegado de la federación.

El presupuesto

Todo este tema la afectó en futuros torneos. Para empezar, tuvo que recurrir al IPD para poder conseguir los recursos para viajar al Continental Femenino de Ecuador luego de que la federación le indicara que ella tenía que conseguirse los recursos propios para viajar. Finalmente el IPD hizo que la federación coste los castos, pero Deysi jugó presionada. “Sentía que la Federación esperaba mi peor resultado posible para que así justifiquen lo de las Olimpiadas”, nos comenta. A pesar de esa presión, logró ganar la medalla de bronce. “Si ya me perjudica teniendo buenos resultados, imagínate si me fuera mal”, se pregunta.

Al respecto, los directivos aseguran que siempre esperan lo mejor para la deportista, y que incluso se gestionó con la organización ecuatoriana que esperen por el pago de los viáticos, ya que tenían que conseguir el dinero para ello. “Tenemos una deuda de 600 mil soles. Tuvimos que pedir préstamos para poder costear todo eso”, nos comenta Pimentel.

A pesar de todo eso, Deysi no ha perdido las ganas de representar al Perú, pero sabe que no lo haría con Marco Pacheco como capitán. “Yo sé que es jugar por el país y si me convocan, voy, pero con el mismo capitán no. No veo la manera. Este señor ha sido poco profesional”, nos dice. Marco, por el contrario, espera seguir trabajando con la selección y que Deysi entienda que el cambio de jugadora no fue por algo personal, si no por una decisión técnica. “Esperamos que ella recapacite. Hay maneras de mejorar las relaciones, sigue siendo la número y contar con ella siempre va a ser positivo”, asegura.

Pero la historia no acaba ahí. Deysi Cori ha seguido expresando su molestia por la decisión de sacarla de un partido en las Olimpiadas, de que cuestionen su talento y que tenga que recurrir al IPD para obtener presupuesto que la Federación debe habilitarle. Ante ello, el pasado 4 de enero, la ajedrecista recibió una carta donde le solicitan dejar de hacer públicas sus quejas ya que esto podría “causar la desacreditación del de las decisiones del capitán MI Marco Pacheco”, y además le recuerdan que debe mantener el decoro deportivo y este está regulado en el literal b), inciso 2 del artículo 98 de la Ley 28036 Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte en el cual se lee que “Los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad o el decoro deportivos son sancionados con la inhabilitación por cinco (5) meses”, es decir, prácticamente le están diciendo que si sigue quejándose puede ser denunciada ante el Consejo Superior de Justicia Deportiva.

Al respecto, Viviana Guzmán, asesora legal de la federación nos aclara a qué se refiere esa cita. “La deportista está usando su pleno derecho a libre expresión, pero son expresiones que van en contra de la imagen de la federación. Está poniendo en cuestión la honorabilidad del Sr. Pacheco y eso puede configurar que va contra el decoro deportivo. Ella está pasando los límites de la libre expresión, está configurando su versión de los hechos tocando la imagen del entrenador”, nos explica.

EL CASO PAD

Pero el que menospreciaran su talento no ha sido todo lo que ha vivido Daysi Cori. El cierre del 2022 le llegó con una disminución en su subvención del Programa de Apoyo al Deportista (PAD). A la ajedrecista le descontaron 950 soles de su ingreso, según la federación porque en los últimos doce meses desde octubre pasado no ha tenido buenos resultados.

La Federación envió la documentación para la ratificación de sus deportista PAD con dos días de retraso y aceptan que falleron en eso, pero que eso no fue determinante para la decisión del IPD de bajarle de categoría en el PAD. En una carta que fue enviada a la misma Deysi se le explica que salvo las medallas en los Juegos Odesur, donde el ajedrez fue de exhibición, no obtuvo preseas en torneos como seleccionada nacional. “Sin resultados en los últimos doce meses o te bajan de categoría o te lo retiran. Nosotros pedimos que ella se quede, pero sus resultados no colaboran a que ella se quede”, nos dice Viviana, la asesora legal. El IPD mantuvo a Deysi de mantenerla con el apoyo, pero bajándole de nivel. Mientras, a Ingrid Aliaga se le retiró el apoyo total ya que según la federación no tuvo actividad internacional. Estuvo embarazada y solo jugó el torneo nacional, pero eso no se considera para el PAD.

El ajedrez peruano no pasa un buen momento institucional y esperamos que las controversias se aclaren pronto en beneficio de ambas parteas para que el deporte siga creciendo. Mientras, Deysi sigue difundiendo el deporte vía su web www.elcasillerodelrey.com.

