Los equipos de la NBA nos brindan los links de zoom a la prensa especializada para acceder a las conferencias con más de ocho horas de anticipación y no se revela quien hablará, salvo excepciones. Eso sucedió la tarde del 06 de mayo con Gabriel Deck, ya que OKC envió un correo, con solo minutos de anticipación, anunciando la conferencia del argentino previo al encuentro frente a Golden State Warriors. El exReal Madrid conversó con El Comercio sobre su progreso ofensivo desde que arribó a la NBA.

‘Tortuga’ llegó a la NBA con una sola misión: convencer al coach Mark Daigneault y a la franquicia de Oklahoma para que le garanticen la totalidad del contrato. En principio, el exReal Madrid tiene asegurada la presente temporada, pero deberá ser confirmado por OKC para las siguientes tres.

Si bien tuvo un debut algo timorato con solo dos puntos en quince minutos el pasado 29 de abril frente a Pelicans, el oriundo de Colonia Dora convirtió 8, 11 y 16 unidades en los siguientes tres encuentros. Es por ello que le consulté por su desarrollo ofensivo en OKC: “Gabriel, a comparación de los primeros dos partidos, ¿qué crees que has mejorado? ¿Y qué opinas sobre tu nivel defensivo?”

En otro partido discreto de Oklahoma City Thunder, Gabriel Deck volvió a sumar minutos NBA 🐢



El sábado jugarán en Sacramento ante los Kings👑 pic.twitter.com/t6z9kWc5A4 — Team Tortu Deck (@teamtortuok) May 7, 2021

Ante ello, ‘Tortuga’ respondió lo siguiente: “Estoy conociendo mejor a mis compañeros y a lo que pide el técnico. Son mis primeros partidos aquí, ellos llevan jugando juntos toda la temporada, he tenido que adaptarme y ello me ha permitido mejorar. Con cada partido que pasa me siento más cómodo, más suelto dentro de la cancha”.

Asimismo, el argentino de 26 años se refirió a su nivel defensivo con la camiseta del Thunder: “Sobre la defensa en el equipo, yo siempre trato de hacer lo mejor para OKC. Sé que tengo que estar al 100% y aportar desde donde me toque”.

Mató pique y desde media distancia castigó Tortuga 🔥🔥 pic.twitter.com/aagLoxZ7S2 — Team Tortu Deck (@teamtortuok) May 7, 2021

Juan Toscano Anderson y Gabriel Deck: dos historias de superación que se enfrentaron en la NBA

Juan Toscano y Gabriel Deck no comparten nacionalidad, no son familia, pero los une la sangre de la Liga Nacional de Basket de Argentina. El hoy jugador de Warriors estuvo en Obras Sanitarias en 2018, mientras que ‘Tortuga’ hizo lo propio en Quimsa y luego brilló en San Lorenzo, en sus primeros años como profesional.

La vida los volvió a juntar en una cancha de basket la noche del 06 de mayo en el Chase Center. Lo que antes parecía una utopía se hizo realidad en el enfrentamiento entre Golden State Warriors y Oklahoma City Thunder.

Juan Toscano Anderson contribuyó con 7 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias en la victoria de Golden State Warriors

Para este par de jugadores, el resultado fue anecdótico, ya que colisionaron en el campo y tras algunas fricciones, demostraron respeto el uno por el otro con un fraternal abrazo. Tras el final del partido, le consulté a Toscano Anderson por la relación que mantiene con ‘Tortuga’ y dijo lo siguiente: “Conozco a Gabriel desde hace tiempo. Nos hemos enfrentado en FIBA y cuando jugábamos en la Liga Nacional de Basket. Me parece genial que el círculo se cierre aquí, en la NBA. Hace cinco años ni él ni yo soñábamos con estar aquí y es bueno compartirlo. Pudimos conversar en la cancha por un momento y fue genial. Sé que jugó en la ACB, pero la LNB no recibe el mismo respeto que sí obtiene la Euroliga, por ejemplo. Me parece genial que un jugador proveniente de la LNB pueda estar aquí”.

