Un caso en un millón. Así se ve desde fuera el logro de llegar al número uno del squash mundial de Diego Elías. Subir a la cima desde un país sin trayectoria en el deporte solo se compara con lo hecho por Thierry Lincou, un francés que creció en la Isla Reunión, al este de Madagascar, donde solo había una cancha de squash, la que construyó su padre.

Pero para quienes conocen y han seguido de cerca la carrera de Diego, el hecho de que ya aparezca en la cima del ránking PSA es mérito a su esfuerzo, a su determinación y al trabajo de su padre José Manuel Elías para llevarlo hasta donde está.

“Es producto de desarrollar el talento, de vivir el squash, de tener a un padre tan exigente y que Diego siempre tuvo este objetivo”; nos dice Alejandro Ballón, presidente de la Federación de Squash.

Se sabe parte de la historia de Diego Elías, la de ese pequeño que se metía a jugar con los alumnos de su padre, el que lloraba ante cualquier derrota y el que decidió hacer el colegio de manera virtual para tener tiempo para viajar a cuanto torneo juvenil pudiera.

La misma determinación que en su momento tuvieron grandes figuras como Edwin Vásquez, el único oro olímpico peruano, o Sofía Mulanovich, que con su título WSL 2004 dio el gran impulso al surf nacional. Kina Malpartida, Nicolás Fuchs, Cecilia Tait, Ricardo Duarte, entre otros también dejaron por todo lo alto al país.

Ahora quienes también brillan por todo lo alto son Kimberly García, con títulos y récords, y Angélica Espinoza en el parataekwondo. No se quedan atrás Giuliana Poveda y Pilar Jáuregui en el parabadminton y los veleristas como Jean Paul de Trazegnies, entre otros.

—El proyecto—

Un gran reto también tiene la Federación de Squash, de saber aprovechar el envión que dan noticias como las de Diego Elías. El fenómeno hace que muchos niños quieran descubrir este deporte y seguir sus pasos.

Según Ballón, en el país existen hasta mil personas que practican squash de manera esporádica y unas 120 canchas de juego, pero la gran mayoría de ellas establecidas en clubes privados. “Ha sido un deporte exclusivo en la capital, pero ahora tenemos 12 canchas en provincias, en el norte”, nos explica.

Trujillo (5 canchas), Piura (5) y Chiclayo han abierto sus puertas al squash, siempre en clubes, pero es un gran paso. Arequipa, donde hay canchas a mitad de construir, e Ica, son los siguientes lugares a conquistar, además de tener más ciudades de altura. “La mitad de nuestra selección juvenil vienen del norte”, nos dice el directivo como muestra que la descentralización de este deporte está funcionando. “Ya no todo es Lima”, sentencia al respecto.

Y el gran proyecto apunta al reciente CAR inaugurado en el Polideportivo de Villa El Salvador. “Queremos hacer un proyecto urbano, que los chicos apunten a becas en universidades del extranjero”, nos comenta el directivo. Este es el modelo que aplica Colombia con sus jugadores, de profesionalizarlos vía las universidades.

Esta figura la conocemos en el tenis -casos Nicolás Álvarez, Ignacio Buse-, que juegan los torneos universitarios en Estados Unidos antes de ser profesionales. “Las universidades buscan a jugadores de squash y hay posibilidades de beca. Uno de nuestros seleccionados, Andrés Duany lo hizo”, nos comenta Alejandro Ballón.

Las canchas de squash en Villa El Salvador. (Foto: Legado)

La federación cuenta con una academia en el Lawn Tennis y ahora con el CAR en VES buscan el gran objetivo de la masificación. Ya en Trujillo se realizó un sudamericano juvenil hace una semanas y en Lima se realizan torneos por lo menos dos veces al mes.

El plan de la Federación de Squash es combinar la práctica del deporte con los estudios de inglés para que los chicos de Villa El Salvador en principio se interesen en el squash y así poder descubrir talentos. “Ahorita no hay nuevos Diegos Elías... tenemos a Alonso Escudero, que pasa los 30, y Rafael Gálvez, que entrena en España. Donde veo mucho futuro es en las niñas. Estamos trabajando ahí, hemos ganado oro en Sub 11 y plata en Sub 13″, nos comenta el directivo.

Éxitos como el de Diego Elías deben alumbrar los caminos a seguir.

