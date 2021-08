El último fin de semana, el taekwondista irlandés Jack Woolley, que participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, fue brutalmente atacado en Dublin cerca de la medianoche y tuvo que ser trasladado hacia un hospital cercano para recibir atención de emergencia y ser sometido a una cirugía de reconstrucción facial.

El propio atleta contó lo sucedido a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó unas impactantes imágenes de su estado.

“Gracias a todos por los mensajes para preguntarme cómo estoy. La noche del 13 de agosto fui a comer con mi amigo y después a tomar unos tragos a un bar. Andando por el río Liffey, una banda de ocho a 12 escandalosos chicos y chicas de unos veinte años empezaron a agredir violentamente a la gente”, se lee en las primeras líneas de su publicación.

“Desafortunadamente, fui víctima de estos ataques aleatorios porque pasaba por ahí y una persona de ese grupo me dio un puñetazo en la cara. Un solo puñetazo, seguido de ‘fallo mío, me he equivocado de persona’, y siguieron corriendo por la carretera atacando a más ciudadanos que iban a la suya”, continuó relatando.

Jack Woolley contó lo sucedido en sus redes sociales | Foto: Captura Instagram.

“Afortunadamente pude llamar a una ambulancia y mantenerme consciente. Mis amigos me ayudaron y me pone feliz decir que ambos están bien y a salvo. Tengo suerte de que esto es todo lo que pasó porque somos unos cuantos hospitalizados y he escuchado que uno ha muerto apuñalado (escuchado por el boca a boca). Actualmente estoy esperando en el hospital a que me operen de la boca. Gracias de nuevo por todo el apoyo. Espero recuperarme rápidamente”, sentenció.

Asimismo, su madre, Annette, también se refirió a lo sucedido en diálogo con el sitio The Echo. “Estaba parado cerca del puente Ha’Penny alrededor de las 12:30 am con sus dos amigos y un sujeto se acercó y lo atacó de la nada. (...) Está tratando de decirme que está bien. Solo estoy esperando una llamada telefónica para saber qué está pasando porque se suponía que iba a ser operado esta mañana, pero se ha retrasado. Solo estoy pensando que tiene suerte de alguna manera porque aparentemente anoche hubo apuñalamientos en otros incidentes cerca de la misma área”, explicó.

Así quedó Jack Woolley luego de la agresión en Dublin | Foto: Captura Instagram.

Cabe mencionar que la Policía de Dublin está trabajando para poder identificar y capturar a los atacantes, aunque hasta el momento no hay avances importantes. “No se han realizado arrestos. Las investigaciones están en curso”, dijo un portavoz el último sábado.

Jack Woolley participó este año en los Juegos Olímpicos de Tokio en la categoría de 58 kg y fue eliminado por el argentino Lucas Guzmán en los dieciseisavos de final.

