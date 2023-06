Con 27 años, la carrera de Juan Pablo Varillas ha despegado y tras su clasificación a la cuarta ronda del Abierto de Francia, donde cayó ante Novak Djokovic, el peruano tendrá mejores oportunidades en su carrera como tenista: hoy marcha en el puesto 64 de ránking ATP.

 🗞️ Hoy en el suplemento DT El Comercio:



🎾 La cima del cielo: Juan Pablo Varillas cumple hoy el sueño de niño de jugar la cuarta ronda del Roland Garros, nada menos que ante Novak Djokovic. pic.twitter.com/Ta5hNIrtFB — Deporte Total (@dt_elcomercio) June 4, 2023

El Comercio realizó una encuesta a especialistas del tenis para que analicen el presente de Juan Pablo Varillas tras su gran desempeño en el Roland Garros.

1.- ¿Cómo dimensionar esta histórica participación de Varillas en Roland Garros?

2.- ¿En qué lugar está ya Varillas en la historia del tenis peruano?

--

Erick Garay - El Poli

1. Con 27 años, Juan Pablo Varillas ya está en el grupo de mejores tenistas peruanos de la historia. Hay datos estadísticos importantes como que después de 29 años un peruano jugará octavos de final en singles de Roland Garros (el último en hacerlo fue Jaime Yzaga en 1994 y Luis Horna ganó el título de dobles en 2008), pero me gustaría ir más allá y resaltar la historia detrás de su gran performance.

2. Juanpi es el fiel paradigma de deportista peruano que ha trazado su camino con base en su propio esfuerzo y el de su familia. No dejó que la falta de apoyo frene sus sueños y lo que está consiguiendo hoy es mérito suyo y del equipo que lo rodea. Con talento y disciplina está aprovechando las oportunidades que él mismo ha buscado.

Américo Tupi Venero - Exjugador peruano de tenis Copa Davis

1. Realmente es histórico, puesto que hace muchos años que no tenemos un jugador, creo que desde la época de Jaime Yzaga, no sé si Luis Horna hizo octavos de final, pero es espectacular que en sí un jugador peruano esté en esa instancia. Yo estoy muy contento no solamente por el tenis peruano, sino por Juan Pablo, porque sé lo que le ha costado estar ahí, soy un testigo de primera fila y ver todo el desarrollo y proceso que ha tenido que sufrir durante todos estos años. A favor de él, decir que es premio a su constancia, talento, su esfuerzo y potencial, yo creo que una muestra más que sí se puede tener jugadores en ese nivel y que necesitan el apoyo, sobre todo creer en el proyecto, porque muchos se truncan a la mitad, porque los cortan por un mal resultado y no se cree en el proyecto. Yo creo que ahí está la clave de creer en el proyecto y en los deportistas que tienen el potencial y sobre todo creer en los jugadores que trabajan como él. Pienso que todos los peruanos deben estar orgulloso de Juan Pablo Varillas.

2. Todavía falta un poco más, porque los jugadores como Jaime y Luis estuvieron mucho tiempo entre los 50 mejores del mundo y eso lo que le falta empezar a ser. Si lo logra, yo creo que tiene todo el potencial de mundo y la edad perfecta para jugar cinco años más y estar ahí entre los 50 del mundo, y así poder sentarse en la mesa con Jaime Yzaga y Luis Horna, que también tuve la suerte de verlos jugar y desarrollarse.

Yeltsin Ramírez - Periodista Tenis Peruano

1. Si bien es cierto, ahora se está posicionando donde está ese lote de Jaime Yzaga, Luis Horna o Pablo Arraya, Juan Pablo Varillas va camino a poder, poco a poco a ser su historia en el tenis peruano, donde ya viene ganando tres partidos en el Grand Slam y si sigue ganando sea en el Roland Garros o en los otros Slam o torneos que vienen, pero hay que tener mucha paciencia y mesura, ya que tiene que quemar etapas, él está en un proceso de cambio entre ATP Challenger y ahora disputa Roland Garros, por eso, hay que tener bastante paciencia y empatía, ya que está demostrando que puede hacer mucho más y pelear con cualquiera palmo a palmo.

Ricardo Montoya - Periodista

1. Con esto se mete definitivamente entre los cinco mejores tenistas peruanos de la historia, si buen la historia, dice que va a ser 64, es bueno, pero va a ser inferior al de Pablo Arraya, Jaime Yzaga o Luis Horna esta campaña es admirable. Además, ni Horna e Yzaga lograron meterse en la cuarta ronda de Roland Garros. Esta campaña es admirable que ni Horna o Arraya llegaron a la cuarta ronda

2. Lo que da pena es que Juan Pablo Varillas es un jugador de 27 años, es decir, podemos esperar que crezca un poco más, pero pensemos que será un top 20. Además, es un jugador fundamentalmente de un tipo de pista, sin embargo, lo que puede hacer Varillas es sembrar para que otros que viene de atrás lo quieran imitar y sea un ejemplo, ese es el valor que tiene Varillas, aparte de la ilusión que nos dio.

Luis Carrillo Pinto - Periodista

1. Si tenemos que dimensionar esta participación de Varillas en el Roland Garros 2023, podemos decir que es el gran despegue que ha tenido en su carrera. Tuvo cuatro participaciones en los Máster1000 este año, que fueron torneos muy importantes para ver en qué nivel estaba en caso enfrente a los mejores del mundo. En todos perdió en primera ronda: Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Entonces, parecía que no llegaba al Roland Garros con el mejor nivel o con la mejor confianza de cara a tener una revancha, porque el año pasado en su primera participación contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, estaba ganando 2-0 y terminó perdiendo el partido 3-2 en primera ronda, por eso, tenía una revancha de por medio. ‘Juanpi’, a lo largo de los primeros cinco meses del año ha jugado de una manera espectacular, especialmente, los dos primeros meses, el partido que tiene con Alexander Zverev en el Australian Open, es un partidazo de los mejores del año y así concuerda su entrenador Diego Junqueira y luego tuvo semifinales en el Argentina Open, lo que refleja que ha venido realizando muy buenas participaciones, sin embargo, esta del Roland Garros supera cualquier participación que ha tenido anteriormente por la manera como ganó los partidos, siempre a cinco sets, recuperándose y jugando de manera fantástica los tres últimos.

2. Varillas ha mejorado mucho su juego, está mucho más consistente, con un revés a dos manos, que es una de sus principales armas cuando le entra el primer saque es muy efectivo, Luis Horna tuvo un buen saque, pero él de Varillas es mejor, mide 1.85 cm, tiene buena contextura, tiene todo para meterse en el Top 50. Ahora, estará en el puesto 60 del ranking, entonces, ya te habla de un jugador de otra categoría que te puede jugar cualquier torneo del mundo. Hoy ya no tiene limitaciones, si vamos a mencionar algo, hay que pensar de lo que se viene para Juan Pablo Varillas en el futuro, ya que va a jugar todos los torneos que él quiera, ya no va a tener que jugar ninguna qualy, seguramente, ya no va a jugar Challenger, no creo, porque va a tener tantas invitaciones para jugar los torneos más importantes de los torneos ATP que se juegan todas las semanas, revancha contra Novak Djokovic tendrá, porque se lo va a encontrar en algún otro torneo. Juan Pablo se mete en los mejores cuatro del tenis peruano, ojo, aquí no estamos considerando a Olmedo, que sería el número uno, ya que se nacionalizó estadounidense, en primer lugar para Jaime Yzaga, quien logró cuartos de final en el Australian Open, y además, en el US Open, aquella vez que venció a Pete Sampras en 1994. Luego, está Pablo Arraya que logró estar en el puesto 30 junto a Luis Horna, porque él ha sido campeón de dobles del Roland Garros en el 2008 junto a Pablo Cuevas. Luego, viene Juan Pablo Varillas con esta actuación, pero la diferencia que tiene 3 o 4 años de carrera, a diferencia de Novak Djokovic que tiene 36 años y le quedará un año de carrera como máximo. Todavía quedan años para disfrutar de un Juan Pablo con confianza y midiéndose ante los mejores del mundo. Va a ser hermoso lo que se viene en los próximos años para el tenis peruano y todavía tiene algunos años para superarse. Le va a demandar mucho esfuerzo superar lo que han hecho sus antecesores como Pablo Arraya, que fue capitán de Copa Davis y Luis Horna que es su management -en español, su manager de carrera y lo dirige en la Copa Davis-. Varillas es un tipo increíble, muy humilde y es una gran persona. Es un gran campeón.

--

El actual entrenador de Vélez Sarsfield conversó en exclusiva con DT, donde recordó su paso por el Perú y no pudo evitar referirse a la actualidad de Christian Cueva.