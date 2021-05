Luis Nery vs. Brandon Figueroa: día, hora y canal para ver la pelea por el título mundial

Este sábado 15 de mayo, Luis ‘Pantera’ Nery y Brandon Figueroa se enfrentan en el Dignity Healt Sports Park de Carson de California por los títulos mundiales de peso supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Tras un corto periodo bajo la tutela de Eddy Reynoso y el equipo de ‘Canelo’ Álvarez, la ‘Pantera’ Nery llega a esta pelea con récord de 31 victorias, 24 por vía del nocaut y viene de conseguir el título del CMB contra Aaron Alameda por decisión unánime en septiembre del 2020.

“Esta será una de las peleas más importantes de mi carrera. Ganaré esta pelea de manera espectacular. Me estoy entrenando muy duro cada día para así asegurarme la victoria el 15 de mayo. Este es mi momento para hacer historia para México”, dijo Nery.

En tanto, Brandon Figueroa, quien ostenta el título regular de la AMB, viene de un triunfo ante Julio Ceja y Damien Vázquez en sus dos primeras defensas de título. En la previa, el estadounidense indicó que será una batalla de igual a igual.

“Sé que Luis viene a pelear. No me puedo confiar. Yo pondré la presión y me aprovecharé de mis ventajas. Lo respeto como boxeador, pero veremos su aguante el fin de semana”, declaró Figueroa.

¿Dónde ver la pelea de Luis Nery vs. Brandon Figueroa?

La pelea entre el mexicano y el estadounidense será transmitida por ESPN Knockout para territorio mexicano y latinoamericano. Mientras que para Estados Unidos va por Showtime.

¿A qué hora será la pelea de Luis Nery vs. Brandon Figueroa?

Colombia, Colombia, México, Perú, Ecuador: 21:00 horas

Estados Unidos, Venezuela: 22:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 23:00 horas

