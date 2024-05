Celtics vs. Pacers online medirán fuerzas hoy, martes 21 de mayo del 2024 por el Game 1 de la final de la Conferencia Este de la NBA en el TD Garden, que es un pabellón deportivo localizado en el barrio North End de Boston, Massachusetts. ¿Dónde ver NBA? En Sudamérica, la transmisión del juego será por ESPN, mientras que en España, México y Estados Unidos mediante la señal de NBA League Pass, Movistar+, ESPN y TNT. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. ¿A qué hora juegan la final? Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:00 (hora peruana) y 20:00 (hora de USA). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Celtics vs. Pacers en vivo se enfrentan por la primera final de la Conferencia Este de NBA.