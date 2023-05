Juan Pablo Varillas y Thiago Monteiro vs. Emil Ruusuvuori y Patrik Niklas-Salminen en vivo se verán las caras este jueves 1 de junio del 2023 por la primera ronda de dobles de Roland Garros en la Cancha 5 a partir de las 07:50 a.m. (hora peruana). El canal que emitirá este partido será ESPN y Star Plus en toda Sudamérica. Cabe resaltar que la presencia del peruano depende de su estado físico con el que llegue. Aquí en El Comercio, tendrás todas las incidencias del encuentro.

