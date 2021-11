Conforme a los criterios de Saber más

Gabriel Deck dejó el Real Madrid en el 2020 para cumplir su sueño de niño: jugar en la NBA. Pese a que solo disputó 10 partidos, ‘ Tortuga ’ consiguió causar un impacto y todo hacía indicar que tendría un rol en Oklahoma City Thunder en la temporada 2021-22; sin embargo, el coach Mark Daigneault lo ha dejado fuera de la rotación, poniendo en peligro su estadía en la liga más importante del mundo. El Comercio conversó con el entrenador del Thunder sobre la situación del oriundo de Colonia Dora, quien deberá esperar al 10 de enero para garantizar la totalidad de su contrato en la presente temporada de la NBA.

Gabriel Deck se sumó a Facundo Campazzo en la temporada 2020-21 como los únicos argentinos en la NBA. El ex Real Madrid arribó sobre el final de la temporada a una franquicia sin muchas aspiraciones en el futuro inmediato: OKC. El equipo dirigido por Mark Daigneault se encuentra en una etapa de reconstrucción total, por lo que se piensa en futuro y no en presente. Ello ha perjudicado al oriundo de Santiago del Estero , puesto que su rol se ha reducido al mínimo.

Sobre el final de la temporada pasada, en 10 juegos, Deck promedió 21.2 minutos, 8.4 puntos, 4.0 rebotes y 2.4 asistencias; números más que decentes para un jugador de la segunda unidad. No obstante, en esta temporada, de los 15 partidos que ha disputado OKC, el argentino solo participó en cuatro juegos, promediando 5.4 minutos, 2.3 puntos, 0.8 rebotes y 0.3 asistencias. Eso responde a su condición: el alero no forma parte de la rotación de OKC.

Mark Daigneault, entrenador de OKC, siempre pregona que tiene jugadores para “ciertas situaciones” a lo largo de la temporada. Ante ello, le consulté por Gabriel Deck y las “situaciones que ha podido identificar para poner al argentino en esta campaña”.

El coach respondió lo siguiente: “No te puede decir cuales son las circunstancias. Estamos equilibrando la rotación, tenemos 17 jugadores y todos merecen minutos. Tenemos jugadores que están desarrollando sus habilidades. Poku es uno de los ejemplos en el equipo. Es difícil evaluar a un jugador antes de que su nivel de experiencia sea igual al de sus compañeros”.

Luego prosiguió: “Deck ha jugado mucho a nivel profesional, pudimos evaluarlo sobre el final de la temporada pasada, pero no alcanza. Tenemos muchos jugadores jóvenes, estamos invirtiendo minutos en ellos. Doy crédito que cuando llamamos a Deck, entra y causa impacto en la cancha, respondiendo a las expectativas”.

Por último, el coach de OKC sentenció: “Ahora no está en la rotación, pero las cosas cambian muy rápido. Estamos usando a Blue, el equipo de la G-League, de la forma más eficiente posible. Nos han permitido mandar tres jugadores y siempre lo hemos hecho, eso altera la rotación. Te diré lo mismo que le digo a mis dirigidos: todo cambia y deben estar preparados. Eso se lo he dicho a Deck y a todos los jugadores en OKC. Les pedimos ser profesionales y Deck lo ha hecho muy bien”.

Gabriel Deck no está siendo tomado en cuenta por el coach en OKC

Como se mencionó antes, Gabriel Deck no tiene su contrato asegurado para la presente temporada. El argentino podría ser cortado por OKC hasta el 10 de enero. No obstante, sabemos que no ocurrirá ello debido a que las finanzas del Thunder no cuadran: si se sacan de encima su contrato, caerían en la penalidad del salary floor (salarios por debajo del mínimo permitido). No obstante, ello no asegura que la situación deportiva de ‘Tortuga’ cambie, puesto que el coach ha sido muy claro: no lo tiene en cuenta para la rotación.