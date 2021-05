Rudy Gobert a El Comercio: “En lugar de regalarles una canasta preferimos cortar con foul, por eso ganamos”

Conforme a los criterios de Saber más

Utah Jazz es actualmente el mejor equipo de la NBA. Los números avalan al equipo dirigido por Quin Snyder: mejor récord de la NBA con 49 triunfos y solo 18 derrotas en 67 encuentros. La noche del 07 de mayo, el equipo de Salt Lake City adelantó el reloj y se transportó a los PlayOffs cuando recibió a Denver Nuggets en un duelo que tuvo aroma a postemporada. Con ese aliciente y con el público alentando en el Vivint Smart Home Arena, el equipo local doblegó al cuadro de Facundo Campazzo por 127-120. Tras terminar el partido, El Comercio conversó con Rudy Gobert sobre la importancia de una victoria de este calibre.

Utah Jazz venció 127-120 a Denver Nuggets en un partido válido por la temporada regular. Con este triunfo, los vencedores se afianzaron en el primer lugar de la Conferencia Oeste y en toda la NBA, por su parte, el equipo dirigido por Michael Malone se mantuvo en la cuarta posición del Oeste.

Bojan Bogdanovic lideró a Utah con su mejor registro anotador en la NBA con 48 puntos y 8 rebotes. En Denver Nuggets destacó Michael Porter Jr. con 31 puntos y 6 rebotes. Del mismo modo, el argentino Facundo Campazzo aportó con 5 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias en 33 minutos de juego.

El partido tuvo tres grandes historias: La primera, la explosión de Bojan Bogdanovic. El jugador de la selección de Croacia convirtió 48 puntos y se mostró indescifrable para la defensa de Nuggets. Bojan cerró el partido con 16-23 en tiros de campo y con 8 triples convertidos.

Por otro lado, la mala ejecución de Denver en el último cuarto. Consiguieron solo 3-11 triples y fueron limitados a solo 21 puntos. Por último, la relación entre asistencias y pérdidas en el último parcial. Denver registró seis asistencias y 7 pérdidas, en comparación a las 7 asistencias y solo 2 pérdidas que registró Utah.

Tras el partido, conversé con Rudy Gobert, pívot de Utah Jazz, sobre las transiciones defensivas. Le consulté lo siguiente: “Rudy, coach Michael Malone dijo que las transiciones fueron decisivas para el triunfo de Utah, ¿crees que esa fue la clave del partido de esta noche?”

El francés respondió: “Sí, fue una de las claves de hoy. Fuimos capaces de ganar el juego de las transiciones. Sabemos que los equipos no la pasan bien cuando nos establecemos en defensa y tienen que jugar ofensiva en media cancha, por eso tratan de complicarnos con las transiciones. Jugar bien en ofensiva, mover la pelota y conseguir tiros abiertos nos asegura poder bajar a defender rápido y acentuarnos en la defensa, evitando contragolpes. Fuimos inteligentes para cortar con fouls cuando ellos quisieron correr la cancha. Estoy feliz por la forma en la que ganamos, en lugar de regalarles una bandeja, preferimos darle un saque de banda, ahí estuvo la victoria”.

Asimismo, conversé con el líder anotador de la noche. Le consulté a Bojan Bogdanovic por las ejecuciones del pick and roll y la defensa del último cuarto. El alero dijo lo siguiente: “Ellos trataron de crear diferentes formas de marcar nuestros pick and rolls. Intentaron con Jokic, luego con Millsap y al final del partido trataron de doblarme. Con ello, Clarkson y los demás consiguieron mejores tiros, en especial Niang y Clarkson, quien metió un gran triple sobre el final. Ejecutamos muy bien el pick and roll, pero sé que no podríamos ganar sin nuestra defensa, los limitamos a 21 puntos en el último cuarto”.

El cuadro actual de PlayOffs indica que Denver tendría que enfrentar a Dallas en primera ronda, mientras que Utah deberá esperar a los resultados del Play-in para conocer a su rival. En el próximo partido, Denver Nuggets enfrentará a Brooklyn Nets, mientras que Utah hará lo propio con Houston Rockets.

