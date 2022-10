Mucha alegría y compañerismo se vive en el equipo peruano de golf senior que se encuentra a pocas horas de iniciar su participación en el XLII Sudamericano en Punta Del Este en Uruguay que se desarrollará del 23 al 29 de octubre. Las risas y bromas suenan de un lado al otro en el último entrenamiento que la selección tuvo antes de partir.

La categoría senior en la que se jugará este campeonato reúne a participantes de 55 años a más porque la pasión por el golf no tiene límites de edad. El torneo contará con la presencia de 337 jugadores de nueve países de la región en busca de coronar al campeón sudamericano en una edición muy especial que se jugará luego de dos años por la pandemia.

10 copas son las que estarán en juego. Una por país, por equipos de cuatro jugadores, por categorías y edades. Asimismo, se jugará un torneo individual por categoría y por grupos de edad. El país que gane más copas se llevará el título y la copa de campeón. Así 33 peruanos integran el equipo nacional y llegan a Uruguay con mucha ilusión y con miras a hacer pelea.

Los 33 integrantes que participarán en el Sudamericano de Golf Senior. (Foto: Alessandro Currarino / GEC) / ALESSANDRO CURRARINO

Entre ellos se encuentra Martin Serkovic, ex presidente de la Federación Peruana de Golf, quién se involucró en este deporte gracias a su padre desde los siete años. Pese a que como él mismo comenta no fue tan constante en su juego por otras ocupaciones, poco a poco se fue metiendo de ello hasta hoy en día y ya no puede dejarlo.

Su interés por el deporte fue tanto que llegó a ser presidente de la Federación por cuatro años y ahora es integrante del equipo senior. “Para mí entrar a la cancha de golf es apartarme del mundo. Olvidarme de las preocupaciones, poder relajarme y pasar tiempo con amigos”, nos cuenta. Para Martin no hay mejor sensación que la de poder representar a tu país en un torneo internacional. “Lo más emocionante es poder sentir la presión, los nervios y poder vencerlo”, asegura.

Así como él, Fernando Parodi, actual vicepresidente de la Asociación Senior de Golfistas del Perú (AGOSEP), también es parte del equipo. A diferencia de otros, la historia de Fernando con el golf empezó hace 20 años junto con su esposa y su hijo. Aunque los recuerdos del golf llegan a su memoria cuando en un verano de su niñez tomó unas clases en las vacaciones junto con un amigo.

A pesar de que pasaron muchos años para que volviera a agarrar un palo de golf, lo aprendido quedó en él. “Parece que el golf es como montar bicicleta, uno nunca lo olvida”, comenta entre risas. Desde entonces, Parodi ha participado en diferentes torneos nacionales e internacionales representando al Perú, ahora años después siente la misma emoción del primer día.

“El golf es un deporte retador, pero la edad no es un factor, sino el swing que tiene cada uno al golpear la pelota”, sentencia con mucha seguridad. Añade además que el golf es algo que te acompaña a toda edad y que personalmente es algo que disfruta mucho en sus días. En este Sudamericano el vicepresidente de AGOSEP es consciente que no llegan como favoritos pero que si van con altas expectativas para luchar por la Copa.

Fernando Parodi Vicepresidente Agosep y Tomás Rey Director de Torneos y Capitán del equipo Peruano. (Foto: Archivo personal)

Por su parte, Tomás Rey, capitán del equipo, le dedica todo su tiempo al golf. Gracias a su labor hoy por hoy la participación peruana en el Sudamericano Senior tendrá equipos completos en todas las categorías y todas las copas. Aparte de jugar, Tomás es uno de los seis árbitros de nivel tres en el Perú de arbitraje de golf, una importante tarea que viene cumpliendo ya hace varios años.

Como capitán de la selección peruana para Tomás lo más importante es que todo el equipo juegue bien y que todos puedan colaborar. “Vamos con una delegación muy unida con el mismo fin de obtener buenos resultados para el Perú”, finaliza. El Sudamericano que debió realizarse en nuestro país en el 2020 se jugará ahora en Uruguay pero Rey espera que para el 2024 puedan organizar este evento.