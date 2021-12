Facundo Campazzo a El Comercio: “Si no hay buena defensa, por lo general, no tenemos buenos ataques”

Conforme a los criterios de Saber más

Denver Nuggets no tendrá una Navidad feliz: el equipo de Michael Malone no encuentra su mejor nivel y está entregando partidos que terminarán costándole a final de temporada. El último jueves entraron al último cuarto con más de 15 puntos de ventaja; sin embargo, no supieron mantener el marcador y perdieron frente a Hornets . Tras esa debacle, El Comercio conversó con el argentino Facundo Campazzo sobre lo sucedido frente al equipo de James Borrego.

Los 29 puntos y 21 rebotes de Nikola Jokic no fueron suficientes para que los Nuggets evitasen la derrota ante los Hornets por 107-115.

La victoria de los Hornets se fundamentó en Kelly Oubre Jr. que empezó el partido desde el banquillo y terminó haciendo 23 puntos, 15 de ellos provenientes de los cinco triples que convirtió.

Por su parte, el armador argentino de los Nuggets, Facundo Campazzo, tuvo una buena noche y tras 33 minutos de juego anotó 12 puntos (3 triples de 10 intentos), 2 rebotes y 5 asistencias.

Tras el partido pude conversar con el oriundo de Córdoba sobre lo sucedido frente a Hornets . Campazzo dijo lo siguiente: “Es una derrota dura, obviamente. En el último cuarto nos metieron puntos por todos lados. Cuando hay buenas defensas, hay buenos ataques, por eso creo que cuando no hay buenas defensas, generalmente no hay buenos ataques. No fuimos inteligentes en ese sentido”.

Luego añadió: “Había que seguir jugando como jugamos el primer tiempo: con agresividad, con intensidad e intentando hacer la jugada correcta. También hay que darles créditos a ellos, jugaron muy bien el último cuarto, con mucha confianza, en parte porque los dejamos y en parte por su talento. Vinieron con confianza al último cuarto, metieron muchos tiros y creo que hay que darles crédito”.

Nuggets enfrentará a Los Angeles Clippers el 26 de diciembre, mientras que Charlotte Hornets hará lo propio frente a Houston Rockets el 27 de este mes.

Conforme a los criterios de Saber más