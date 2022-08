Todos los años Cristóbal llegaba a El Buey con la ilusión de encontrar la ola perfecta. “Sabía que un día me iba a tocar”, asegura y ese día llegó. Desde el primer día de competencia el peruano inició con buen pie agarrando una de las olas más grandes del campeonato. Ello le dio un puntaje alto para entrar en la lucha por el primer lugar.

No fue un torneo fácil, el peruano se encontró con otros participantes que al igual que él aman las olas grandes. Entre ellos se encontraba el actual número 1 del mundo el brasileño Lucca Chumbo. Al día siguiente salió al mar completamente decidido y las condiciones y la marea fueron ideales para una hazaña histórica.

“Desde que entré y encontré la ola supe que estaba en el lugar indicado”, cuenta con clara emoción. En tan solo milésimas de segundo, Cristóbal tomó decisiones importantes que lo llevaron a una lectura rápida y arriesgada pero correcta para entrar al tubo de la ola y fue un momento perfecto.

Cristóbal De Col en acción en Arica. (Foto: Matias Miranda y Roberto Duran)

El peruano surfeó lo mejor que pudo y salió victorioso con los brazos alzados, en señal del sueño cumplido. “No escuchaba nada más que los latidos de mi corazón y mi sonrisa”, dice hoy con una adrenalina que aún recorre sus venas. Cuando salió del mar fue tomando conciencia de su hazaña en medio del júbilo de sus amigos y compañeros de equipo..

“Todavía no lo puedo creer”, insiste por teléfono, como si necesitara que alguien lo pellizcara para convencerse. Hace 10 años que Cristóbal soñaba con una ola así y por fin lo consiguió. “Cuando salí del tubo me di cuenta que mi sueño se había hecho realidad”. El peruano que le ha dedicado toda una vida al surf consiguió lo que muchos surfistas no logran nunca, por eso hoy con orgullo recuerda este momento.

Una vez pasada la euforia, Cristóbal reflexiona sobre lo que el surfing le ha dado todos estos años. “Es un deporte que va con el tiempo”, afirma. El deportista nacional piensa que el surf no se trata solo de correr olas, sino que implica inspirar a las personas y transmitir fervores. Su respeto hacia el mar es enorme como las olas que corre. “Tenemos que agradecer lo que nos da el océano, por poder adaptarnos y darnos maravillosas oportunidades”, cuenta el peruano que ha vivido toda su vida frente al mar en Los Órganos al norte del país y donde, además, tiene un hotel.

Cristóbal en la premiación tras ganar en el Santos del Mar 2022. (Foto: Matias Miranda y Roberto Duran)

Cristóbal de Col confirma sus credenciales: es un nuevo talento nacional que pone el nombre de nuestro país en la cima. “Correr olas es un arte único y eso hacemos los peruanos”, sentencia, como un estilista de los mares.