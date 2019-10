Eliezer Benedetti

Una decisión del IPD ha despertado controversia y desazón en un grupo de atletas. El máximo organismo del deporte nacional decidió retirar del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) a 147 deportistas nacionales, pero anunció que revisará caso por caso para determinar si da marcha atrás con algún deportista.

La atleta Paola Mautino fue una de las primeras en evidenciar su molestia por medio de sus redes sociales. “Terminaron los Juegos Panamericanos, terminó el apoyo. Se acabó el deporte en el Perú, cuando debería ser todo lo contrario. Así como yo, se ha retirado el apoyo a atletas que este año batieron récords nacionales, ganaron medallas internacionales, destacaron en sus disciplinas, etc.”, escribió.

La taekwondista Julissa Diez Canseco, olímpica en los Juegos de Río 2016 y medallista de plata en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, considera que el IPD no ha tomado una decisión correcta, pues le parece injusto que no se haya realizado un análisis exhaustivo.

“Solo se han basado en medallas en los últimos Juegos Panamericanos. No han hecho un real análisis por cada deportista y deporte. Creo que lo han hecho muy a la ligera”, comentó llena de decepción.

—Versión oficial—

El IPD utiliza criterios para que los deportistas puedan beneficiarse de este programa de apoyo. Entre ellos, el haber obtenido resultados deportivos en el circuito olímpico y eventos fundamentales de la Federación Internacional.

No obstante, en conversación con el presidente del IPD, Sebastián Suito, aceptó que el retiro del PAD de 147 deportistas podría haber tenido algunas incorrecciones. Además, explicó cómo se originó esta decisión tan polémica. “Esto se inicia a partir de una recomendación que el Órgano de Control Institucional realiza a través de un informe de cumplimiento normativo para el otorgamiento de las subvenciones económicas a favor de federaciones y deportistas”, dijo Suito.

Señaló también: “Estoy solicitando en el transcurso de las próximas horas la revisión del retiro de apoyo. Yo me he reunido con un gran número de deportistas. Probablemente algunos no cumplan y otros sí, pero se debe realizar una revisión más exigente. Hay que entenderse la normativa en su integridad”, concluyó.

Sin duda el tema seguirá despertando debate. Lima 2019 fue un punto de partida para que el deporte peruano se haga más competitivo. Que se tomen las mejores decisiones para no detener ese avance.