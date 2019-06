Fabiola Herrera: "Jugar al fútbol en el extranjero es un sueño hecho realidad" | ENTREVISTA

En las últimas horas el nombre de Fabiola Herrera se hizo eco en nuestro país. A sus 31 años se convirtió en la primera jugadora peruana en firmar un contrato profesional con un club extranjero. En medio de la lucha de las futbolistas nacionales por lograr el profesionalismo del deporte en el Perú, una luz de esperanza se acerca en el horizonte.

“Es un sueño hecho realidad. Estoy demasiado feliz”, fueron las primeras palabras de Fabiola desde Colombia cuando nos comunicamos con ella vía telefónica. Con las maletas llenas de ilusiones, la ex Sporting Cristal y JC Sport Girls llegó a Bogotá, firmó y se puso la camiseta de Millonarios. Todo fue muy rápido, sorpresivo. Pero así son los sueños. Y ella está viviendo el suyo. Quizá sea el inicio para que se fijen en las futbolistas nacionales. Ojalá sea así. Es la primera, que no sea la última.

¿Cómo se dieron las negociaciones con Millonarios FC?

​

Todo surgió a raíz de los amistosos que disputamos contra la selección de Colombia hace poco. Es cierto que en ambos partidos perdimos, pero mostramos cosas interesantes como grupo. Después de los partidos recibí una llamada de un dirigente de Millonarios. Me dijo que habían visto los partidos y que encontraban en mí las características que buscaban en una back central.

Fabiola con la camiseta número 4 de la selección peruana. Es una de las referentes de la Bicolor. (Foto: Instagram Fabiola Herrera)

La importancia de los amistosos, algo que no ocurre normalmente con la selección peruana.

​

En los cerca de 15 años de carrera solo he jugado dos amistosos con la selección peruana. Suena algo sorprendente e inimaginable, pero es así. Casi nunca hemos jugado un partido preparatorio ante otra selección, pero ahora se está dando y eso es bueno. A fin de mes creo que tenemos otro encuentro ante Bolivia.

Y ahora gracias a dos amistosos están en Colombia. ¿Por cuánto tiempo firmaste?



Cuatro meses. Hasta octubre de este año, que es cuando termina la temporada acá en la liga.

¿Sabes algo de tu nuevo club, Millonarios?



Sí. Sé que este es su primer año en la primera división del fútbol femenino aquí en Colombia. Tenemos un muy buen equipo y a pesar de ser debutantes uno de los objetivos del club es clasificar a la Copa Libertadores. Espero que se dé.

Con tu pase se generó una controversia sobre si eras o no la primera jugadora peruana en firmar un contrato profesional en el extranjero, ¿sabes algo?

​

Sí, he visto mucho en las redes. Nunca pensé ser tan popular [risas]. Pero tengo entendido que no soy la primera futbolista en salir al exterior porque ya hubo algunos casos, pero sí la primera en firmar un contrato profesional. De todos modos, eso no importa. Lo importante aquí es que a partir de mi llegada al fútbol colombiano se le abra las puertas a muchas otras compañeras. Esa es la idea.

Aquí con el trofeo de campeona de la Copa Perú Femenina. Fabiola defendía la casaca de JC Sport Girls. (Foto: Fabiola Herrera)

¿En algún momento pensaste en jugar al fútbol en el extranjero?



Es la ilusión de cualquier futbolista, sea hombre o mujer. Claro, en nosotras es más difícil porque el fútbol femenino no es profesional. Lo que estoy viviendo ahorita mismo es un sueño hecho realidad.

Cuéntanos un poco sobre ti, tus inicios...



Soy la última de cinco hermanos, uno de ellos es Jhoel Herrera [ex seleccionado y jugador de Real Garcilaso]. Empecé a jugar desde muy pequeña, no recuerdo la edad exactamente, pero lo hice porque seguía mucho a mis tres hermanos que iban a campeonatos. Yo era su fan número uno. Poco a poco me fue gustando el fútbol hasta el punto de estar con un balón a toda hora. A los 16 años me probé en la selección peruana y me quedé. Luego pasé por equipos como JC Sport Girls, Sporting Cristal y ahora en Millonarios.

Así como muchas chicas que optaron por el fútbol, ¿tú también recibiste comentarios discriminatorios?

​

Sí, lamentablemente. He chocado con gente que me ha insultado, discriminado. Es una lástima que en el Perú la mentalidad sobre las mujeres sea la equivocada. Pero, así como todas mis compañeras, el amor al fútbol es más fuerte que cualquier comentario malintencionado. Nosotras seguimos, nos divertimos dentro del campo. Incluso jugamos mejor que algunos hombres [risas].

¿Y el poco apoyo que hay en el fútbol femenino también te ha afectado?

​

A todas, creo yo. Porque aquí el deporte para nosotras no es rentable. He tenido muchos problemas en el trabajo, en la casa. El dinero no alcanza. Pero es complicado cuando uno quiere priorizar porque lo primordial debería ser nuestro empleo. Sin embargo, cuando había partidos en horario laboral, yo me iba a jugar. Hay otras chicas que son mamás y dejan el fútbol. Yo no lo hice.

¿Lo pensaste?

​

Sí, en algún momento pasó por mi cabeza colgar los chimpunes. Pero como te dije, es difícil hacerlo porque uno ama esto. No me imagino un día sin estar en el entrenamiento o llevando una vida de oficina.

Se acercan los Juegos Panamericanos. Se hará aquí. Es una gran oportunidad para que ustedes se hagan notar ante el país que también podemos jugar bien.

¿Cuál es el objetivo que se han planteado?



Hacer un gran torneo y ganar una medalla, que ojalá sea la dorada. Es muy complicado porque hay selecciones que están un paso adelante de nosotras en el tema de la competitividad. Aquí estamos avanzando de menos a más, pero aún falta mucho. Igual no perdemos la ilusión de ganar algo porque estamos en casa. Y ojalá tengamos el apoyo de la hinchada.

¿Cómo se están preparando para conseguir una medalla en los Panamericanos?

​

Nos estamos matando en cada entrenamiento. De lunes a domingos, sin descanso, sin importar si trabajamos en el día y vamos a correr a la Videna en la noche. Nos sacrificamos, vemos poco a la familia. Queremos dejar en alto el nombre del país y creemos que esta es la mejor oportunidad que tenemos para demostrar que somos buenas y que merecemos más apoyo. El profesor Doriva y su comando técnico han sido lo mejor que nos ha pasado. Nos han cambiado completamente la mentalidad.

¿En qué aspecto cambió la mentalidad de ustedes con la llegada del técnico brasileño?

​

Siempre nos creímos un poco inferiores al resto. Nos defendíamos mucho y pensábamos que eso estaba bien. Pocas veces atacábamos. Ahora, el profesor Doriva nos exige atacar, construir jugadas, siempre con el balón al pie. El balón te da confianza, si lo tienes puedes ganar un partido. Antes estábamos equivocadas, ahora creo que vamos por el camino correcto.

Se inició el Mundial de Fútbol Femenino en Francia. ¿Cuánto nos falta para aspirar a estar en la fiesta máxima del deporte rey?

​

De hecho que nos falta mucho, pero estamos trabajando para lograrlo. Chile llegó al Mundial por primera vez en su historia con trabajo y sacrificio. Ese es el camino. Y nosotras lo estamos siguiendo. No sé si en unos años, quizás no las que estemos ahora, pero estoy segura que Perú disputará un Mundial. De verdad, créeme, estamos trabajando también pensando en el futuro, en las que vienen.

En un entrenamiento con Sporting Cristal, su ex equipo. (Foto: Fabiola Herrera)

Además de ser futbolista también eres entrenadora. ¿Qué les dices a tus alumnos?

​

Que sigan sus sueños a toda costa, pero que en el camino nunca hagan las cosas mal. Que no tengas prejuicios con las mujeres. Yo entreno a niños y niñas, combinado, y siempre les digo que las mujeres también podemos jugar al fútbol.

¿Qué le dirías a la hinchada a poco de los Panamericanos?

​

Que nos apoyen, que nosotras dejaremos hasta la última gota de sudor en el campo. Porque queremos darle una alegría al país que nos ha dado todo. El sacrificio que estamos haciendo es para llevarnos una medalla. No los defraudaremos.