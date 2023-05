Además…

Para presupuestos generosos

En Miami

Las propuestas más actuales y audaces en cuanto a moda -sin descuento que cuente- están en Bal Harbour Shops, un centro comercial al aire libre de marcas de lujo localizado a 45 minutos al norte del centro.

En Orlando

The Mall at Millenia y The Florida Mall son centros comerciales que reúnen a decenas de tiendas exclusivas tales como Chanel o Gucci. El segundo es, quizá, el más visitado por turistas. Recomendable si el presupuesto es abultado