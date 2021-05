WWE Wrestlemania Backlash 2021 EN VIVO | EN DIRECTO sigue el evento de lucha libre de entretenimiento desde el Yuengling Center en Tampa, Florida. El programa será este domingo 16 de mayo desde las 6:00 p.m. (horario peruano). La transmisión estará a cargo de Star Action y el servicio de streaming WWE Network.

El primer show posterior a las dos jornadas en la ‘Vitrina de los Inmortales’ ofrecerá una cartelera interesante que, en algunos casos, presentará nuevas rivalidades que se han ido desarrollando inmediatamente después del magno evento de la empresa que preside Vince McMahon.

Roman Reigns, luego de vencer a Daniel Bryan y Edge, ahora se medirá a Cesaro, quien finalmente está recibiendo el esperado empuje por WWE. El suizo ha hecho los méritos suficientes para obtener esta gran oportunidad y en la víspera encaró al campeón Universal del a empresa.

De otro lado, Bobby Lashley se cruzará otra vez con Drew McIntyre. Pero este enfrentamiento ahora tendrá un rival peligroso: Braun Strowman. El monarca retuvo en Wrestlemania y en la siguiente jornada de Raw, el escocés consiguió una chance para tentar por el cinturón. Más adelante, el ‘Monstruo entre Hombres’ venció al británico para convertir el pleito en una triple amenaza.

En la rama femenina, Bianca Belair se coronó en el evento principal de la primera fecha del ‘Show de shows’ tras imponerse a Sasha Banks. Sin embargo, la titular de la marca ‘azul’ ha sido provocada por la experimentada Bayley, quien desea reconquistar el oro tras una etapa con escaso protagonismo.

En el otro enfrentamiento, Rhea Ripley se alistó para dar la respectiva oportunidad a Asuka, a quien superó en Wrestlemania. Cuando todo parecía que la campeona y la japonesa se iban a batir en un duelo, se sumó a la contienda Charlotte Flair para propiciar una triple amenaza por el cinturón de Raw.

WWE Wrestlemania Backlash 2021: cartelera del evento

Roman Reigns (c) vs. Cesaro - Campeonato Universal de WWE

Dolph Ziggler & Robert Roode (c) vs. Rey Mysterio & Dominik Mysterio - Campeonato en Parejas SmackDown

Charlotte Flair vs Rhea Ripley (c) vs. Asuka - Campeonato Femenino Raw

Bianca Belair (c) vs. Bayley - Campeonato Femenino SmackDown

Braun Strowman vs Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre - Campeonato de la WWE

Damian Priest vs. The Miz - Lumberjack Match

WWE Wrestlemania Backlash 2021: horarios del evento

Perú – 6:00 p.m.

México – 6:00 p.m.

Colombia – 6:00 p.m.

Ecuador – 6:00 p.m.

Bolivia – 7:00 p.m.

Venezuela – 7:00 p.m.

Chile – 7:00 p.m.

Paraguay – 7:00 p.m.

Argentina – 8:00 p.m.

Uruguay – 8:00 p.m.

Brasil – 8:00 p.m.

España – 1:00 a.m. (17 de mayo)

** El Kickoff de Wrestlemania Backlash 2021 empezará una hora antes y será transmitido mediante los canales de WWE en Peacock, YouTube, Twitter, Facebook y Twitch.