Conforme a los criterios de Saber más

Ni los fuertes vientos pudieron detenerla, pero el dolor en el pie derecho era un tema por resolver, así que, tras cumplir el sueño olímpico en Tokio 2020, María Pía van Oordt se sometió a una operación para reconstruir esa extremidad y ahora tiene que aprender a caminar nuevamente.

“Mi pie no estaba hecho para ser deportista profesional”, nos dice. Desde el 2017, día a día el dolor estaba presente, tanto que se acostumbró a él. Sus metas deportivas de ser olímpica fueron postergando esa necesaria operación. Al final, tras representar al Perú en Tokio junto a Diana Tudela en vela 49er -embarcación para dos personas-, se sometió a la cirugía.

No lo hizo antes porque cuando decidió subirse al 49er lo hizo con grandes metas, la más alta era la de llegar a Tokio 2020. Por eso fue postergando esa intervención que en el 2017 ya era una posibilidad y que en el 2019 ya era una obligación. “Me tocaba enfocarme, pero me dolía bastante y solo era hielo para que pase para estar lista el día siguiente. Cuando regreso al Perú, el doctor me dijo o te operas o puedes tener repercusiones negativas: imagínate quedarte coja”. Así de grave era su situación, pero el objetivo de estar en los Juegos Olímpicos estaba por delante. Ella aclara que fue la decisión que tomó en ese momento, pero que no está en condiciones de aconsejar a nadie de que tomen ese camino, de colocar la carrera deportiva por delante de la salud misma.

“Me acostumbré al dolor. Pero pasó Tokio y tenía claro que me debía operar no solo para pensar en un ciclo olímpico, si no también para mi calidad de vida”, se sincera María Pía. Ir a comprar un helado o pasear a sus perros ya era complicado por esos dolores.

En la foto se ve cómo el pie trabaja en las competencias de vela. (Foto: Instagram)

“Es una lesión de desgaste que implica una deformidad en varias partes del pie. Me hicieron una reconstrucción total. Me hicieron seis cortes, me alargaron un hueso, me cortaron otro. Me alargaron el músculo de la pantorrilla y tengo seis clavos de titanio”. Así grafica la operación que, en un inicio, le iba a demandar hasta tres meses de reposo absoluto. Sin embargo, solo seis semanas después de la intervención –a mediados de setiembre–, ella ya está dando sus primeros pasos.

TE PUEDE INTERESAR: Diego Elías: los secretos de su glorioso y duro camino para ser Top 5 del mundo en squash

Así lo muestra en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram @mariapiavanoordt que invita a todos la puedan seguir. A sus 21 años tiene una historia que puede ser tomada como ejemplo para cualquiera, sea deportista o no.

El proceso

“Me dio miedo porque no se sabe lo que pueda pasar. El doctor me dijo que hay un 30% de posibilidades de que no camine bien, pero prefiero quedarme con el sabor de que intenté curarme que con el sabor de que no hice nada”. Por eso, pasó las primeras semanas en cama sin hacer nada, se sometió a una dieta estricta para que su cuerpo la ayudara en el proceso y trabajó con sus psicólogos el aspecto mental para no derrumbarse.

La primera vez que escuchó de la posibilidad de no volver a caminar de manera normal, se aguantó las lágrimas frente al doctor, pero en la soledad de unos servicios higiénicos el llanto expresó su temor. “Asumí ese miedo. Me siento orgullosa de haberme operado. No me molesta que digan: de Tokio a aprender a volver a caminar”, acepta y asume este nuevo proceso como una nueva faceta de su vida. “Estoy aprendiendo a caminar y debo hacerlo bien. Debo pisar pensando”, agrega.

Ahora hace su rehabilitación en una trotadora antigravitacional –como un astronauta que se prepara par ir a la Luna–, la cual hace que su cuerpo pese 12 kilos para que el pie no reciba tanta presión. Así, seguirá su rehabilitación por un par de meses más y en ella debe dejar de pisar de costado para aprender a pisar de frente.

MÁS SOBRE TOKIO 2020: Angélica Espinoza, la tímida medallista peruana que nos regaló la sonrisa dorada en los Juegos Paralímpicos

El lado personal

Pese a ser muy activa y ansiosa, ha encontrado en otras actividades que la apasionan una forma de ‘olvidar’ la vela. “No siento que mi vida paró. Empecé un mininegocio de bisutería, me gustan las manualidades, y me puse a trabajar en mi carrera de Ciencias Políticas como practicante. No es que tras la recuperación voy a retomar mi vida, mi vida sigue”, nos dice.

Su plan de regreso al deporte depende de cómo evolucione. “Volver a navegar entre febrero y marzo, con la indicación del doctor. Si no puedo seguir navegando, me encantaría que haya un equipo de 49er en París y motivaría a alguien a que vaya con mi compañera”. Pero es consciente de que eso hoy es un deseo. “No sé si voy a terminar con un bastón. Pero digo, lo intenté. Es un riesgo que yo tomé y me iré a la tumba tranquila”, sentencia van Oordt.

Por eso, María Pía agradece a quienes estuvieron siempre a su lado en estos últimos días. Sus psicólogos, su familia y amigos, e incluso aprendió de los que no estuvieron. Los momentos duros la hicieron más fuerte y espera enseñar con eso.

Nombres como el de Angela Marín, psicóloga del IPD y el programa Vamos Con Tokio, además del apoyo de tiendas EFE, son uno de los primeros pilares que tuvo tanto para llegar a los Juegos y para sobrellevar ahora su rehabilitación. La clínica AUNA que la está apoyando en todo este proceso y al doctor Alexis Gonzales, quien la operó. El centro MDRS también ha puesto toda su tecnología a su disposición -como la cinta antigravitacional- y cualquier implemento que necesite. Así son los nuevos días de María Pía. Sí, a sus 21 está aprendiendo a caminar. De este proceso, de estos primeros pasos tendrá un recuerdo de por vida y esperamos sean siempre de los buenos.

MÁS EN DT:

VIDEO RECOMENDADO:

Canelo Álvarez ha marcado historia en el deporte de contacto, luego de su triunfo sobre Caleb Plant en ciudad de Las Vegas. En siguiente video repasaremos los mejores nocauts del boxeador mexicano a lo largo de su carrera.