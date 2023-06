—¿Sientes que hay escasez de espacios para la práctica de deportes en Lima?

Depende de cómo lo veas. Yo siento que Lima es un paraíso para hacer bicicleta de montaña o ‘trail running’. Ahora no estoy viviendo en el Perú, pero antes salía de mi casa y en dos minutos llegaba a La Molina, a 1.200 metros de altura, y podía practicarlos. Probablemente, es más complejo si necesitas un espacio fijo para desarrollar el deporte. No hay muchos lugares para hacer canchas de fútbol, menos para tenis.

—Cuentas que estás viviendo en el extranjero. ¿Cómo es hoy tu vida fuera de las canchas?

Por un asunto familiar decidimos mudarnos con mi esposa y mis hijos a Estados Unidos. Allá estoy desarrollando algunos proyectos, pero muchas de las cosas que hago tienen que ver con el Perú. Por eso, suelo venir con frecuencia, aunque por pocos días.

Sobre Juan Pablo Varillas, nuestra principal carta del tenis actual, horna, dice que “tiene muchísimo para dar”, “Tiene todo para ubicarse entre los 50 mejores" del mundo. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

"Esta generación (de tenistas peruanos) es la que más se acerca a la mía"

—¿Qué opinas del actual momento del tenis peruano?

En relación a los números, esta generación es la que más se acerca a la mía: yo llegué a estar en el top 50 y Juampi –Varillas– se logró posicionar entre los 100 mejores del ránking. Hay chicos jóvenes como Gonzalo Bueno, Ignacio Buse y los hermanos Huertas del Pino que están en muy buen nivel. Son jugadores que tienen muchos años por darle al tenis. Es algo que me llena de ilusión y esperanza para lo que se viene.

—¿Te ves reflejado en Juan Pablo Varillas?

Juampi viene haciendo las cosas bastante bien. Siento que todavía tiene muchísimo para dar. Físicamente está hecho un animal, pero creo que aún le falta para alcanzar su techo. Esperemos que esa explosión llegue cuando le toque estar en un torneo grande, como Roland Garros. Tiene todo para ubicarse entre los mejores 50 del circuito ATP.

—Tu hijo mayor juega en la reserva de Alianza Lima. ¿Qué le aconsejas para que llegue a la liga profesional?

Le digo que tiene que tener mucha paciencia porque juega en una posición –defensa central– en la que no es fácil dar el primer paso hacia el profesionalismo. Tiene el biotipo: es alto, fuerte y muy ordenado. Pero le aconsejo que no se desespere, que tiene todo el mundo por delante. El día que mi hijo debute en primera voy a estar alentándolo. De solo imaginarlo, me pone muy feliz.

Luis Horna derrotó a Roger Federer por Roland Garrós en el 2003 | Foto: Twitter

—¿Cómo es tu relación con el deporte?

Para mí, hacer deporte es como un desahogo. Las dos o tres horas al día que puedo dedicarme a ello es como mi momento de abstracción. Ahora estoy enfocado en las maratones de montaña. Me gustan más porque puedes ir con más calma y las carreras son de largo aliento, pueden durar hasta tres días. Más adelante, tengo planeado estar en un Medio Ironman, para lo cual también estoy entrenando.

—Hace unos días, la leyenda del surf Felipe Pomar me decía que quería correr tabla hasta los 100 años. ¿Te gustaría ir por ese camino?

No sé si hasta tan mayor, pero sí me gustaría poder seguir activo los próximos 20 o 30 años. Por ejemplo, me gustaría hacer un Ironman a los 70 años, o subir el Huascarán a los 65. Un sueño sería correr una maratón con mis nietos. Creo que el deporte, al final de cuentas, te alarga la vida. //