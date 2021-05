Anthony Edwards a El Comercio: “Pablo Prigioni me da varios consejos para atacar mejor el aro”

Conforme a los criterios de Saber más

Anthony Edwards es uno de los grandes candidatos para quedarse con el trofeo al novato del año en la NBA. El número 1 del Draft del 2020 tuvo que pasar por una serie de eventos inusuales en un rookie: no tuvo campamento de entrenamiento, no pudo jugar la liga de verano y no tuvo mayor interacción con el plantel de Minnesota Timberwolves; sin embargo, se acopló muy bien a la NBA y se ha convertido en una de las grandes atracciones del equipo dirigido por Chris Finch. Tras caer ante Denver Nuggets, el jugador le contó a El Comercio que ha aprendido mucho del argentino Pablo Prigioni, uno de los asistentes en Timberwolves.

Denver Nuggets venció a Minnesota Timberwolves por 114-103 la noche del 13 de mayo en un duelo más por la temporada regular de la NBA. Nikola Jokic lideró a Nuggets con un doble-doble con 31 puntos y 14 rebotes. Por su parte, Anthony Edwards destacó en Timberwolves con 29 puntos. Del mismo modo, el argentino Facundo Campazzo contribuyó con 6 puntos, 3 rebotes y 9 asistencias en 33 minutos de juego.

El partido tuvo tres grandes historias: la primera, el duelo en la pintura. Denver consiguió 60 puntos frente a los 30 conseguidos por Timberwolves. Por otro lado, la banca de Denver consiguió 38 puntos frente a los 25 conseguidos por Minnesota. Por último, el +- de ambos equipos. En Denver, solo Shaq Harrison tuvo un +- negativo, con -3; sin embargo, Nuggets terminó con un +- de +11 a nivel de equipo. Por su parte, Timberwolves terminó con un -11 a nivel de equipo.

Tras el partido, conversé con el rookie Anthony Edwards sobre lo que ha podido aprender de los grandes playmakers que tiene en el equipo como Ricky Rubio, D’Angelo Russell o el asistente y exjugador argentino Pablo Prigioni.

‘Ant-Man’ respondió lo siguiente: “He aprendido mucho en esta temporada. Ricky Rubio tiene mucha habilidad para leer el juego. Sabes que cuando va lento te hará una mueca con la cara y te indicará un posible backdoor. He aprendido a leer su estilo de juego, es impresionante. Sobre D-Lo, me impresiona su capacidad para generar tiros. A veces creo que estoy marcado, pero él se las ingenia para crearme un espacio y asistirme para una bandeja. Por último, Pablo Prigioni siempre me da tips para mejorar en ofensiva, me ayuda a conseguir más puntos en todos los partidos con algunos consejos”.

Del mismo modo, conversé con el coach Chris Finch sobre el desarrollo de Edwards en su primera temporada. El entrenador de Minnesota Timberwolves destacó la importancia de la perseverancia de ‘Ant-Man’ y afirmó que el jugador “seguirá creciendo por mucho tiempo”.

“Es raro seleccionar a un jugador y que a las cuatro semanas esté jugando en la NBA sin haber pasado por un campamento de entrenamiento ni por la liga de verano. Él tuvo que encontrar su juego sobre la marcha, incluso la organización cambió de entrenador, la prensa pedía mucho sobre él y ha respondido muy bien. Es un jugador que se adapta a lo que queremos y está abierto a escuchar nuestros consejos. Ha mejorado mucho y sé que seguirá añadiendo aspectos a su juego porque es un jugador que se deja ayudar”, me contó el coach Finch tras caer ante Denver Nuggets.

¿Quién es Pablo Prigioni?

Prigioni es un exjugador argentino que disputó cuatro temporadas en la NBA y más de 10 en la ACB, en España. Actualmente es asistente en Minnesota Timberwolves y se encarga de potenciar la faceta ofensiva del equipo de Chris Finch.

Jugaba como armador y ostenta el récord de asistencias en un partido en la Copa del Rey (15 en la final del 2006). Asimismo, lideró el ranking de asistencias en la Euroliga en la temporada 2006-07.

Asimismo, fue parte de la selección nacional Argentina que participó en el Campeonato Mundial de 2006 y de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 donde obtuvo la medalla de bronce. Con ello, Prigioni se ganó el derecho de ser integrado en lo que se denomina como la Generación Dorada del baloncesto argentino.

A mediados de 2012, con 35 años, decidió dar el salto a la NBA tras aceptar una oferta por tres temporadas con los New York Knicks. Además, participó en los Juegos Olímpicos de Londres, en los cuales Argentina quedó en la cuarta posición.

“Campazzo es un gran pasador”

En el vestuario ganador, conversé con Javale McGee sobre la relación que ha creado con Facundo Campazzo, ya que ambos manejan muy bien el pick and roll en Denver Nuggets. El pívot afirmó lo siguiente: “Es un gran pasador y un gran jugador. Lo ayudo con las cortinas y él por su naturaleza sabe donde ponerse para encontrar a los demás compañeros. Yo también sé a donde ir para que pueda pasarme el balón, es un jugador increíble”.

