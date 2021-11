Conforme a los criterios de Saber más

Si ya el hecho de no ser un deporte popular en el Perú limita mucho las acciones de una disciplina, que las Federaciones no logren impulsar su propio deporte, es una doble sentencia de la cual resulta complicado salir. Hay mucho talento, pero muchas veces falta apoyo. Así lo ha comprobado el equipo senior de Gimnasia Rítmica, que no contó con la subvención necesaria para disputar un Sudamericano en Colombia, pero finalmente cumplió su sueño.

Las historias de deportistas nacionales que han tenido que poner el pecho a las balas para tener éxito no han cesado. Recientemente, cinco mujeres valientes han lidiado con el desamparo y, pese a ello, han salido victoriosas.

El equipo senior de Gimnasia Rítmica- conformado por Antonella Rocha (17 años), Camila Rodríguez (20), Hannah Navas (17), Fabiana Presentación (16) y Nikole Cumpa (18)- logró viajar a Cali cubriéndose la mayoría de los gastos por sí mismo y consiguió subirse al podio.

Las cinco peruanas se colgaron la medalla de bronce en la prueba de ‘all around’ (23.600 puntos) y la presea de plata en ‘5 pelotas’ (13.900 puntos), dejando en alto el nombre del país a pesar de lo sucedido .

Inevitablemente, el júbilo se dibujó en el rostro de cada integrante del equipo. “Todo sacrificio tiene su recompensa”, pronuncia con vehemencia Nikole Cumpa. “Fue muy emocionante y nos costó mucho por el poco tiempo de preparación que tuvimos”, reconoció Hannah Navas.

Por su parte, Camila Rodríguez destacó que estas dos medallas representan un logro histórico para la Gimnasia Rítmica peruana, ya que nunca había pasado algo igual anteriormente.

“Sigo sintiendo que es un sueño del que no quiero que me despierten. Es uno de mis mayores logros, ya que e s la primera vez en la historia que el Conjunto Senior consigue una medalla de plata y bronce en un Sudamericano con 5 equipos . Me siento sumamente orgullosa de mi trabajo y el de mi equipo”, expresó.

Poco apoyo

La Federación Deportiva Peruana de Gimnasia (FDPG) no pudo costear los gastos de la delegación completa que viajó a Colombia. De hecho, solo logró cubrir los gastos de una de las cinco gimnastas del equipo que compitió en Cali.

Este hecho generó indignación entre las deportistas. En medio de esa situación, ellas actuaron como lo hace un verdadero equipo. Nikole Cumpa reveló que dividieron la suma del dinero entre cinco personas para que sea justo y luego buscaron auspicios de diferentes empresas, pero finalmente ninguna les pudo apoyar.

También abrieron una cuenta bancaria en conjunto para que distintas personas se sumen a la causa, pero no resultó suficiente. Si no fuera por el apoyo económico de sus padres, que apostaron por ellas, no hubieran podido aventurarse en Cali y regresar con dos medallas al Perú . Es una realidad triste, pero totalmente cierta.

“Fue absolutamente injusto lo que la Federación nos hizo. Jamás nos habían quitado el apoyo de esa manera. Es la primera vez que el apoyo fue tan mínimo que solo cubrieron los gastos a una gimnasta de cinco. Sin embargo, a pesar de las trabas logramos conseguir un gran resultado y demostrar que el Conjunto trae medallas para el país”, lamentó Camila Rodríguez.

Nikole Cumpa señaló que el escaso apoyo se debió al recorte del presupuesto que sufrió la FDPG a raíz de la pandemia. Pero más allá de eso, Hannah Navas criticó que el aviso de esta coyuntura complicada se dio con muy poco tiempo de anticipación .

“Esta competencia se sabía desde septiembre más o menos y debieron administrar mejor el dinero, o al menos dar aviso antes para que nosotras podamos buscar sponsor un poco más tranquilas”, dijo la gimnasta.

Equipo senior de Gimnasia Rítmica del Perú

El Sudamericano en Cali, aunque con muchos obstáculos en el camino, significó la primera competencia del año para las gimnastas. En mayo se realizó el Panamericano Río 2021 de su disciplina, pero la federación no las envió.

Para los siguientes años, esta delegación espera contar con mayor apoyo de la FDPG y asistir a todas las competencias posibles. La misión más importante es luchar por la clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago, que se desarrollarán entre octubre y noviembre del 2023 . El sueño está intacto y lo logrado en Cali es el primer paso de muchos.

Una historia similar

Luis Pizarro es una de las principales cartas de la Gimnasia Artística del Perú. Sin embargo, no podrá marcar presencia en el próximo Sudamericano de su disciplina que se llevará a cabo en Argentina desde el 8 al 14 de diciembre. Temas ajenos a él le privarán de dicha competencia.

Al igual que en el caso del equipo senior de Gimnasia Rítmica, el presupuesto de la Federación no alcanzó para cubrir los gastos completos de la Gimnasia Artística, tanto en la rama masculina como la femenina . En principio, seis gimnastas iban a conformar el equipo representante del país en el Sudamericano, pero luego esa cifra fue bajando.

“Todos hemos estado con ese problema del presupuesto… Al comienzo de año nos dijeron que iban a mandar a todo el equipo, porque teníamos muchas chances de medallas, con las que podíamos luchar por el apoyo que da el IPD (PAD). Todos nos pusimos a entrenar muy fuerte, porque no competimos desde Lima 2019 y nos hacía falta una motivación para seguir viniendo. Pasó un tiempo y al final nos dijeron que ya no iban a mandar a seis, porque no había presupuesto y cada vez bajaron más”, contó Luis Pizarro.

Aunque el gimnasta artístico logró entrar al equipo, clasificando en el quinto puesto de los seis posibles, no podrá competir en el Sudamericano, ya que la Federación solo podrá cubrir completamente los gastos a tres de sus compañeros.

Pese a ello, Luis revela que un joven del equipo nacional se va a costear todo para asistir a la competencia, al igual que una de las chicas de la rama femenina. “Pero no todos están en la posibilidad de poder hacerlo”, señaló.

“Uno se queda con esa bronca. Es un poco decepcionante el hecho de saber que nos sacamos la mugre entrenando y que la Federación, lo más mínimo que pueda hacer, que es costearnos los gastos, no pueda hacerlo”, añadió.

Pizarro también contó que, en un momento, la Federación les dijo que no los iba a poder mandar al certamen, porque no había dinero, y les incitó a que busquen auspicios para que vayan, hecho que él y sus compañeros consideran que debería ser responsabilidad netamente de la Federación .

“Este tipo de cosas incomodaron a muchas personas dentro del gimnasio. Estamos muy descontentos con eso. Si teníamos una competencia en la que podíamos luchar por algo, es en este Sudamericano”, expresó.

La respuesta de la Federación

Los sueños de los deportistas se han visto frustrados por falta de presupuesto. Alex Huarcaya, jefe de Unidad Técnica de la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia, nos atendió para explicarnos este problema complejo.

Según nos comenta, esta situación se vive a nivel de todas las federaciones del IPD . Principalmente, el actual contexto de pandemia es lo que ha afectado en demasía a los fondos económicos de cada federación. “Nosotros teníamos un presupuesto total de casi 2.3 millones antes de la pandemia. Luego, a raíz de esto, se nos redujo el presupuesto a más o menos 1.2 millones”, sostuvo.

Con el presupuesto asignado a la FDPG se hizo una distribución hacia las cinco modalidades de competencia, que acogen a aproximadamente 60 deportistas. Para el caso de Gimnasia Rítmica, se había estimado llevar a siete gimnastas en un principio, pero los planes se estropearon de a pocos.

“Con todo estos problemas políticos se incrementó el dólar. Si un pasaje antes costaba 100 dólares, ahora te cuesta 200, pero el costo del dólar ya se había disparado y afectó totalmente al presupuesto”, dice Huarcaya.

“Además, al llegar las directivas de competencia resultó ser un cambio que mató todo. Cuando uno se hospedaba en una competencia, tú podías pagar 30 dólares por cada deportista. Ahora, por la pandemia, como se está compitiendo en un formato ‘burbuja’, ya no te dan opciones de hoteles, te dan un hotel y todos deben quedarse allí . Entonces, por deportista ya no es 30 dólares, sino entre 100$ y 115 $”, añade.

En cuanto al poco tiempo de anticipación para avisar sobre este contexto adverso a las deportistas, Alex Huarcaya justificó que las directivas de la competencia llegaron tarde . “Este evento estaba programado para junio, lo patearon para agosto y de ahí ya confirmaron para noviembre y ahí ya se juntaron todas las competencias”, dijo.

El jefe de la Unidad Técnica aceptó que sí se dio muy poco tiempo para confirmar a las gimnastas, pero que se está trabajando en ello para evitar más situaciones adversas.

“La Federación está asumiendo algunos compromisos con la Internacional para poder hacer los pagos después del tiempo de cierre que se nos da. Eso fue lo que se acordó luego con los padres también, para darles más facilidades. No nos cerramos, porque es un año fuera de lo normal”, indicó.

