Marcelo Ríos es uno de los mejores tenistas que ha tenido Chile. Llegó a ser número 1 del mundo en 1998, a pesar de que nunca ganó un Grand Slam. Recientemente, el ex jugador brindó una entrevista al medio ‘La Tercera’ de su país y dejó unas frases muy polémicas.

“Fui a un programa de televisión y me preguntaron si alguien le había dado un beso a una persona del mismo sexo. Yo sí lo hice, pero lo sacaron de contexto. Esto pasó cuando tenía alrededor de 15 años. Salí con una chica y yo la encontraba algo rara. Les preguntaba a mis amigos si era mujer u hombre. Yo la veía bien. Nos fuimos a un mirador, trate de tocarla pero no me dejaba y, de repente, un beso. En ese momento, le empiezo a sentir la barbita recién salida”, contó el tenista.

Y siguió: "Prendo la luz y su maquillaje estaba corrido. Entonces, me dijo con voz de hombre: ‘Pero Marcelo, tú sabías que yo era hombre, para qué te haces el huevón’. Me fui asustado. Llegué a mi casa y le conté a mi papá y a mi mamá. Fue como si casi se me hubiera pegado el SIDA. Ahora lo cuento como un chiste. Pero, te lo digo de verdad: no me gustan los homosexuales. Por eso, les puse de apodo ‘monopatín’ porque no se pueden sentar”.

"Ver a dos huevones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota (causa repulsión). No es fácil para mí, no me criaron así. No me gusta (la homosexualidad) y es mi opinión. Es válida y creo que mucha gente piensa así. Llegar a una casa y ver a dos papás, ¿cómo se lo explico a mi hijo de cuatro años?”, prosiguió el ‘Chino’.

Ante esta respuesta, el periodista le preguntó sobre qué haría si su hijo fuera homosexual. “No lo sé, es un tema superfuerte. Tengo un hombre y trato de criarlo como hombre. Como soy yo. Pero si sale monopatín, ¿qué voy hacer? Tendré que aceptarlo como es. Pero ojalá no sea así, porque no estoy preparado. No estoy listo para ver a dos hombres juntos, ni menos a mi hijo con otro hombre”, contestó.

Su lucha con la ATP

A Marcelo también le consultaron sobre el caso de dopaje de Nicolás Jarry, uno de los dos mejores jugadores de tenis que actualmente tiene Chile. Su respuesta lo llevó al ‘Caso Korda’. Y es que en la final del Australian Open de 1998, el checo Petr Korda lo venció por triple 6-2. El chileno asegura que su rival estaba dopado y está peleando para que la ITF lo reconozca como campeón del ‘major’ australiano.

“Se pusieron demasiado drásticos (con Jarry). Una cosa es la vida personal y otra cosa es doparte para sacar ventaja. Lo que pasó con Korda, por ejemplo, fue para sacar ventaja. Y ocurrió justo en un Grand Slam que yo podría haber ganado. No es como en el atletismo, en donde al segundo le dan el título en esos casos”, dijo.

"(Él) ganó siete partidos, llegó a la final como avión. Al mes, jugué con él y lo vencí. Se dio una controversia. Ahora uno se ríe, pero en sus récords sale que ganó un Grand Slam”, añadió.

Y después el chileno enfiló sus ataques contra la ATP. “A André Agassi lo pillaron cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a ir a la mierda. Yo a la ATP la encuentro lo más mierda que existe. Puros gringos metidos. En esa época, los Masters siempre eran en ‘indoor’ y cancha rápida para que los ganara Sampras. ¿Y quiénes nos jodíamos? Los sudamericanos. Así que con Bruguera hablábamos de que los Masters fueran en una superficie distinta cada año", concluyó.