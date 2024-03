— ¿Cómo te sientes de ser parte de la historia del surf?

Siempre es un honor poder ser parte de este equipo u poder aportar con mis conocimientos y experiencia. Ayudarlos que puedan competir tranquilos y darles tips que puedan ayudar a desenvolverse bien en el mar. Algunas técnicas que siempre son importantes para estos super competidores.

— ¿Quintos en Mundial y tres cupos olímpicos? ¿Qué viene ahora?

Hemos tenido un quinto lugar por equipos. Perú ya se acostumbra a estar siempre en el top mundial. Gracias Sol y Alonso logramos ese ránking. Es un quinto puesto enorme porque es un campeonato complicado por las condiciones de las olas y el nivel. Es de los campeonatos de mayor nivel, como el 2019 y 2023. Son eventos muy sólidos y estoy contento con el desenvolvimiento de los chicos.

— ¿Qué tan complicado fue conseguir el cupo en Puerto Rico?

Este evento daba un cupo especial, un extra para el equipo ganador por categorías, por eso que los equipos han luchado por sumar la mayor cantidad de puntos. Gabriel Medina salió campeón mundial y con esos puntos ganó su clasificación. Compitió con mucha garra y hemos visto ganar al mejor surfer del mundo en mi opinión.

— ¿Dirías que la selección es ya hoy un equipo consolidado?

Sí, en el tiempo se van afinando cosas, se va fortaleciendo y vamos haciendo un mejor papel. Una cosa que me ha gustado es que tenemos nuevos clasificados con Sol y Alonso. Logramos tres de cuatro cupos. Si bien a Tokio fueron cuatro, porque tuvimos los Panamericanos en Lima y eso fue algo oportuno para nosotros. Ahora hemos tenido que buscar la clasificación en diferentes países y diferentes tipos de ola. Ahora han sido otros atletas y eso quiere decir que Perú tiene un equipazo. Tienen nivel para lograr estas hazañas y trazan el camino a las nuevas generaciones. Ahora hay chicos que ven que todo es posible.

— Y ya se ve a Lima 2027 en el horizonte

Que los panamericanos vuelvan a lima es sinónimo de éxito para el surf en el Perú. Nos da la oportunidad de competir en nuestras olas, con nuestra gente. Esa combinación es importante para nosotros. Sube los chances de ganar las medallas de oro y nos da un pie para Los Ángeles 2028.

— ¿Qué tal es Tehuapo’o, la misteriosa ola en Tahití?

Esta ola es extremadamente agresiva y peligrosa. Van a domar esta ola con una energía extremadamente alta. Gracias al apoyo del IPD y la Fenta (Federación Peruana de Tabla), vamos a ir a hacer bases de entrenamiento en Tahití. Sol y Lucca ya la conocen, Alonso tiene un nivel para este tipo de ola. Él siente que está hecho para ese tipo de ola. Con esta base y el evento, creo que vamos a hacer un buen papel.

— ¿Por qué es tan mítica esa ola, donde se correrá París 2024?

Es muy poderosa. Tiene un nivel de exigencia alto y la gran mayoría compiten en ella hace muchos años porque es una fecha del CT. Va a ser más difícil de lo que fue Japón, pero nunca me tiraría a la piscina así nomás, creo que, con una buena preparación, me atrevo a decir que vamos a hacer un buen papel en Tahití.

— Han pasado grandes cosas luego de un 2023 complicado por tu salud. ¿Cómo estás?

Me siento bendecido de poder hacer lo que me gusta. Mi salud está bien, cada día mejor. Surfeo bastantes horas al día y puedo hacer lo que me hace feliz. Tener la oportunidad de ir a Tahití, a la base, me emociona mucho porque soy un entrenador que va a estar en el agua con los chicos. Estoy bastante emocionado de que Dios me dé esta oportunidad.

— Competiciones como estas van curando todo, también

Van curando todo. Hay cosas del equipo que no se saben, emociones, lesiones, derrotas. Esto es un regalo, un premio al esfuerzo. Un regalo a la motivación y confianza y es motivante para todos y las familias.

— Hay mucho apoyo de la familia y vimos a Sofía Mulanovich también. ¿Tiene interacción con el equipo?

Si tiene interacción con el equipo. Sofi siempre habla en positivo, tirando una vibrazas. Sofía fue quien trazó el camino y todos quieren ser como ella, lograr lo que logró. También que estén los padres acá es importante porque son los primero coachs, los que lo levantan de la cama y le dicen que pueden hacerlo. Después llegan los entrenadores y técnicos. Todo lo que rodea a los deportistas es importante.

— ¿Qué más hay por hacer?

Sigue habiendo mucho trabajo por hace, sigue necesitándose bastante energía y tiempo para dedicarle a los chicos que vienen atrás. Si Sofía pudo ser campeona y llegar a las Olimpiada, sé que más peruanos lo pueden lograr y no solo en el surf. Mi reflexión es seguir incentivando el deporte, seguir pidiendo apoyo porque se necesita mucho apoyo para que siga creciendo, para que se tengan logros que lo que hacen es fortalecer la confianza de los peruanos.