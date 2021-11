Conforme a los criterios de Saber más

Denver Nuggets venció por un punto a Houston Rockets la tarde del sábado en el Ball Arena. Nikola Jokic fue el gran héroe de la jornada tras convertir 28 puntos, capturar 14 rebotes y bloquear a Jae’Sean Tate en la última jugada del partido. Tras finalizar el encuentro, El Comercio conversó con el actual MVP de la temporada regular de la NBA sobre el rendimiento de la segunda unidad (suplentes), en especial por lo realizado por el argentino Facundo Campazzo.

En un partido muy sufrido, Nuggets venció 95-94 a Houston Rockets y sumó su quinta victoria de la temporada regular. No obstante, no todo fue alegría para el coach Michael Malone , puesto que Michael Porter Jr. dejó el campo cuando faltaban 4:50 minutos en el primer cuarto y no volvió al partido por una molestia lumbar.

Nikola Jokic bloqueó el avance de Jae’Sean Tate hacia la canasta cuando se terminaba el reloj, y unos diezmados Nuggets de Denver escaparon con un triunfo muy trabajado en el debut de las camisetas “City Edition”, un concepto retro que está aplicando la NBA en todas las franquicias.

Nikola Jokic es el actual MVP de la NBA | Foto: AP

Aaron Gordon sumó nueve puntos, incluyendo un par de triples desde las esquinas, el último a 51,4 segundos del final que le dio a Denver la ventaja en el partido.

Los Nuggets tuvieron oportunidad de tomar una delantera de tres puntos, pero P.J. Dozier falló un tiro a 12,8 segundos del final. Los Rockets corrieron y le pasaron el balón a Tate, quien avanzó por la línea e intentó lo que hubiera sido la canasta del triunfo, pero Jokic le denegó esa posibilidad.

Nikola Jokic lideró a Denver Nuggets con 28 puntos, 14 rebotes y 2 asistencias | Foto: Reuters

Tras finalizar el partido, le consulté a Nikola Jokic por la producción de la segunda unidad, en especial por lo realizado por el argentino Facundo Campazzo, quien terminó con 8 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias frente a Rockets .

El MVP respondió lo siguiente: “Al igual que los demás, Facundo Campazzo está luchando por mejorar su juego. Metió un par de triples importantes frente a Rockets . Creo que todo mejorará para él y los demás cuando yo empiece a meter más tiros. Aquí no hay primera ni segunda unidad, todos estamos buscando mejorar como equipo”.

Facundo Campazzo es el armador suplente de Denver Nuggets | Foto: Reuters

Nuggets enfrentará a Miami Heat este 08 de noviembre, mientras que Houston Rockets hará lo propio frente a Golden State Warriors este 07 de noviembre.